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Торт Красный бархат

На чтение: 15 минут
Торт Красный бархат

Торт Красный бархат – это яркий, контрастный десерт, который родом из США. Аппетитный и очень красивый торт не очень сложен в приготовлении, но очень эффектно и достойно выглядит на столе. Вариаций этого десерта довольно много, поэтому мы делимся с вами 8 лучшими рецептами торта красный бархат с фото пошагово. Попробуйте!

Классический красный бархат с кремом чиз

Удивительно нежный, но при этом сочный и яркий торт с кремом чиз можно легко приготовить в домашних условиях. Если вы ранее никогда не собирали торты, то красный бархат будет одним из довольно простых рецептов, который получится у вас при соблюдении всех условий рецепта.

Торт Красный бархат

Ингредиенты –+8 порц.

  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Какао-порошок 2 ст.л.
  • Мука пшеничная 450 гр.
  • Масло растительное 400 мл.
  • Кефир 370 мл.
  • Соль ¼ ч.л.
  • Сахар-песок 400 гр.
  • Разрыхлитель 2.5 ч.л.
  • Сода пищевая 1.3 ч.л.
  • Пищевой краситель гелевый красный 3 ч.л.
  • Сливки 33% 300 гр.
  • Сыр сливочный 400 гр.
  • Сахарная пудра 150 гр.

Шаги 120 мин.

  1. Торт Красный бархат

    Как приготовить торт красный бархат в домашних условиях по классическому рецепту? Яйца вбейте в миску, добавьте сахар и начните взбивать смесь ингредиентов до образования плотной и пышной белой пены. Это займет у вас около десяти минут. Данный этап очень важен, так как из плохо взбитых яиц не получится хорошего бисквита.

  2. Торт Красный бархат

    Затем возьмите кефир комнатной температуры, добавьте в него соду и тщательно перемешайте ингредиенты.

  3. Торт Красный бархат

    В жидкую смесь соды и кефира добавьте красный краситель, тщательно перемешайте, добиваясь однородного цвета и равномерного распределения красителя. Дозировка красителя весьма приблизительна; если на ваш взгляд тесто получается бледным, добавьте еще немного, добиваясь нужного цвета.

  4. Торт Красный бархат

    В яркую смесь влейте растительное рафинированное масло, которое не имеет никакого запаха и вкуса. Важно брать именно качественное масло, которое своим вкусом не испортит готовый десерт.

  5. Торт Красный бархат

    Муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель перемешайте в отдельной емкости. Перемешайте сухие составляющие очень тщательно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены.

  6. Торт Красный бархат

    Смесь сухих ингредиентов постепенно просейте в емкость с яично-сахарной смесью, перемешайте, а затем влейте яркую кефирную составляющую. Все эти ингредиенты нужно тщательно взбить при помощи миксера, чтобы все хорошенько перемешалось до полной однородности.

  7. Торт Красный бархат

    Возьмите две разъемные формы диаметром 20-22 сантиметра и, разделив тесто ровно пополам, разлейте его по формам. Дно форм для выпечки можете застелить пекарской бумагой.

  8. Торт Красный бархат

    Формы с бисквитом поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут, проверяя готовность бисквита в конце приготовления при помощи зубочистки или спички.

  9. Торт Красный бархат

    Оба готовых коржа остудите, а затем разрежьте поперек пополам. Сделать это можно при помощи нити.

  10. Торт Красный бархат

    Для приготовления крема охладите сливки в холодильнике, а затем тщательно взбейте их с помощью миксера по полной плотности массы.

  11. Торт Красный бархат

    Во второй емкости соедините сливочный сыр и пудру, а затем тоже взбейте, как и сливки.

  12. Торт Красный бархат

    Сливки постепенно вводите в творожную смесь, бережно перемешивая ингредиенты при помощи лопаточки или ложки, чтобы сливки не опали.

  13. Торт Красный бархат

    Когда все подготовительные процессы окончены, пора приступать к сборке торта. На блюдо поместите первый корж, а затем выложите на него часть крема. Равномерно распределите крем по поверхности коржа лопаточкой.

