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Блины из толокна

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Блины из толокна

Описание приготовления:

Толокно — это смолотые в муку пропаренные и высушнные зерна ячменя или овса. Блины получаются намного мягче, чем обычные. Сахар можно заменить сахарозаменителями, которые не боятся термообработку. Подавать блины лучше всего с молоком, медом, сметаной и вареньем.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 2 Штуки
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Мука 80 Грамм
  • Толокно 60 Грамм
  • Ванильный сахар 5 Грамм
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

235 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины из толокна»

Блины из толокна

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинов из толокна.

Блины из толокна

Молоко влейте в миску, добавьте сахар, соль и разбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.

Блины из толокна

Добавьте в молочную массу просеянную муку, толокно и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте до однородного теста.

Блины из толокна

Влейте в тесто растительное масло, перемешайте и дайте постоять 10 минут.

Блины из толокна

Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Налейте тесто в сковороду и выпекайте блины с двух сторон до румяной корочки. Сложите готовые блины стопочкой и подавайте к столу.

Блины из толокна

Приятного аппетита!

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