Торт Красный бархат – это яркий, контрастный десерт, который родом из США. Аппетитный и очень красивый торт не очень сложен в приготовлении, но очень эффектно и достойно выглядит на столе. Вариаций этого десерта довольно много, поэтому мы делимся с вами 8 лучшими рецептами торта красный бархат с фото пошагово. Попробуйте!
Классический красный бархат с кремом чиз
Удивительно нежный, но при этом сочный и яркий торт с кремом чиз можно легко приготовить в домашних условиях. Если вы ранее никогда не собирали торты, то красный бархат будет одним из довольно простых рецептов, который получится у вас при соблюдении всех условий рецепта.
Ингредиенты –+8 порц.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Какао-порошок 2 ст.л.
- Мука пшеничная 450 гр.
- Масло растительное 400 мл.
- Кефир 370 мл.
- Соль ¼ ч.л.
- Сахар-песок 400 гр.
- Разрыхлитель 2.5 ч.л.
- Сода пищевая 1.3 ч.л.
- Пищевой краситель гелевый красный 3 ч.л.
- Сливки 33% 300 гр.
- Сыр сливочный 400 гр.
- Сахарная пудра 150 гр.
Шаги 120 мин.
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Как приготовить торт красный бархат в домашних условиях по классическому рецепту? Яйца вбейте в миску, добавьте сахар и начните взбивать смесь ингредиентов до образования плотной и пышной белой пены. Это займет у вас около десяти минут. Данный этап очень важен, так как из плохо взбитых яиц не получится хорошего бисквита.
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Затем возьмите кефир комнатной температуры, добавьте в него соду и тщательно перемешайте ингредиенты.
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В жидкую смесь соды и кефира добавьте красный краситель, тщательно перемешайте, добиваясь однородного цвета и равномерного распределения красителя. Дозировка красителя весьма приблизительна; если на ваш взгляд тесто получается бледным, добавьте еще немного, добиваясь нужного цвета.
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В яркую смесь влейте растительное рафинированное масло, которое не имеет никакого запаха и вкуса. Важно брать именно качественное масло, которое своим вкусом не испортит готовый десерт.
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Муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель перемешайте в отдельной емкости. Перемешайте сухие составляющие очень тщательно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены.
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Смесь сухих ингредиентов постепенно просейте в емкость с яично-сахарной смесью, перемешайте, а затем влейте яркую кефирную составляющую. Все эти ингредиенты нужно тщательно взбить при помощи миксера, чтобы все хорошенько перемешалось до полной однородности.
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Возьмите две разъемные формы диаметром 20-22 сантиметра и, разделив тесто ровно пополам, разлейте его по формам. Дно форм для выпечки можете застелить пекарской бумагой.
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Формы с бисквитом поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут, проверяя готовность бисквита в конце приготовления при помощи зубочистки или спички.
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Оба готовых коржа остудите, а затем разрежьте поперек пополам. Сделать это можно при помощи нити.
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Для приготовления крема охладите сливки в холодильнике, а затем тщательно взбейте их с помощью миксера по полной плотности массы.
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Во второй емкости соедините сливочный сыр и пудру, а затем тоже взбейте, как и сливки.
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Сливки постепенно вводите в творожную смесь, бережно перемешивая ингредиенты при помощи лопаточки или ложки, чтобы сливки не опали.
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Когда все подготовительные процессы окончены, пора приступать к сборке торта. На блюдо поместите первый корж, а затем выложите на него часть крема. Равномерно распределите крем по поверхности коржа лопаточкой.
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На толстый слой крема поместите еще один бисквит и повторите процесс нанесения крема, а затем повторяйте шаги, пока бисквиты не закончатся.
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Самый верхний слой торта также обильно смажьте кремом, а также смажьте бока торта. Шпателем или ножом разгладьте крем на поверхности и боках торта, чтобы он был идеально гладким.
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Торт Красный бархат готов! Далее можете по желанию украсить его любым способом, начиная с ягод или орехов и заканчивая фигурными узорами при помощи пекарского мешка и крема.
Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт красного бархата от Энди шефа
Этот рецепт популярного и вкусного торта весьма прост, но от этого не менее хорош. Торт выходит красивым, нежным, аппетитным и ярко украшает любое чаепитие или праздничный стол. Если вы тщательно соблюдете технологию приготовления данного торта, то результат удивит ваших гостей и принесет море удовольствия!
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 340 гр.
- Сахарный песок – 300 гр.
