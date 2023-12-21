Рецепт: Суп-рассольник — Рассольник «Ленинградский» с рисом и томатным соком

Ингредиенты:
красный лук ялтинский — 1 шт.;
сок томатный — 100 мл;
рассол — 100 мл;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — 1 шт.;
картофель — 4 шт.;
морковь — 2 шт.;
бульон из индейки замороженый — 1 литр;
рис круглозерный — полстакана;
огурцы маринованные — 250 г;
зелень — для подачи
Способ приготовления: К любимым зимним супам в нашей семье относится не только борщ, но и рассольник.
Сегодня у нас рассольник «Ленинградский» с рисом вместо перловой крупы.
Одну головку красного лука мелко нарезаем.
И обжариваем на растительном масле вместе с нарезанной морковью.
Картофель нарезаем небольшими кубиками, как обычно для супа.
Обжариваем вместе с луком и морковью в течение двух-трех минут.
Полстакана круглозерного риса тщательно промываем и добавляем к обжаренным овощам.
Маринованные огурчики мелко нарезаем или можно натереть на крупной тёрке.
Добавляем замороженный бульон из мяса индейки и заливаем литром кипятка. Когда бульон будет уже закипать, добавляем соль и чёрный молотый перец. Затем вливаем 100 мл рассола от огурцов и 100 мл томатного сока.
Доводим до кипения, убавляем огонь, накрываем крышкой и варим до готовности риса. Примерно 15-20 минут.
Выключаем огонь, даём супу настояться ещё минут пять и можно разливать по тарелочкам. Суп-рассольник «Ленинградский» готов. Перед подачей можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Подавать рассольник лучше с ржаным хлебом, так вкуснее.
Время приготовления: 45 мин.