  14. Торт Красный бархат

    На толстый слой крема поместите еще один бисквит и повторите процесс нанесения крема, а затем повторяйте шаги, пока бисквиты не закончатся.

  15. Торт Красный бархат

    Самый верхний слой торта также обильно смажьте кремом, а также смажьте бока торта. Шпателем или ножом разгладьте крем на поверхности и боках торта, чтобы он был идеально гладким.

  16. Торт Красный бархат

    Торт Красный бархат готов! Далее можете по желанию украсить его любым способом, начиная с ягод или орехов и заканчивая фигурными узорами при помощи пекарского мешка и крема.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт красного бархата от Энди шефа

Этот рецепт популярного и вкусного торта весьма прост, но от этого не менее хорош. Торт выходит красивым, нежным, аппетитным и ярко украшает любое чаепитие или праздничный стол. Если вы тщательно соблюдете технологию приготовления данного торта, то результат удивит ваших гостей и принесет море удовольствия!

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 340 гр.
  • Сахарный песок – 300 гр.
  • Какао-порошок – 1 ст.л.
  • Соль (мелкая) – ¼ ч.л.
  • Разрыхлитель для теста – 5 гр.
  • Сода пищевая – 3 гр.
  • Куриное яйцо – 3 шт.
  • Масло растительное – 300 гр.
  • Кефир либо пахта – 280 гр.
  • Краситель красный гелевый – 2 ст. л.

Для крема:

  • Сливочное масло – 100 гр.
  • Сахарная пудра – 100 гр.
  • Экстракт ванили – щепотка
  • Сыр творожный – 300 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала соедините в отдельной емкости все сыпучие ингредиенты. Сахар, соль, какао, разрыхлитель, соду и просеянную муку тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошенько перемешались.

Торт Красный бархат

2. Вбейте в миску с сухими ингредиентами три куриных яйца, а также влейте растительное масло без запаха и вкуса. Все это тщательно перемешайте.

Торт Красный бархат

3. В последнюю очередь добавьте в тесто кефир либо пахту, которые можно легко заменить смесью сливок и сметаны. Также не забудьте про красный пищевой краситель на гелевой основе. Все эти ингредиенты размешайте и взбейте миксером.

Торт Красный бархат

4. Готовому тесту дайте отдохнуть около десяти минут, чтобы сода успела среагировать с кефиром или другой кисломолочной добавкой. В это время подготовьте формы для бисквита.

Торт Красный бархат

5. Форму для выпечки, а вернее, формы, аккуратно смажьте сливочным маслом и равномерно распределите по ним тесто. Можете взять две формы по 18 сантиметров или три по 16 или еще какие-либо, как вам нравится.

Торт Красный бархат

6. Коржи выпекайте в течение 30-40 минут, проверяя их готовность по шпажке. Когда она сухая, сразу же доставайте бисквит и остужайте. В конечном итоге соберите их все под пленку в холодильник часа на два, не меньше.

Торт Красный бархат

7. Края коржей можете обрезать круглой формой либо ножом, делая их абсолютно ровными и одинаковыми. После этого приступайте к сборке торта.

Торт Красный бархат

8. Пока остывали ваши коржи в холодильнике, нужно приготовить крем для торта. Сливочный крем как нельзя кстати подойдет для этого прекрасного изделия. Для приготовления крема нужно будет взять холодное сливочное масло и порубить его ножом.

Торт Красный бархат

9. Затем добавьте к маслу сахарную пудру и взбивайте ингредиенты до образования пышной однородной массы.

Торт Красный бархат

10. В смесь добавьте ванильный экстракт, а затем начните вмешивать в крем творожный сыр. Крем должен получиться пышный и белый.

Торт Красный бархат

11. Для того чтобы собрать торт положите на блюдо первый бисквит и нанесите на него слой крема. Затем положите второй и снова нанесите крем. Так повторяйте до тех пор, пока крем не закончится. Верхний слой разровняйте и украсьте узорами или ягодами.