- Какао-порошок – 1 ст.л.
- Соль (мелкая) – ¼ ч.л.
- Разрыхлитель для теста – 5 гр.
- Сода пищевая – 3 гр.
- Куриное яйцо – 3 шт.
- Масло растительное – 300 гр.
- Кефир либо пахта – 280 гр.
- Краситель красный гелевый – 2 ст. л.
Для крема:
- Сливочное масло – 100 гр.
- Сахарная пудра – 100 гр.
- Экстракт ванили – щепотка
- Сыр творожный – 300 гр.
Процесс приготовления:
1. Для начала соедините в отдельной емкости все сыпучие ингредиенты. Сахар, соль, какао, разрыхлитель, соду и просеянную муку тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошенько перемешались.
2. Вбейте в миску с сухими ингредиентами три куриных яйца, а также влейте растительное масло без запаха и вкуса. Все это тщательно перемешайте.
3. В последнюю очередь добавьте в тесто кефир либо пахту, которые можно легко заменить смесью сливок и сметаны. Также не забудьте про красный пищевой краситель на гелевой основе. Все эти ингредиенты размешайте и взбейте миксером.
4. Готовому тесту дайте отдохнуть около десяти минут, чтобы сода успела среагировать с кефиром или другой кисломолочной добавкой. В это время подготовьте формы для бисквита.
5. Форму для выпечки, а вернее, формы, аккуратно смажьте сливочным маслом и равномерно распределите по ним тесто. Можете взять две формы по 18 сантиметров или три по 16 или еще какие-либо, как вам нравится.
6. Коржи выпекайте в течение 30-40 минут, проверяя их готовность по шпажке. Когда она сухая, сразу же доставайте бисквит и остужайте. В конечном итоге соберите их все под пленку в холодильник часа на два, не меньше.
7. Края коржей можете обрезать круглой формой либо ножом, делая их абсолютно ровными и одинаковыми. После этого приступайте к сборке торта.
8. Пока остывали ваши коржи в холодильнике, нужно приготовить крем для торта. Сливочный крем как нельзя кстати подойдет для этого прекрасного изделия. Для приготовления крема нужно будет взять холодное сливочное масло и порубить его ножом.
9. Затем добавьте к маслу сахарную пудру и взбивайте ингредиенты до образования пышной однородной массы.
10. В смесь добавьте ванильный экстракт, а затем начните вмешивать в крем творожный сыр. Крем должен получиться пышный и белый.
11. Для того чтобы собрать торт положите на блюдо первый бисквит и нанесите на него слой крема. Затем положите второй и снова нанесите крем. Так повторяйте до тех пор, пока крем не закончится. Верхний слой разровняйте и украсьте узорами или ягодами.
Торт Красный бархат от Юлии Высоцкой
Известный кулинар Юлия Высоцкая имеет свой проверенный и качественный рецепт торта «Красный бархат», который точно получится у вас при соблюдении технологии. Обязательно попробуйте этот рецепт, который высоко оценили кулинары со всех уголков мира.
Ингредиенты:
- Какао-порошок – 1 ст.л. с горкой
- Мука пшеничная – 340 гр.
- Сахарный песок – 300 гр.
- Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
- Соль мелкая – ¼ ч.л.
- Сода пищевая – 1 ч.л.
- Масло растительное рафинированное – 300 гр.
- Куриные яйца – 3 шт.
- Краситель красный пищевой – 2 ч.л.
- Сливки 35% – 150 гр.
- Сметана 20% – 150 гр.
- Любимый белый крем
Процесс приготовления:
1. Для начала соедините в любой удобной миске все сыпучие ингредиенты для теста. Это соль, сахарный песок, мука высшего сорта, разрыхлитель, какао-порошок и пищевая сода. Все эти составляющие аккуратно перемешайте и распределите между собой равномерно.
2. Вбейте в тесто куриные яйца и долейте растительное масло, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Тщательно взбейте все это при помощи миксера. Сливки и сметану смешайте и добавьте в тесто в самом конце, а затем взбейте все еще раз.
3. Не забудьте добавить жидкий пищевой краситель в таком количестве, чтобы тесто окрасилось в очень яркий и насыщенный красный цвет.
4. Возьмите форму для выпечки и устелите ее пекарской бумагой. Затем смажьте бумагу сливочным маслом и слегка присыпьте все это мукой. Тесто разделите на несколько равных частей и одну из них вылейте в форму для выпечки.
