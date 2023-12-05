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Рецепт: Свекольный салат — с тыквенными семечками

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Рецепт: Свекольный салат — с тыквенными семечками

Ингредиенты:
свекла — 3 шт;
огурцы соленые — 3 шт;
чеснок — 3-5 зуб;
лук репчатый — 2 шт;
чернослив — 100 гр;
тыквенные семечки — 50 гр;
сметана — 100 гр;
горчица — 2 ст.л.
Способ приготовления: Сейчас хочу поделиться с вами прекрасным и полезным салатом из свеклы с добавлением очень полезных тыквенных семечек.

Итак отвариваем свеклу. Свеклу также можно запечь — будет особо вкусно.

Для оригинального вкуса добавляем соленые или маринованные огурцы.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Также понадобится чесночок.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Также понадобится обычный репчатый лук.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Свеклу натрем на терке.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Нарезаем соленые огурцы.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Добавляем огурцы к свекле.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Лук нарезаем.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Лук обжариваем.

Чеснок натрем на терке и добавляем в салат.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Добавляем обжаренный лук.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Добавляем тыквенные семечки. Предварительно их можно обжарить.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Добавляем к салату.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Также можно добавить чернослив.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

нарезаем его тонкими пластинками и добавляем к салату.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Заправкой к салату послужит сметана и горчица.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

перемешиваем салат.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Подаем посыпав тыквенными семечками и зеленью.

Рецепт: Свекольный салат - с тыквенными семечками

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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