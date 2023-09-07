Картошку больше не жарю. Готовлю по рецепту «Паутинку» — получается румяная, с хрустящей корочкой

Картофель сейчас считается одним из самых базовых продуктов, который постоянно имеется в домах большинства жителей нашей страны. Однако, картошка не всегда была столь актуальной для жителей нашей страны.
Вплоть до XVII века люди не знали о существовании картофеля. Его привез в наше государство Петр Великий. Но, даже после этого картошка не стала востребованной. Дело в том, что крестьяне ели ее неправильно, из-за чего часто травились.
Лишь спустя время картофель стал важной частью нашей гастрономической культуры. Поэтому мы расскажем о том, как можно вкусно и необычно приготовить картофель на гарнир.
Ингредиенты для картофельной паутинки:
- картофель — 800 г;
- сушеный чеснок — ½ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- куркума — ½ ч. л.;
- орегано — ⅓ ч. л.;
- сушеная петрушка — щепотка;
- растительное масло — 6 ст. л.;
- сыр — 60 г.
Приготовление картофельной паутинки:
Очищенный картофель нарезаем на маленькие кубики. Смешиваем картофель с солью, сушеным чесноком, орегано, куркумой и сушеной петрушкой.
Вливаем к картофельным кубикам растительное масло, снова перемешиваем компоненты. Измельчаем на маленьких резцах терки сыр.
Выкладываем сыр к картофельным кубикам, перемешиваем.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность ровным слоем картофель в сыре. Запекаем картошку в духовке при 190 градусах 40 минут.
Свое название данное блюдо получило из-за того, что плавленый сыр на картошке напоминаем визуально тонкую паутину. Блюдо хорошо сочетается с мясом и курицей, а также овощами.