5. Выпекайте корж на протяжении 20 минут при температуре 170-180 градусов, после чего остужайте его, выпекая второй корж. Точно так же поступите с третьим коржом.
6. Обязательно срежьте с готовых коржей корочку по бокам, а также с верхушек торта. Коржи разрежьте пополам поперек и приступайте к сборке торта.
7. Выложите на блюдо один корж и щедро промажьте его любым своим любимым кремом – творожным, сливочным или еще каким-то белым кремом. Положите следующий корж и повторите процедуру. Так делайте до тех пор, пока не закончатся коржи; верхушку и бока торта тоже можно смазать кремом и тщательно его разровнять, чтобы торт был красивым и гладким.
8. Готовое изделие должно настояться и пропитаться в холодильнике на протяжении не менее пяти часов.
Приятного аппетита!
Рецепт приготовления торта Красный бархат от Ольги Матвей
Вкусный и нежный торт со сливочным сыром Филадельфия принесет просто массу удовольствия вам и вашим гостям. Обязательно попробуйте торт по этому рецепту и приятно удивитесь полученному результату.
Ингредиенты:
Бисквит:
- Мука пшеничная в/с — 340 гр.
- Сахар-песок — 300 гр.
- Какао-порошок — 1 ст.л.
- Соль мелкого помола – ¼ ч.л.
- Разрыхлитель для теста — 2 ч.л.
- Сода пищевая — 1 ч.л.
- Яйца куриные — 3 шт.
- Кефир (жирный) – 1 ст.
- Сливки 33-35% — 80 гр.
- Масло подсолнечное рафинированное — 300 гр.
- Краситель пищевой красный – 2-3 ч.л.
Крем:
- Масло сливочное (не менее 82,5%) — 100 гр.
- Пудра сахарная — 100 гр.
- Сыр Филадельфия — 350 гр.
Процесс приготовления:
1. Для начала нужно дважды просеять все сухие ингредиенты в отдельную емкость. К ним добавьте все остальные продукты, которые есть в списке ингредиентов для коржей и в последнюю очередь добавьте пищевой краситель на гелевой основе.
2. Тесто нужно интенсивно взбивать миксером не менее пяти минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и бисквит получился пышным.
3. Возьмите разъемную форму, которая составляет 20 сантиметров в диаметре и выстелите ее пергаментом. Затем смажьте форму сливочным маслом и присыпьте форму мукой. Половину теста вылейте в форму и поставьте ее в духовку на 180 градусов не более чем на полчаса.
4. Когда первый бисквит будет готов, положите его остывать на решетку и приготовьте таким же образом второй бисквит. У обоих бисквитов срежьте бока и верхушки, чтобы коржи были полностью ровные. Из остатков коржей сделайте крошку для посыпки.
5. Масло с сахарной пудрой взбейте миксером до пышности и белого цвета смеси. Затем добавьте охлажденный сливочный сыр Филадельфия в смесь масла и пудры и аккуратно перемешайте.
6. 6. Смешиваем взбитое масло с охлажденным сливочным сыром.
7. На блюдо положите первый корж, нанесите на него часть крема и разровняйте. Прижмите слой и затем повторите процедуру. Верхний слой торта тоже смажьте кремом, а затем посыпьте красной крошкой. Готовое изделие уберите в холодильник как минимум на пару часов для пропитки.
Пошаговый рецепт Красного бархата от Ирины Хлебниковой
Рецепт этого удивительного торта с клубникой как нельзя кстати подойдет к любому празднику и заметно украсит стол. Не пожалейте своего свободного времени и приготовьте этот довольно непростой, но очень вкусный десерт.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная в/с — 300 гр.
- Сахарный песок – 300 гр.
- Кефир — 240 мл.
- Яйца куриные — 2 шт.
- Растительное масло — 150 мл.
- Сливочное масло — 80 гр.
- Разрыхлитель для теста — 10 гр.
- Сода пищевая — 0,5 ч.л.
- Ванильный сахар — 8 гр.
- Какао — 1 ч.л.
- Красный пищевой краситель
Крем:
- Сливочный творожный сыр — 500 гр.
- Сливки 33% — 250 мл.
- Сахарная пудра — 150 гр.
Пропитка из клубники:
- Клубника – 0,5 кг.
- Сахар — по вкусу
- Крахмал — 1 ст. л.
Пропитка из шоколада:
- Шоколад темный рубленный — 50 гр.