Торт Красный бархат

Торт Красный бархат от Юлии Высоцкой

Известный кулинар Юлия Высоцкая имеет свой проверенный и качественный рецепт торта «Красный бархат», который точно получится у вас при соблюдении технологии. Обязательно попробуйте этот рецепт, который высоко оценили кулинары со всех уголков мира.

Ингредиенты:

  • Какао-порошок – 1 ст.л. с горкой
  • Мука пшеничная – 340 гр.
  • Сахарный песок – 300 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
  • Соль мелкая – ¼ ч.л.
  • Сода пищевая – 1 ч.л.
  • Масло растительное рафинированное – 300 гр.
  • Куриные яйца – 3 шт.
  • Краситель красный пищевой – 2 ч.л.
  • Сливки 35% – 150 гр.
  • Сметана 20% – 150 гр.
  • Любимый белый крем

Процесс приготовления:

1. Для начала соедините в любой удобной миске все сыпучие ингредиенты для теста. Это соль, сахарный песок, мука высшего сорта, разрыхлитель, какао-порошок и пищевая сода. Все эти составляющие аккуратно перемешайте и распределите между собой равномерно.

Торт Красный бархат

2. Вбейте в тесто куриные яйца и долейте растительное масло, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Тщательно взбейте все это при помощи миксера. Сливки и сметану смешайте и добавьте в тесто в самом конце, а затем взбейте все еще раз.

Торт Красный бархат

3. Не забудьте добавить жидкий пищевой краситель в таком количестве, чтобы тесто окрасилось в очень яркий и насыщенный красный цвет.

Торт Красный бархат

4. Возьмите форму для выпечки и устелите ее пекарской бумагой. Затем смажьте бумагу сливочным маслом и слегка присыпьте все это мукой. Тесто разделите на несколько равных частей и одну из них вылейте в форму для выпечки.

Торт Красный бархат

5. Выпекайте корж на протяжении 20 минут при температуре 170-180 градусов, после чего остужайте его, выпекая второй корж. Точно так же поступите с третьим коржом.

Торт Красный бархат

6. Обязательно срежьте с готовых коржей корочку по бокам, а также с верхушек торта. Коржи разрежьте пополам поперек и приступайте к сборке торта.

Торт Красный бархат

7. Выложите на блюдо один корж и щедро промажьте его любым своим любимым кремом – творожным, сливочным или еще каким-то белым кремом. Положите следующий корж и повторите процедуру. Так делайте до тех пор, пока не закончатся коржи; верхушку и бока торта тоже можно смазать кремом и тщательно его разровнять, чтобы торт был красивым и гладким.

Торт Красный бархат

8. Готовое изделие должно настояться и пропитаться в холодильнике на протяжении не менее пяти часов.

Торт Красный бархат

Приятного аппетита!

Рецепт приготовления торта Красный бархат от Ольги Матвей

Вкусный и нежный торт со сливочным сыром Филадельфия принесет просто массу удовольствия вам и вашим гостям. Обязательно попробуйте торт по этому рецепту и приятно удивитесь полученному результату.

Ингредиенты:

Бисквит:

  • Мука пшеничная в/с — 340 гр.
  • Сахар-песок — 300 гр.
  • Какао-порошок — 1 ст.л.
  • Соль мелкого помола – ¼ ч.л.
  • Разрыхлитель для теста — 2 ч.л.
  • Сода пищевая — 1 ч.л.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Кефир (жирный) – 1 ст.
  • Сливки 33-35% — 80 гр.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 300 гр.
  • Краситель пищевой красный – 2-3 ч.л.

Крем:

  • Масло сливочное (не менее 82,5%) — 100 гр.
  • Пудра сахарная — 100 гр.
  • Сыр Филадельфия — 350 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала нужно дважды просеять все сухие ингредиенты в отдельную емкость. К ним добавьте все остальные продукты, которые есть в списке ингредиентов для коржей и в последнюю очередь добавьте пищевой краситель на гелевой основе.

