Описание приготовления:

Толокно — это смолотые в муку пропаренные и высушнные зерна ячменя или овса. Блины получаются намного мягче, чем обычные. Сахар можно заменить сахарозаменителями, которые не боятся термообработку. Подавать блины лучше всего с молоком, медом, сметаной и вареньем.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Молоко 200 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Мука 80 Грамм

Толокно 60 Грамм

Ванильный сахар 5 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

235 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины из толокна»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинов из толокна.

Молоко влейте в миску, добавьте сахар, соль и разбейте яйцо. Все хорошо перемешайте до однородности.

Добавьте в молочную массу просеянную муку, толокно и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте до однородного теста.

Влейте в тесто растительное масло, перемешайте и дайте постоять 10 минут.

Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Налейте тесто в сковороду и выпекайте блины с двух сторон до румяной корочки. Сложите готовые блины стопочкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!