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Рецепт: Свекольный салат — с морской капустой

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Рецепт: Свекольный салат — с морской капустой

Ингредиенты:
свекла — 2 шт;
яйца куриные — 4 шт;
морская капуста маринованная — 150 г;
майонез — 2 ст.л.;
чеснок сушеный — по вкусу
Способ приготовления: Мне надо чтобы морская капуста присутствовала в моем рационе практически на ежедневной основе, поэтому, чтобы она не надоедала и не приедалась, для разнообразия я стараюсь готовить с ней различные салаты.

И сегодня поделюсь рецептом одной из своих самых любимых вариаций свекольного салата.

Свеклу надо отварить до готовности. Если свекла очень маленькая (меньше, чем женский кулачок), то берите три штуки.

Яйца сварить вкрутую.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Остывшую свеклу очищаем и трем на крупной терке.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Яйца нарезаем кубиками.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Маринованную морскую капусту тоже немного нарезаем, потому что длинные кусочки не очень удобно есть в салате.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Отправляем все ингредиенты в большую миску.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Добавляем сушеный чеснок по вкусу. Если любите чеснок, то можно заменить на свежий.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем.

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Готово!

Рецепт: Свекольный салат - с морской капустой

Вот такой простой, но очень вкусный салат получился.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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