Торт Красный бархат

2. Тесто нужно интенсивно взбивать миксером не менее пяти минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и бисквит получился пышным.

Торт Красный бархат

3. Возьмите разъемную форму, которая составляет 20 сантиметров в диаметре и выстелите ее пергаментом. Затем смажьте форму сливочным маслом и присыпьте форму мукой. Половину теста вылейте в форму и поставьте ее в духовку на 180 градусов не более чем на полчаса.

Торт Красный бархат

4. Когда первый бисквит будет готов, положите его остывать на решетку и приготовьте таким же образом второй бисквит. У обоих бисквитов срежьте бока и верхушки, чтобы коржи были полностью ровные. Из остатков коржей сделайте крошку для посыпки.

Торт Красный бархат

5. Масло с сахарной пудрой взбейте миксером до пышности и белого цвета смеси. Затем добавьте охлажденный сливочный сыр Филадельфия в смесь масла и пудры и аккуратно перемешайте.

Торт Красный бархат

6. 6. Смешиваем взбитое масло с охлажденным сливочным сыром.

Торт Красный бархат

7.  На блюдо положите первый корж, нанесите на него часть крема и разровняйте. Прижмите слой и затем повторите процедуру. Верхний слой торта тоже смажьте кремом, а затем посыпьте красной крошкой. Готовое изделие уберите в холодильник как минимум на пару часов для пропитки.

Торт Красный бархат

Пошаговый рецепт Красного бархата от Ирины Хлебниковой

Рецепт этого удивительного торта с клубникой как нельзя кстати подойдет к любому празднику и заметно украсит стол. Не пожалейте своего свободного времени и приготовьте этот довольно непростой, но очень вкусный десерт.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная в/с — 300 гр.
  • Сахарный песок – 300 гр.
  • Кефир — 240 мл.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Растительное масло — 150 мл.
  • Сливочное масло — 80 гр.
  • Разрыхлитель для теста — 10 гр.
  • Сода пищевая — 0,5 ч.л.
  • Ванильный сахар — 8 гр.
  • Какао — 1 ч.л.
  • Красный пищевой краситель

Крем:

  • Сливочный творожный сыр — 500 гр.
  • Сливки 33% — 250 мл.
  • Сахарная пудра — 150 гр.

Пропитка из клубники:

  • Клубника – 0,5 кг.
  • Сахар — по вкусу
  • Крахмал — 1 ст. л.

Пропитка из шоколада:

  • Шоколад темный рубленный — 50 гр.
  • Шоколад темный — 30 гр.
  • Сливочное масло — 20 гр.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарным песком. Затем добавьте туда яйца, кефир и растительное масло, и снова взбейте ингредиенты.

Торт Красный бархат

2. Все сыпучие ингредиенты, кроме какао, добавьте в смесь и снова взбейте все вместе. Разделите тесто на две равные части, в одну из которых добавьте какао-порошок и красный краситель.

Торт Красный бархат

3. Тесто вылейте в форму для выпечки, которую нужно хорошо смазать сливочным маслом, и отправьте бисквитную заготовку в разогретую на 180 градусов духовку. Выпечка займет примерно 25-30 минут. Точно также приготовьте вторую часть теста.

Торт Красный бархат

4. Срежьте корочки и верхушки с коржей и измельчите их в крошку для посыпки. Далее займитесь приготовлением крема. Сахарную пудру, сливочный сыр и холодные сливки соедините и взбивайте на малой мощности до получения пышного крема.

Торт Красный бархат

5. Клубнику – свежую или замороженную – нарежьте и соедините с сахаром и крахмалом, после чего проварите смесь на плите до закипания.

Торт Красный бархат

6. Шоколад аккуратно растопите на водяной бане либо воспользуйтесь микроволновой печью, добавьте масло и проварите. Этим кремом сразу же пропитайте самый первый белый корж.

