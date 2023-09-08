Торт Красный бархат – это яркий, контрастный десерт, который родом из США. Аппетитный и очень красивый торт не очень сложен в приготовлении, но очень эффектно и достойно выглядит на столе. Вариаций этого десерта довольно много, поэтому мы делимся с вами 8 лучшими рецептами торта красный бархат с фото пошагово. Попробуйте!

Классический красный бархат с кремом чиз

Удивительно нежный, но при этом сочный и яркий торт с кремом чиз можно легко приготовить в домашних условиях. Если вы ранее никогда не собирали торты, то красный бархат будет одним из довольно простых рецептов, который получится у вас при соблюдении всех условий рецепта.

Ингредиенты –+8 порц.

Яйцо куриное 4 шт.

Какао-порошок 2 ст.л.

Мука пшеничная 450 гр.

Масло растительное 400 мл.

Кефир 370 мл.

Соль ¼ ч.л.

Сахар-песок 400 гр.

Разрыхлитель 2.5 ч.л.

Сода пищевая 1.3 ч.л.

Пищевой краситель гелевый красный 3 ч.л.

Сливки 33% 300 гр.

Сыр сливочный 400 гр.

Сахарная пудра 150 гр.

Шаги 120 мин.

Как приготовить торт красный бархат в домашних условиях по классическому рецепту? Яйца вбейте в миску, добавьте сахар и начните взбивать смесь ингредиентов до образования плотной и пышной белой пены. Это займет у вас около десяти минут. Данный этап очень важен, так как из плохо взбитых яиц не получится хорошего бисквита. Затем возьмите кефир комнатной температуры, добавьте в него соду и тщательно перемешайте ингредиенты. В жидкую смесь соды и кефира добавьте красный краситель, тщательно перемешайте, добиваясь однородного цвета и равномерного распределения красителя. Дозировка красителя весьма приблизительна; если на ваш взгляд тесто получается бледным, добавьте еще немного, добиваясь нужного цвета. В яркую смесь влейте растительное рафинированное масло, которое не имеет никакого запаха и вкуса. Важно брать именно качественное масло, которое своим вкусом не испортит готовый десерт. Муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель перемешайте в отдельной емкости. Перемешайте сухие составляющие очень тщательно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены. Смесь сухих ингредиентов постепенно просейте в емкость с яично-сахарной смесью, перемешайте, а затем влейте яркую кефирную составляющую. Все эти ингредиенты нужно тщательно взбить при помощи миксера, чтобы все хорошенько перемешалось до полной однородности. Возьмите две разъемные формы диаметром 20-22 сантиметра и, разделив тесто ровно пополам, разлейте его по формам. Дно форм для выпечки можете застелить пекарской бумагой. Формы с бисквитом поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут, проверяя готовность бисквита в конце приготовления при помощи зубочистки или спички. Оба готовых коржа остудите, а затем разрежьте поперек пополам. Сделать это можно при помощи нити. Для приготовления крема охладите сливки в холодильнике, а затем тщательно взбейте их с помощью миксера по полной плотности массы. Во второй емкости соедините сливочный сыр и пудру, а затем тоже взбейте, как и сливки. Сливки постепенно вводите в творожную смесь, бережно перемешивая ингредиенты при помощи лопаточки или ложки, чтобы сливки не опали. Когда все подготовительные процессы окончены, пора приступать к сборке торта. На блюдо поместите первый корж, а затем выложите на него часть крема. Равномерно распределите крем по поверхности коржа лопаточкой. На толстый слой крема поместите еще один бисквит и повторите процесс нанесения крема, а затем повторяйте шаги, пока бисквиты не закончатся. Самый верхний слой торта также обильно смажьте кремом, а также смажьте бока торта. Шпателем или ножом разгладьте крем на поверхности и боках торта, чтобы он был идеально гладким. Торт Красный бархат готов! Далее можете по желанию украсить его любым способом, начиная с ягод или орехов и заканчивая фигурными узорами при помощи пекарского мешка и крема.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт красного бархата от Энди шефа

Этот рецепт популярного и вкусного торта весьма прост, но от этого не менее хорош. Торт выходит красивым, нежным, аппетитным и ярко украшает любое чаепитие или праздничный стол. Если вы тщательно соблюдете технологию приготовления данного торта, то результат удивит ваших гостей и принесет море удовольствия!

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 340 гр.

