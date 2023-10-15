Рецепт: Суп «Гороховый с говядиной на косточках» — с копчеными ребрышками

Ингредиенты:

мясные косточки — 500 г;

горох сушеный — неполный стакан;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 3-4 шт.;

ребра свиные копченые — 300-400 г;

зелень сушеная — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

масло растительное — для жарки;

лавровый лист — 1-2 шт.

Способ приготовления: Здравствуйте всем моим читателям! Сегодня мой рецепт приготовления горохового супа.

Готовить его просто, а получается вкусным и ароматным.

Для его приготовления понадобится косточка для бульона, картофель, морковь, лук, ребра свиные копченые, зелень сушеная, специи, чеснок и масло растительное для обжарки.

1. Косточки для бульона хорошо промываем, заливаем водой и ставим вариться. В процессе варки снимаем пенку.

2. Пока варится бульон, в другой кастрюле отвариваем горох, который перед этим хорошенько промыть несколько раз.

3. Так выглядит горох после варки, он впитал всю воду и набух.

4. Почистим картофель, морковь и лук.

5. В сковороде обжарим нарезанный лук до золотистого цвета.

6. Далее туда добавляем морковь, на тертую на крупной терке.

7. Из бульона вынимаем косточки, процеживаем, добавляем картофель и копченые свиные ребрышки, варим около 10 минут.

8. Далее выкладываем в суп вареный горох, морковь с луком, добавляем лавровый лист, солим и перчим по вкусу. Готовим примерно минут 15-20. За пять минут до окончания готовки, вынимаем свиные ребрышки, добавляем сушеную зелень и мелко нарезанный чеснок. Если на ребрышках есть мясо, то срезаем и добавляем в тарелки.

Суп получается наваристый, горох мягкий. Очень ароматный, вкусный и сытный.

Благодарю за внимание к моему рецепту! Буду рада, если мой рецепт вам понравился!

Желаю всем новых и вкусных рецептов!

Время приготовления: 40 мин.