Торт Красный бархат

7. На него положите красный бисквит, обильно смажьте белым кремом и пропитайте его клубничной пропиткой с ягодами. Сверху положите еще один белый корж, пропитанный шоколадом и сверху распределите остатки белого крема.

Торт Красный бархат

8. Готовое изделие охладите как минимум два часа, перед тем как подавать его на стол.

Торт Красный бархат

Простой и вкусный рецепт торта Красный бархат со свеклой

В тесто для торта красный бархат можно вместо красителя добавлять свеклу. Цвет получится ничуть не хуже, а состав торта будет максимально натуральным. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

Бисквит:

  • Свекла – 450 гр.
  • Мука – 2,5 ст.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Соль  – ¾ ч.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Сахарный песок – 160 гр.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.

Для крема:

  • Сливочное масло – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 150 гр.
  • Апельсиновая цедра – от 1 апельсина
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Для начала вымойте свеклу и заверните ее в пищевую фольгу. Положите корнеплод в духовку и запеките при температуре в 200 градусов. Готовую свеклу очистите от кожицы, а затем нарежьте на некрупные кусочки.

Торт Красный бархат

2. В блендере взбейте свеклу, добавив к ней сахарный песок, растительное масло и куриные яйца. Взбивайте тщательно и до однородности.

Торт Красный бархат

3. Муку, корицу, соль и разрыхлитель соедините и перемешайте. Начните просеивать сухую смесь в свекольно-яичную смесь. Аккуратно и тщательно вымешивайте тесто.

Торт Красный бархат

4. Тесто вылейте в форму для выпечки и готовьте при 180 градусах на протяжении 25-30 минут. Готовый бисквит остудите и разрежьте поперек на три части.

Торт Красный бархат

5. Ванильный сахар, охлажденное масло, сахарную пудру и цедру апельсина тщательно взбейте миксером до абсолютной пышности и затем соберите торт. Для этого смажьте первый корж частью крема, затем поместите второй корж, который точно так же смажьте и третий корж смажьте оставшейся смесью.

Торт Красный бархат

6. Бока и верх торта разровняйте, а затем уберите конструкцию в холодильник для пропитки.

Торт Красный бархат

Приятного аппетита!

Очень вкусный Красный бархат с маскарпоне

Вкусный и нежный торт с ароматным, шелковым сыром маскарпоне – это настоящий изысканный десерт для гурманов. Готовится он примерно так же, как и другие варианты торта. Однако вкус этого лакомства надолго запомнится вам и вашим гостям.

Ингредиенты:

Бисквит:

  • Мука пшеничная в/с — 340 гр.
  • Сахар-песок — 300 гр.
  • Какао-порошок — 1 ст.л.
  • Соль мелкого помола – ¼ ч.л.
  • Разрыхлитель для теста — 2 ч.л.
  • Сода пищевая — 1 ч.л.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Кефир (жирный) – 1 ст.
  • Сливки 33-35% — 80 гр.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 300 гр.
  • Краситель пищевой красный – 2-3 ч.л.

Крем:

  • Масло сливочное (не менее 82,5%) — 100 гр.
  • Пудра сахарная — 100 гр.
  • Сыр маскарпоне — 350 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала нужно тщательно просеять все сухие ингредиенты в отдельную емкость. К ним добавьте все остальные продукты, которые есть в списке ингредиентов для коржей и в последнюю очередь добавить в состав теста пищевой краситель на гелевой основе.

Торт Красный бархат

2. Тесто нужно интенсивно взбивать миксером не менее пяти минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и бисквит в итоге получился пышным и упругим.

Торт Красный бархат

3. Возьмите разъемную форму, которая составляет 20-22 сантиметров в диаметре и выстелите ее пергаментом. Затем смажьте форму сливочным маслом и присыпьте форму мукой. Половину теста вылейте в форму и поставьте ее в духовку на 180 градусов не более чем на полчаса.

Торт Красный бархат

4. Когда первый бисквит будет готов, положите его остывать и приготовьте таким же образом второй бисквит. У обоих бисквитов срежьте бока и верхушки, чтобы коржи были полностью ровные. Из остатков коржей сделайте крошку для посыпки.

