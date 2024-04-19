Рецепт: Теплый гарнир-салат из овощей — Гарнир-пятиминутка, очень быстро, полезно и вкусно, овощи с минимальной тепловой обработкой.

Ингредиенты:

морковь крупная — 2 шт.;

редька маргеланская — 1 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.;

тыква баттернат — 200 г;

чеснок — з зубчика;

кукуруза — 100 г;

томаты черри — 100 г;

сметана — 2 ст.л.;

масло растительное — 2 ст.л.;

соль перец — по вкусу

Способ приготовления: Сегодня у нас тёплый гарнир-салат из овощей, блюдо очень яркое, красивое и полезное.

Все овощи мы нарезаем крупно и начинаем готовить одновременно, чтобы они не переварились. Лук и редьку нарезаем соломкой, морковь кружочками или ломтиками, тыкву тонкими ломтиками среднего размера.

Добавляем соль и перец по вкусу.

Обжариваем в небольшом количестве растительного масла на сильном огне в течение одной-двух минут.

Затем добавляем консервированную кукурузу и пару столовых ложек сметаны. Можно сделать блюдо и постным, т. к. сейчас пост, тогда сметану можно вообще не добавлять либо в крайнем случае заменить её постным майонезом.

По желанию для вкуса и аромата можно добавить тонко нарезанный чеснок.

Быстренько все перемешиваем и жарим так же на сильном огне еще две-три минуты. Крышкой не накрываем. Овощи проходят минимальную тепловую обработку, сохраняют максимум витаминов и яркий цвет, но при этом они не сырые, поэтому и называется «тёплый салат».

Овощи снимаем с огня и перекладываем в блюдо. На этой же сковороде я поджарила мясо. У меня уже была целая вареная грудка индейки, я просто нарезала её толстыми ломтиками и слегка обжарила для румяной корочки.

Перед подачей можно дополнить наше блюдо ассорти из разноцветных помидоров черри.

Вот такой яркий и красивый гарнир-салат у нас получился. Овощи не переваренные, в меру хрустящие и в то же время не сырые. Со сметаной и чесночком просто объедение! А готовить всего пять минут, если не считать времени на подготовку овощей, конечно:)

Время приготовления: 5 мин.