- Шоколад темный — 30 гр.
- Сливочное масло — 20 гр.
Процесс приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарным песком. Затем добавьте туда яйца, кефир и растительное масло, и снова взбейте ингредиенты.
2. Все сыпучие ингредиенты, кроме какао, добавьте в смесь и снова взбейте все вместе. Разделите тесто на две равные части, в одну из которых добавьте какао-порошок и красный краситель.
3. Тесто вылейте в форму для выпечки, которую нужно хорошо смазать сливочным маслом, и отправьте бисквитную заготовку в разогретую на 180 градусов духовку. Выпечка займет примерно 25-30 минут. Точно также приготовьте вторую часть теста.
4. Срежьте корочки и верхушки с коржей и измельчите их в крошку для посыпки. Далее займитесь приготовлением крема. Сахарную пудру, сливочный сыр и холодные сливки соедините и взбивайте на малой мощности до получения пышного крема.
5. Клубнику – свежую или замороженную – нарежьте и соедините с сахаром и крахмалом, после чего проварите смесь на плите до закипания.
6. Шоколад аккуратно растопите на водяной бане либо воспользуйтесь микроволновой печью, добавьте масло и проварите. Этим кремом сразу же пропитайте самый первый белый корж.
7. На него положите красный бисквит, обильно смажьте белым кремом и пропитайте его клубничной пропиткой с ягодами. Сверху положите еще один белый корж, пропитанный шоколадом и сверху распределите остатки белого крема.
8. Готовое изделие охладите как минимум два часа, перед тем как подавать его на стол.
Простой и вкусный рецепт торта Красный бархат со свеклой
В тесто для торта красный бархат можно вместо красителя добавлять свеклу. Цвет получится ничуть не хуже, а состав торта будет максимально натуральным. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты:
Бисквит:
- Свекла – 450 гр.
- Мука – 2,5 ст.
- Разрыхлитель – 10 гр.
- Соль – ¾ ч.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Сахарный песок – 160 гр.
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Масло растительное – 150 мл.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
Для крема:
- Сливочное масло – 200 гр.
- Пудра сахарная – 150 гр.
- Апельсиновая цедра – от 1 апельсина
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Для начала вымойте свеклу и заверните ее в пищевую фольгу. Положите корнеплод в духовку и запеките при температуре в 200 градусов. Готовую свеклу очистите от кожицы, а затем нарежьте на некрупные кусочки.
2. В блендере взбейте свеклу, добавив к ней сахарный песок, растительное масло и куриные яйца. Взбивайте тщательно и до однородности.
3. Муку, корицу, соль и разрыхлитель соедините и перемешайте. Начните просеивать сухую смесь в свекольно-яичную смесь. Аккуратно и тщательно вымешивайте тесто.
4. Тесто вылейте в форму для выпечки и готовьте при 180 градусах на протяжении 25-30 минут. Готовый бисквит остудите и разрежьте поперек на три части.
5. Ванильный сахар, охлажденное масло, сахарную пудру и цедру апельсина тщательно взбейте миксером до абсолютной пышности и затем соберите торт. Для этого смажьте первый корж частью крема, затем поместите второй корж, который точно так же смажьте и третий корж смажьте оставшейся смесью.
6. Бока и верх торта разровняйте, а затем уберите конструкцию в холодильник для пропитки.
Приятного аппетита!
Очень вкусный Красный бархат с маскарпоне
Вкусный и нежный торт с ароматным, шелковым сыром маскарпоне – это настоящий изысканный десерт для гурманов. Готовится он примерно так же, как и другие варианты торта. Однако вкус этого лакомства надолго запомнится вам и вашим гостям.
Ингредиенты:
Бисквит:
- Мука пшеничная в/с — 340 гр.
- Сахар-песок — 300 гр.
- Какао-порошок — 1 ст.л.
- Соль мелкого помола – ¼ ч.л.
- Разрыхлитель для теста — 2 ч.л.
- Сода пищевая — 1 ч.л.
- Яйца куриные — 3 шт.
- Кефир (жирный) – 1 ст.
- Сливки 33-35% — 80 гр.
- Масло подсолнечное рафинированное — 300 гр.
- Краситель пищевой красный – 2-3 ч.л.
Крем:
- Масло сливочное (не менее 82,5%) — 100 гр.
- Пудра сахарная — 100 гр.
- Сыр маскарпоне — 350 гр.