Торт Красный бархат

5. Масло с сахарной пудрой взбейте миксером до пышности и белого цвета смеси. Затем добавьте охлажденный нежный сыр маскарпоне в смесь масла и пудры и аккуратно перемешайте.

Торт Красный бархат

6. Смешиваем взбитое масло с охлажденным сливочным сыром.

Торт Красный бархат

7.  На блюдо положите первый корж, нанесите на него часть крема и разровняйте. Прижмите слой и затем повторите процедуру. Верхний слой торта тоже смажьте кремом, а затем посыпьте красной крошкой. Готовое изделие уберите в холодильник как минимум на пару часов для пропитки.

Как приготовить торт Красный бархат в мультиварке?

Если у вас не очень качественная духовка, то бисквит для красного бархата допустимо готовить в мультиварке. Этот процесс не займет у вас много времени, а бисквит точно поднимется и получится пышным и нежным.

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 4 штуки
  • Порошок какао – 4 ст.л.
  • Мука пшеничная в/с – 450 гр.
  • Масло растительное – 400 мл.
  • Кефир – 370 гр.
  • Соль (мелкого помола) – ¼ ч.л.
  • Сахарный песок – 400 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 2 ½ ч.л.
  • Сода пищевая – 1,3 ч.л.
  • Пищевой краситель гелевый красный – 3 ч.л.
  • Сливки (35%) – 300 гр.
  • Сыр сливочный – 400 гр.
  • Сахарная пудра – 150 гр.

Процесс приготовления:

1. Яйца вбейте в миску, добавьте сахар и начните взбивать смесь ингредиентов до образования плотной и пышной белой пены. Это займет у вас около десяти минут. Затем возьмите кефир комнатной температуры, добавьте в него соду и тщательно перемешайте ингредиенты.

Торт Красный бархат

2. В жидкую смесь соды и кефира добавьте красный краситель, тщательно перемешайте, добиваясь однородного цвета и равномерного распределения красителя. В яркую смесь влейте растительное рафинированное масло, которое не имеет никакого запаха.

Торт Красный бархат

3. Муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель перемешайте в отдельной емкости. Перемешайте сухие составляющие очень тщательно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены.

Торт Красный бархат

4. Смесь сухих ингредиентов просейте в емкость с яично-сахарной смесью, перемешайте, а затем влейте яркую кефирную составляющую. Все эти ингредиенты нужно тщательно взбить при помощи миксера, чтобы все хорошенько перемешалось до полной однородности.

Торт Красный бархат

5. В чашу мультиварки, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте ровно половину теста и поставьте чашу в прибор. Включите режим выпечка и готовьте корж до окончания режима. Точно так же поступите со второй половиной теста.

Торт Красный бархат

6. Оба готовых коржа остудите, а затем разрежьте поперек пополам. Сделать это можно при помощи нити.

Торт Красный бархат

7. Для приготовления крема охладите сливки в холодильнике, а затем тщательно взбейте их с помощью миксера по полной плотности массы. Во второй емкости соедините сливочный сыр и пудру, а затем тоже взбейте, как и сливки. Сливки постепенно вводите в творожную смесь, бережно перемешивая ингредиенты при помощи лопаточки или ложки, чтобы сливки не опали.

Торт Красный бархат

8. Когда все подготовительные процессы будут окончены, пора приступать к сборке торта. На блюдо поместите первый корж, а затем выложите на него часть крема. Равномерно распределите крем по поверхности коржа лопаточкой. На толстый слой крема поместите еще один бисквит и повторите процесс нанесения крема, а затем повторяйте шаги, пока бисквиты не закончатся.

Торт Красный бархат

9. Самый верхний слой торта также обильно смажьте кремом, а также смажьте бока торта. Шпателем или ножом разгладьте крем на поверхности и боках торта, чтобы он был идеально гладким.

Торт Красный бархат

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