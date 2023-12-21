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Быстрый и простой салат за 5 минут. «Гости на пороге»: праздничный рецепт, который всегда выручает

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Быстрый и простой салат за 5 минут. «Гости на пороге»: праздничный рецепт, который всегда выручает

Салаты стали весьма популярны в последнее время. Их приготовление не занимает много времени — этот аргумент приводят многие люди, когда их спрашивают про салаты и любовь к этому блюду. Но, не только простота в приготовлении подкупает большинство.

Салат — это универсальное блюдо, которое подходит для праздничного стола и обычного ужина. Греческий салат, оливье и Цезарь вполне способны стать главным гостем на праздничном ужине или на обычном перекусе. Однако, помимо традиционных салатов, стоит познакомиться с менее популярными салатами. Они такие же вкусные и простые. Отличий в том, что о пятиминутных салатах знает меньшее количество людей.

Приготовим один из быстрых салатов.

Ингредиенты для салата:

  • куриная копчёная грудка — 200 г;
  • сыр копченый колбасный — 150 г;
  • сыр обычный — 150 г;
  • помидор — 2 шт.;
  • кукуруза — 150 г;
  • майонез.

Приготовление салата:

Нарезаем небольшим кубиком копченую куриную грудку. Аналогично нарезаем помидор и смешиваем с куриной грудкой в одном салатнике.

Режем маленьким кубиком сыр обычный и копченый колбасный, кладем к помидорам и грудке. Высыпаем кукурузу в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

По вкусу в салат добавляем соль.

Быстрый и простой салат за 5 минут. «Гости на пороге»: праздничный рецепт, который всегда выручает

В данный салат по вкусу можно добавить маринованный лук.

Быстрый и простой салат за 5 минут. «Гости на пороге»: праздничный рецепт, который всегда выручает

Для декора посыпаем салат нашинкованным зеленым луком.

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