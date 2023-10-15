Описание приготовления:
Ароматную пряную дукку подают с качественным оливковым маслом и свежеиспеченной выпечкой: лавашами, лепешками, булочками, сайками и т.д. Аккуратно обмакивают край выпечки в масло и сразу же в смесь пряностей и специй. Поверьте, даже никакого другого блюда не нужно, ну очень вкусно!
Основной ингредиент: Орехи / Фундук География кухни: Восточная Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фундук 100 Грамм
- Соль гималайская 1/4 Чайных ложки
- Кумин 1/4 Чайных ложки
- Семечки подсолнуха 1 Ст. ложка (ядра)
- Кунжут 1 Ст. ложка
- Паприка 1/2 Чайных ложки
- Тимьян молотый 1/4 Чайных ложки
- Корианд молотый 1/4 Чайных ложки
- Перец черный молотый 3 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
311 ккал
Калорийность
8 г
Белки
30 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дукка»
Подготовьте указанные ингредиенты. Фундук, кунжут и ядра семян подсолнечника поджарьте на сковороде в течение 1-2 минут.
Пересыпьте их в чашу измельчителя и пробейте до крошки. Допустимы кусочки орехов и семечек, но не крупные.
Всыпьте гималайскую соль, молотую паприку, молотый кориандр.
Добавьте кумин, молотый тимьян и молотый черный перец. Измельчите все в течение 3-4 минут, но не перестарайтесь, чтобы масса не получилась маслянистой.
Выложите дукку в глубокую пиалу, миску и еще раз перемешайте.
Подайте пряную смесь к столу с оливковым маслом и свежей выпечкой.