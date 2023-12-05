Рецепт: Свекольный салат — с тыквенными семечками

Ингредиенты:
свекла — 3 шт;
огурцы соленые — 3 шт;
чеснок — 3-5 зуб;
лук репчатый — 2 шт;
чернослив — 100 гр;
тыквенные семечки — 50 гр;
сметана — 100 гр;
горчица — 2 ст.л.
Способ приготовления: Сейчас хочу поделиться с вами прекрасным и полезным салатом из свеклы с добавлением очень полезных тыквенных семечек.
Итак отвариваем свеклу. Свеклу также можно запечь — будет особо вкусно.
Для оригинального вкуса добавляем соленые или маринованные огурцы.
Также понадобится чесночок.
Также понадобится обычный репчатый лук.
Свеклу натрем на терке.
Нарезаем соленые огурцы.
Добавляем огурцы к свекле.
Лук нарезаем.
Лук обжариваем.
Чеснок натрем на терке и добавляем в салат.
Добавляем обжаренный лук.
Добавляем тыквенные семечки. Предварительно их можно обжарить.
Добавляем к салату.
Также можно добавить чернослив.
нарезаем его тонкими пластинками и добавляем к салату.
Заправкой к салату послужит сметана и горчица.
перемешиваем салат.
Подаем посыпав тыквенными семечками и зеленью.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.