Рецепт: Суп «Гороховый с говядиной на косточках» — с копчеными ребрышками

Ингредиенты:
мясные косточки — 500 г;
горох сушеный — неполный стакан;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
картофель — 3-4 шт.;
ребра свиные копченые — 300-400 г;
зелень сушеная — по вкусу;
чеснок — 1 зубчик;
масло растительное — для жарки;
лавровый лист — 1-2 шт.
Способ приготовления: Здравствуйте всем моим читателям! Сегодня мой рецепт приготовления горохового супа.
Готовить его просто, а получается вкусным и ароматным.
Для его приготовления понадобится косточка для бульона, картофель, морковь, лук, ребра свиные копченые, зелень сушеная, специи, чеснок и масло растительное для обжарки.
1. Косточки для бульона хорошо промываем, заливаем водой и ставим вариться. В процессе варки снимаем пенку.
2. Пока варится бульон, в другой кастрюле отвариваем горох, который перед этим хорошенько промыть несколько раз.
3. Так выглядит горох после варки, он впитал всю воду и набух.
4. Почистим картофель, морковь и лук.
5. В сковороде обжарим нарезанный лук до золотистого цвета.
6. Далее туда добавляем морковь, на тертую на крупной терке.
7. Из бульона вынимаем косточки, процеживаем, добавляем картофель и копченые свиные ребрышки, варим около 10 минут.
8. Далее выкладываем в суп вареный горох, морковь с луком, добавляем лавровый лист, солим и перчим по вкусу. Готовим примерно минут 15-20. За пять минут до окончания готовки, вынимаем свиные ребрышки, добавляем сушеную зелень и мелко нарезанный чеснок. Если на ребрышках есть мясо, то срезаем и добавляем в тарелки.
Суп получается наваристый, горох мягкий. Очень ароматный, вкусный и сытный.
Благодарю за внимание к моему рецепту! Буду рада, если мой рецепт вам понравился!
Желаю всем новых и вкусных рецептов!
Время приготовления: 40 мин.