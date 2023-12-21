Рецепт: Суп-рассольник — Рассольник «Ленинградский» с рисом и томатным соком

Ингредиенты:

красный лук ялтинский — 1 шт.;

сок томатный — 100 мл;

рассол — 100 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

бульон из индейки замороженый — 1 литр;

рис круглозерный — полстакана;

огурцы маринованные — 250 г;

зелень — для подачи

Способ приготовления: К любимым зимним супам в нашей семье относится не только борщ, но и рассольник.

Сегодня у нас рассольник «Ленинградский» с рисом вместо перловой крупы.

Одну головку красного лука мелко нарезаем.

И обжариваем на растительном масле вместе с нарезанной морковью.

Картофель нарезаем небольшими кубиками, как обычно для супа.

Обжариваем вместе с луком и морковью в течение двух-трех минут.

Полстакана круглозерного риса тщательно промываем и добавляем к обжаренным овощам.

Маринованные огурчики мелко нарезаем или можно натереть на крупной тёрке.

Добавляем замороженный бульон из мяса индейки и заливаем литром кипятка. Когда бульон будет уже закипать, добавляем соль и чёрный молотый перец. Затем вливаем 100 мл рассола от огурцов и 100 мл томатного сока.

Доводим до кипения, убавляем огонь, накрываем крышкой и варим до готовности риса. Примерно 15-20 минут.

Выключаем огонь, даём супу настояться ещё минут пять и можно разливать по тарелочкам. Суп-рассольник «Ленинградский» готов. Перед подачей можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Подавать рассольник лучше с ржаным хлебом, так вкуснее.

Время приготовления: 45 мин.