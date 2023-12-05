Рецепт: Свекольный салат — с тыквенными семечками

Ингредиенты:

свекла — 3 шт;

огурцы соленые — 3 шт;

чеснок — 3-5 зуб;

лук репчатый — 2 шт;

чернослив — 100 гр;

тыквенные семечки — 50 гр;

сметана — 100 гр;

горчица — 2 ст.л.

Способ приготовления: Сейчас хочу поделиться с вами прекрасным и полезным салатом из свеклы с добавлением очень полезных тыквенных семечек.

Итак отвариваем свеклу. Свеклу также можно запечь — будет особо вкусно.

Для оригинального вкуса добавляем соленые или маринованные огурцы.

Также понадобится чесночок.

Также понадобится обычный репчатый лук.

Свеклу натрем на терке.

Нарезаем соленые огурцы.

Добавляем огурцы к свекле.

Лук нарезаем.

Лук обжариваем.

Чеснок натрем на терке и добавляем в салат.

Добавляем обжаренный лук.

Добавляем тыквенные семечки. Предварительно их можно обжарить.

Добавляем к салату.

Также можно добавить чернослив.

нарезаем его тонкими пластинками и добавляем к салату.

Заправкой к салату послужит сметана и горчица.

перемешиваем салат.

Подаем посыпав тыквенными семечками и зеленью.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.