Процесс приготовления:
1. Для начала нужно тщательно просеять все сухие ингредиенты в отдельную емкость. К ним добавьте все остальные продукты, которые есть в списке ингредиентов для коржей и в последнюю очередь добавить в состав теста пищевой краситель на гелевой основе.
2. Тесто нужно интенсивно взбивать миксером не менее пяти минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и бисквит в итоге получился пышным и упругим.
3. Возьмите разъемную форму, которая составляет 20-22 сантиметров в диаметре и выстелите ее пергаментом. Затем смажьте форму сливочным маслом и присыпьте форму мукой. Половину теста вылейте в форму и поставьте ее в духовку на 180 градусов не более чем на полчаса.
4. Когда первый бисквит будет готов, положите его остывать и приготовьте таким же образом второй бисквит. У обоих бисквитов срежьте бока и верхушки, чтобы коржи были полностью ровные. Из остатков коржей сделайте крошку для посыпки.
5. Масло с сахарной пудрой взбейте миксером до пышности и белого цвета смеси. Затем добавьте охлажденный нежный сыр маскарпоне в смесь масла и пудры и аккуратно перемешайте.
6. Смешиваем взбитое масло с охлажденным сливочным сыром.
7. На блюдо положите первый корж, нанесите на него часть крема и разровняйте. Прижмите слой и затем повторите процедуру. Верхний слой торта тоже смажьте кремом, а затем посыпьте красной крошкой. Готовое изделие уберите в холодильник как минимум на пару часов для пропитки.
Как приготовить торт Красный бархат в мультиварке?
Если у вас не очень качественная духовка, то бисквит для красного бархата допустимо готовить в мультиварке. Этот процесс не займет у вас много времени, а бисквит точно поднимется и получится пышным и нежным.
Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 4 штуки
- Порошок какао – 4 ст.л.
- Мука пшеничная в/с – 450 гр.
- Масло растительное – 400 мл.
- Кефир – 370 гр.
- Соль (мелкого помола) – ¼ ч.л.
- Сахарный песок – 400 гр.
- Разрыхлитель для теста – 2 ½ ч.л.
- Сода пищевая – 1,3 ч.л.
- Пищевой краситель гелевый красный – 3 ч.л.
- Сливки (35%) – 300 гр.
- Сыр сливочный – 400 гр.
- Сахарная пудра – 150 гр.
Процесс приготовления:
1. Яйца вбейте в миску, добавьте сахар и начните взбивать смесь ингредиентов до образования плотной и пышной белой пены. Это займет у вас около десяти минут. Затем возьмите кефир комнатной температуры, добавьте в него соду и тщательно перемешайте ингредиенты.
2. В жидкую смесь соды и кефира добавьте красный краситель, тщательно перемешайте, добиваясь однородного цвета и равномерного распределения красителя. В яркую смесь влейте растительное рафинированное масло, которое не имеет никакого запаха.
3. Муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель перемешайте в отдельной емкости. Перемешайте сухие составляющие очень тщательно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены.
4. Смесь сухих ингредиентов просейте в емкость с яично-сахарной смесью, перемешайте, а затем влейте яркую кефирную составляющую. Все эти ингредиенты нужно тщательно взбить при помощи миксера, чтобы все хорошенько перемешалось до полной однородности.
5. В чашу мультиварки, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте ровно половину теста и поставьте чашу в прибор. Включите режим выпечка и готовьте корж до окончания режима. Точно так же поступите со второй половиной теста.
6. Оба готовых коржа остудите, а затем разрежьте поперек пополам. Сделать это можно при помощи нити.
7. Для приготовления крема охладите сливки в холодильнике, а затем тщательно взбейте их с помощью миксера по полной плотности массы. Во второй емкости соедините сливочный сыр и пудру, а затем тоже взбейте, как и сливки. Сливки постепенно вводите в творожную смесь, бережно перемешивая ингредиенты при помощи лопаточки или ложки, чтобы сливки не опали.
8. Когда все подготовительные процессы будут окончены, пора приступать к сборке торта. На блюдо поместите первый корж, а затем выложите на него часть крема. Равномерно распределите крем по поверхности коржа лопаточкой. На толстый слой крема поместите еще один бисквит и повторите процесс нанесения крема, а затем повторяйте шаги, пока бисквиты не закончатся.
9. Самый верхний слой торта также обильно смажьте кремом, а также смажьте бока торта. Шпателем или ножом разгладьте крем на поверхности и боках торта, чтобы он был идеально гладким.