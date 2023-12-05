Описание приготовления:

Часто кондитеры в состав ингредиентов включают дробленые орехи и различные специи. Я в тесто добавила измельченные грецкие орехи, корицу и цедру лимона. А в качестве начинки используют любой густой джем – у меня клубничный и апельсиновый. Готовое печенье получается просто волшебное, потрясающее на вкус!

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое География кухни: Австрийская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 150 Грамм

Сахарная пудра 50 Грамм

Яичные желтки 2 Штуки

Лимонная цедра 1 Чайная ложка

Корица молотая 1 Чайная ложка

Грецкие орехи 20 Грамм

Соль 1 Щепотка

Мука пшеничная 200 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Джем 50 Грамм (клубничный, апельсиновый и т.д.)

Количество порций 8

Калорийность

474 ккал

Калорийность

8 г

Белки

26 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Австрийское Линцерское печенье»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, поэтому выложите его из холодильника за час до начала приготовления.

Выложите мягкое сливочное масло в миску, нарезав его небольшими кубиками и взбивайте миксером до получения кремообразной структуры.

Ко взбитому маслу добавьте сахарную пудру и яичные желтки. Взбивайте миксером эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Ядра грецких орехов слегка обжарьте до легкого золотистого оттенка на сухой сковороде и измельчите удобным способом: можно порезать ножом, а можно выложить в чашу блендера и запустить устройство на 15-20 секунд. Добавьте измельченные грецкие орехи в миску к остальным ингредиентам, также добавьте цедру лимона и корицу.

Перемешайте все кондитерской лопаткой до полного соединения ингредиентов.

К полученной однородной массе просейте муку с разрыхлителем, добавьте щепотку соли.

Замесите руками очень мягкое, эластичное тесто. Округлите тесто в шар, оберните в пищевой полиэтилен и положите на полку холодильника на час.

Затем охлажденное тесто раскатайте скалкой на рабочей поверхности в пласт толщиной примерно в 2 мм. Вырубите круглой формочкой четное количество кружочков (диаметр 5-7 см.). В половине кружочков из теста вырубите дополнительно выемки – у меня такие выемки в форме сердечек.

Противень застелите пергаментом для выпекания и аккуратно перенесите все заготовки печенья на противень. Тесто достаточно хрупкое, поэтому действуйте аккуратно, не нарушая структуру. Выпекайте печенье 12-15 минут в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке.

Остудите готовое печенье до комнатной температуры и приступайте к сборке: на один печенье-кружочек выложите 1 ч.л. джема, сверху выложите второй кружочек-печенье с выемкой. Так соберите все печенье.

Подавайте линцерское печенье, слегка присыпав его сахарной пудрой.

Приятного аппетита!