Сахарный песок – 300 гр.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Соль (мелкая) – ¼ ч.л.

Разрыхлитель для теста – 5 гр.

Сода пищевая – 3 гр.

Куриное яйцо – 3 шт.

Масло растительное – 300 гр.

Кефир либо пахта – 280 гр.

Краситель красный гелевый – 2 ст. л.

Для крема:

Сливочное масло – 100 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Экстракт ванили – щепотка

Сыр творожный – 300 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала соедините в отдельной емкости все сыпучие ингредиенты. Сахар, соль, какао, разрыхлитель, соду и просеянную муку тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошенько перемешались.

2. Вбейте в миску с сухими ингредиентами три куриных яйца, а также влейте растительное масло без запаха и вкуса. Все это тщательно перемешайте.

3. В последнюю очередь добавьте в тесто кефир либо пахту, которые можно легко заменить смесью сливок и сметаны. Также не забудьте про красный пищевой краситель на гелевой основе. Все эти ингредиенты размешайте и взбейте миксером.

4. Готовому тесту дайте отдохнуть около десяти минут, чтобы сода успела среагировать с кефиром или другой кисломолочной добавкой. В это время подготовьте формы для бисквита.

5. Форму для выпечки, а вернее, формы, аккуратно смажьте сливочным маслом и равномерно распределите по ним тесто. Можете взять две формы по 18 сантиметров или три по 16 или еще какие-либо, как вам нравится.

6. Коржи выпекайте в течение 30-40 минут, проверяя их готовность по шпажке. Когда она сухая, сразу же доставайте бисквит и остужайте. В конечном итоге соберите их все под пленку в холодильник часа на два, не меньше.

7. Края коржей можете обрезать круглой формой либо ножом, делая их абсолютно ровными и одинаковыми. После этого приступайте к сборке торта.

8. Пока остывали ваши коржи в холодильнике, нужно приготовить крем для торта. Сливочный крем как нельзя кстати подойдет для этого прекрасного изделия. Для приготовления крема нужно будет взять холодное сливочное масло и порубить его ножом.

9. Затем добавьте к маслу сахарную пудру и взбивайте ингредиенты до образования пышной однородной массы.

10. В смесь добавьте ванильный экстракт, а затем начните вмешивать в крем творожный сыр. Крем должен получиться пышный и белый.

11. Для того чтобы собрать торт положите на блюдо первый бисквит и нанесите на него слой крема. Затем положите второй и снова нанесите крем. Так повторяйте до тех пор, пока крем не закончится. Верхний слой разровняйте и украсьте узорами или ягодами.

Торт Красный бархат от Юлии Высоцкой

Известный кулинар Юлия Высоцкая имеет свой проверенный и качественный рецепт торта «Красный бархат», который точно получится у вас при соблюдении технологии. Обязательно попробуйте этот рецепт, который высоко оценили кулинары со всех уголков мира.

Ингредиенты:

Какао-порошок – 1 ст.л. с горкой

Мука пшеничная – 340 гр.

Сахарный песок – 300 гр.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Соль мелкая – ¼ ч.л.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Масло растительное рафинированное – 300 гр.

Куриные яйца – 3 шт.

Краситель красный пищевой – 2 ч.л.

Сливки 35% – 150 гр.

Сметана 20% – 150 гр.

Любимый белый крем

Процесс приготовления:

1. Для начала соедините в любой удобной миске все сыпучие ингредиенты для теста. Это соль, сахарный песок, мука высшего сорта, разрыхлитель, какао-порошок и пищевая сода. Все эти составляющие аккуратно перемешайте и распределите между собой равномерно.

2. Вбейте в тесто куриные яйца и долейте растительное масло, которое не имеет ни запаха, ни вкуса. Тщательно взбейте все это при помощи миксера. Сливки и сметану смешайте и добавьте в тесто в самом конце, а затем взбейте все еще раз.

3. Не забудьте добавить жидкий пищевой краситель в таком количестве, чтобы тесто окрасилось в очень яркий и насыщенный красный цвет.

4. Возьмите форму для выпечки и устелите ее пекарской бумагой. Затем смажьте бумагу сливочным маслом и слегка присыпьте все это мукой. Тесто разделите на несколько равных частей и одну из них вылейте в форму для выпечки.

