Описание приготовления:

Ароматную пряную дукку подают с качественным оливковым маслом и свежеиспеченной выпечкой: лавашами, лепешками, булочками, сайками и т.д. Аккуратно обмакивают край выпечки в масло и сразу же в смесь пряностей и специй. Поверьте, даже никакого другого блюда не нужно, ну очень вкусно!

Основной ингредиент: Орехи / Фундук География кухни: Восточная Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Фундук 100 Грамм

Соль гималайская 1/4 Чайных ложки

Кумин 1/4 Чайных ложки

Семечки подсолнуха 1 Ст. ложка (ядра)

Кунжут 1 Ст. ложка

Паприка 1/2 Чайных ложки

Тимьян молотый 1/4 Чайных ложки

Корианд молотый 1/4 Чайных ложки

Перец черный молотый 3 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

311 ккал

Калорийность

8 г

Белки

30 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дукка»

Подготовьте указанные ингредиенты. Фундук, кунжут и ядра семян подсолнечника поджарьте на сковороде в течение 1-2 минут.

Пересыпьте их в чашу измельчителя и пробейте до крошки. Допустимы кусочки орехов и семечек, но не крупные.

Всыпьте гималайскую соль, молотую паприку, молотый кориандр.

Добавьте кумин, молотый тимьян и молотый черный перец. Измельчите все в течение 3-4 минут, но не перестарайтесь, чтобы масса не получилась маслянистой.

Выложите дукку в глубокую пиалу, миску и еще раз перемешайте.

Подайте пряную смесь к столу с оливковым маслом и свежей выпечкой.