Описание приготовления:
Толокно — это смолотые в муку пропаренные и высушнные зерна ячменя или овса. Блины получаются намного мягче, чем обычные. Сахар можно заменить сахарозаменителями, которые не боятся термообработку. Подавать блины лучше всего с молоком, медом, сметаной и вареньем.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Молоко 200 Миллилитров
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Мука 80 Грамм
- Толокно 60 Грамм
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 3
Калорийность
235 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины из толокна»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинов из толокна.
Молоко влейте в миску, добавьте сахар, соль и разбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.
Добавьте в молочную массу просеянную муку, толокно и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте до однородного теста.
Влейте в тесто растительное масло, перемешайте и дайте постоять 10 минут.
Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Налейте тесто в сковороду и выпекайте блины с двух сторон до румяной корочки. Сложите готовые блины стопочкой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!