5. Выпекайте корж на протяжении 20 минут при температуре 170-180 градусов, после чего остужайте его, выпекая второй корж. Точно так же поступите с третьим коржом.

6. Обязательно срежьте с готовых коржей корочку по бокам, а также с верхушек торта. Коржи разрежьте пополам поперек и приступайте к сборке торта.

7. Выложите на блюдо один корж и щедро промажьте его любым своим любимым кремом – творожным, сливочным или еще каким-то белым кремом. Положите следующий корж и повторите процедуру. Так делайте до тех пор, пока не закончатся коржи; верхушку и бока торта тоже можно смазать кремом и тщательно его разровнять, чтобы торт был красивым и гладким.

8. Готовое изделие должно настояться и пропитаться в холодильнике на протяжении не менее пяти часов.

Приятного аппетита!

Рецепт приготовления торта Красный бархат от Ольги Матвей

Вкусный и нежный торт со сливочным сыром Филадельфия принесет просто массу удовольствия вам и вашим гостям. Обязательно попробуйте торт по этому рецепту и приятно удивитесь полученному результату.

Ингредиенты:

Бисквит:

Мука пшеничная в/с — 340 гр.

Сахар-песок — 300 гр.

Какао-порошок — 1 ст.л.

Соль мелкого помола – ¼ ч.л.

Разрыхлитель для теста — 2 ч.л.

Сода пищевая — 1 ч.л.

Яйца куриные — 3 шт.

Кефир (жирный) – 1 ст.

Сливки 33-35% — 80 гр.

Масло подсолнечное рафинированное — 300 гр.

Краситель пищевой красный – 2-3 ч.л.

Крем:

Масло сливочное (не менее 82,5%) — 100 гр.

Пудра сахарная — 100 гр.

Сыр Филадельфия — 350 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала нужно дважды просеять все сухие ингредиенты в отдельную емкость. К ним добавьте все остальные продукты, которые есть в списке ингредиентов для коржей и в последнюю очередь добавьте пищевой краситель на гелевой основе.

2. Тесто нужно интенсивно взбивать миксером не менее пяти минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и бисквит получился пышным.

3. Возьмите разъемную форму, которая составляет 20 сантиметров в диаметре и выстелите ее пергаментом. Затем смажьте форму сливочным маслом и присыпьте форму мукой. Половину теста вылейте в форму и поставьте ее в духовку на 180 градусов не более чем на полчаса.

4. Когда первый бисквит будет готов, положите его остывать на решетку и приготовьте таким же образом второй бисквит. У обоих бисквитов срежьте бока и верхушки, чтобы коржи были полностью ровные. Из остатков коржей сделайте крошку для посыпки.

5. Масло с сахарной пудрой взбейте миксером до пышности и белого цвета смеси. Затем добавьте охлажденный сливочный сыр Филадельфия в смесь масла и пудры и аккуратно перемешайте.

6. 6. Смешиваем взбитое масло с охлажденным сливочным сыром.

7. На блюдо положите первый корж, нанесите на него часть крема и разровняйте. Прижмите слой и затем повторите процедуру. Верхний слой торта тоже смажьте кремом, а затем посыпьте красной крошкой. Готовое изделие уберите в холодильник как минимум на пару часов для пропитки.

Пошаговый рецепт Красного бархата от Ирины Хлебниковой

Рецепт этого удивительного торта с клубникой как нельзя кстати подойдет к любому празднику и заметно украсит стол. Не пожалейте своего свободного времени и приготовьте этот довольно непростой, но очень вкусный десерт.

Ингредиенты:

Мука пшеничная в/с — 300 гр.

Сахарный песок – 300 гр.

Кефир — 240 мл.

Яйца куриные — 2 шт.

Растительное масло — 150 мл.

Сливочное масло — 80 гр.

Разрыхлитель для теста — 10 гр.

Сода пищевая — 0,5 ч.л.

Ванильный сахар — 8 гр.

Какао — 1 ч.л.

Красный пищевой краситель

Крем:

Сливочный творожный сыр — 500 гр.

Сливки 33% — 250 мл.

Сахарная пудра — 150 гр.

Пропитка из клубники:

Клубника – 0,5 кг.

Сахар — по вкусу

Крахмал — 1 ст. л.

Пропитка из шоколада:

Шоколад темный рубленный — 50 гр.

Шоколад темный — 30 гр.

Сливочное масло — 20 гр.

