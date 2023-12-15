Рецепт: Свекольный салат — с морской капустой

Ингредиенты:

свекла — 2 шт;

яйца куриные — 4 шт;

морская капуста маринованная — 150 г;

майонез — 2 ст.л.;

чеснок сушеный — по вкусу

Способ приготовления: Мне надо чтобы морская капуста присутствовала в моем рационе практически на ежедневной основе, поэтому, чтобы она не надоедала и не приедалась, для разнообразия я стараюсь готовить с ней различные салаты.

И сегодня поделюсь рецептом одной из своих самых любимых вариаций свекольного салата.

Свеклу надо отварить до готовности. Если свекла очень маленькая (меньше, чем женский кулачок), то берите три штуки.

Яйца сварить вкрутую.

Остывшую свеклу очищаем и трем на крупной терке.

Яйца нарезаем кубиками.

Маринованную морскую капусту тоже немного нарезаем, потому что длинные кусочки не очень удобно есть в салате.

Отправляем все ингредиенты в большую миску.

Добавляем сушеный чеснок по вкусу. Если любите чеснок, то можно заменить на свежий.

Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем.

Готово!

Вот такой простой, но очень вкусный салат получился.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.