Процесс приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарным песком. Затем добавьте туда яйца, кефир и растительное масло, и снова взбейте ингредиенты.

2. Все сыпучие ингредиенты, кроме какао, добавьте в смесь и снова взбейте все вместе. Разделите тесто на две равные части, в одну из которых добавьте какао-порошок и красный краситель.

3. Тесто вылейте в форму для выпечки, которую нужно хорошо смазать сливочным маслом, и отправьте бисквитную заготовку в разогретую на 180 градусов духовку. Выпечка займет примерно 25-30 минут. Точно также приготовьте вторую часть теста.

4. Срежьте корочки и верхушки с коржей и измельчите их в крошку для посыпки. Далее займитесь приготовлением крема. Сахарную пудру, сливочный сыр и холодные сливки соедините и взбивайте на малой мощности до получения пышного крема.

5. Клубнику – свежую или замороженную – нарежьте и соедините с сахаром и крахмалом, после чего проварите смесь на плите до закипания.

6. Шоколад аккуратно растопите на водяной бане либо воспользуйтесь микроволновой печью, добавьте масло и проварите. Этим кремом сразу же пропитайте самый первый белый корж.

7. На него положите красный бисквит, обильно смажьте белым кремом и пропитайте его клубничной пропиткой с ягодами. Сверху положите еще один белый корж, пропитанный шоколадом и сверху распределите остатки белого крема.

8. Готовое изделие охладите как минимум два часа, перед тем как подавать его на стол.

Простой и вкусный рецепт торта Красный бархат со свеклой

В тесто для торта красный бархат можно вместо красителя добавлять свеклу. Цвет получится ничуть не хуже, а состав торта будет максимально натуральным. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

Бисквит:

Свекла – 450 гр.

Мука – 2,5 ст.

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль – ¾ ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Сахарный песок – 160 гр.

Яйцо куриное – 3 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Для крема:

Сливочное масло – 200 гр.

Пудра сахарная – 150 гр.

Апельсиновая цедра – от 1 апельсина

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Для начала вымойте свеклу и заверните ее в пищевую фольгу. Положите корнеплод в духовку и запеките при температуре в 200 градусов. Готовую свеклу очистите от кожицы, а затем нарежьте на некрупные кусочки.

2. В блендере взбейте свеклу, добавив к ней сахарный песок, растительное масло и куриные яйца. Взбивайте тщательно и до однородности.

3. Муку, корицу, соль и разрыхлитель соедините и перемешайте. Начните просеивать сухую смесь в свекольно-яичную смесь. Аккуратно и тщательно вымешивайте тесто.

4. Тесто вылейте в форму для выпечки и готовьте при 180 градусах на протяжении 25-30 минут. Готовый бисквит остудите и разрежьте поперек на три части.

5. Ванильный сахар, охлажденное масло, сахарную пудру и цедру апельсина тщательно взбейте миксером до абсолютной пышности и затем соберите торт. Для этого смажьте первый корж частью крема, затем поместите второй корж, который точно так же смажьте и третий корж смажьте оставшейся смесью.

6. Бока и верх торта разровняйте, а затем уберите конструкцию в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

Очень вкусный Красный бархат с маскарпоне

Вкусный и нежный торт с ароматным, шелковым сыром маскарпоне – это настоящий изысканный десерт для гурманов. Готовится он примерно так же, как и другие варианты торта. Однако вкус этого лакомства надолго запомнится вам и вашим гостям.

Ингредиенты:

Бисквит:

Мука пшеничная в/с — 340 гр.

Сахар-песок — 300 гр.

Какао-порошок — 1 ст.л.

Соль мелкого помола – ¼ ч.л.

Разрыхлитель для теста — 2 ч.л.

Сода пищевая — 1 ч.л.

Яйца куриные — 3 шт.

Кефир (жирный) – 1 ст.

Сливки 33-35% — 80 гр.

Масло подсолнечное рафинированное — 300 гр.

Краситель пищевой красный – 2-3 ч.л.

Крем:

Масло сливочное (не менее 82,5%) — 100 гр.

Пудра сахарная — 100 гр.

Сыр маскарпоне — 350 гр.

Процесс приготовления:

1. Для начала нужно тщательно просеять все сухие ингредиенты в отдельную емкость. К ним добавьте все остальные продукты, которые есть в списке ингредиентов для коржей и в последнюю очередь добавить в состав теста пищевой краситель на гелевой основе.

2. Тесто нужно интенсивно взбивать миксером не менее пяти минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и бисквит в итоге получился пышным и упругим.

3. Возьмите разъемную форму, которая составляет 20-22 сантиметров в диаметре и выстелите ее пергаментом. Затем смажьте форму сливочным маслом и присыпьте форму мукой. Половину теста вылейте в форму и поставьте ее в духовку на 180 градусов не более чем на полчаса.

4. Когда первый бисквит будет готов, положите его остывать и приготовьте таким же образом второй бисквит. У обоих бисквитов срежьте бока и верхушки, чтобы коржи были полностью ровные. Из остатков коржей сделайте крошку для посыпки.

5. Масло с сахарной пудрой взбейте миксером до пышности и белого цвета смеси. Затем добавьте охлажденный нежный сыр маскарпоне в смесь масла и пудры и аккуратно перемешайте.

6. Смешиваем взбитое масло с охлажденным сливочным сыром.

7. На блюдо положите первый корж, нанесите на него часть крема и разровняйте. Прижмите слой и затем повторите процедуру. Верхний слой торта тоже смажьте кремом, а затем посыпьте красной крошкой. Готовое изделие уберите в холодильник как минимум на пару часов для пропитки.

Как приготовить торт Красный бархат в мультиварке?

Если у вас не очень качественная духовка, то бисквит для красного бархата допустимо готовить в мультиварке. Этот процесс не займет у вас много времени, а бисквит точно поднимется и получится пышным и нежным.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 4 штуки

Порошок какао – 4 ст.л.

Мука пшеничная в/с – 450 гр.

Масло растительное – 400 мл.

Кефир – 370 гр.

Соль (мелкого помола) – ¼ ч.л.

Сахарный песок – 400 гр.

Разрыхлитель для теста – 2 ½ ч.л.

Сода пищевая – 1,3 ч.л.

Пищевой краситель гелевый красный – 3 ч.л.

Сливки (35%) – 300 гр.

Сыр сливочный – 400 гр.

Сахарная пудра – 150 гр.

Процесс приготовления:

1. Яйца вбейте в миску, добавьте сахар и начните взбивать смесь ингредиентов до образования плотной и пышной белой пены. Это займет у вас около десяти минут. Затем возьмите кефир комнатной температуры, добавьте в него соду и тщательно перемешайте ингредиенты.

2. В жидкую смесь соды и кефира добавьте красный краситель, тщательно перемешайте, добиваясь однородного цвета и равномерного распределения красителя. В яркую смесь влейте растительное рафинированное масло, которое не имеет никакого запаха.

3. Муку, какао-порошок, соль и разрыхлитель перемешайте в отдельной емкости. Перемешайте сухие составляющие очень тщательно, чтобы все ингредиенты были равномерно распределены.

4. Смесь сухих ингредиентов просейте в емкость с яично-сахарной смесью, перемешайте, а затем влейте яркую кефирную составляющую. Все эти ингредиенты нужно тщательно взбить при помощи миксера, чтобы все хорошенько перемешалось до полной однородности.

5. В чашу мультиварки, предварительно смазанную сливочным маслом, вылейте ровно половину теста и поставьте чашу в прибор. Включите режим выпечка и готовьте корж до окончания режима. Точно так же поступите со второй половиной теста.

6. Оба готовых коржа остудите, а затем разрежьте поперек пополам. Сделать это можно при помощи нити.

7. Для приготовления крема охладите сливки в холодильнике, а затем тщательно взбейте их с помощью миксера по полной плотности массы. Во второй емкости соедините сливочный сыр и пудру, а затем тоже взбейте, как и сливки. Сливки постепенно вводите в творожную смесь, бережно перемешивая ингредиенты при помощи лопаточки или ложки, чтобы сливки не опали.

8. Когда все подготовительные процессы будут окончены, пора приступать к сборке торта. На блюдо поместите первый корж, а затем выложите на него часть крема. Равномерно распределите крем по поверхности коржа лопаточкой. На толстый слой крема поместите еще один бисквит и повторите процесс нанесения крема, а затем повторяйте шаги, пока бисквиты не закончатся.

9. Самый верхний слой торта также обильно смажьте кремом, а также смажьте бока торта. Шпателем или ножом разгладьте крем на поверхности и боках торта, чтобы он был идеально гладким.