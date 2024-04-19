Рецепт: Теплый гарнир-салат из овощей — Гарнир-пятиминутка, очень быстро, полезно и вкусно, овощи с минимальной тепловой обработкой.

Ингредиенты:
морковь крупная — 2 шт.;
редька маргеланская — 1 шт.;
лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.;
тыква баттернат — 200 г;
чеснок — з зубчика;
кукуруза — 100 г;
томаты черри — 100 г;
сметана — 2 ст.л.;
масло растительное — 2 ст.л.;
соль перец — по вкусу
Способ приготовления: Сегодня у нас тёплый гарнир-салат из овощей, блюдо очень яркое, красивое и полезное.
Все овощи мы нарезаем крупно и начинаем готовить одновременно, чтобы они не переварились. Лук и редьку нарезаем соломкой, морковь кружочками или ломтиками, тыкву тонкими ломтиками среднего размера.
Добавляем соль и перец по вкусу.
Обжариваем в небольшом количестве растительного масла на сильном огне в течение одной-двух минут.
Затем добавляем консервированную кукурузу и пару столовых ложек сметаны. Можно сделать блюдо и постным, т. к. сейчас пост, тогда сметану можно вообще не добавлять либо в крайнем случае заменить её постным майонезом.
По желанию для вкуса и аромата можно добавить тонко нарезанный чеснок.
Быстренько все перемешиваем и жарим так же на сильном огне еще две-три минуты. Крышкой не накрываем. Овощи проходят минимальную тепловую обработку, сохраняют максимум витаминов и яркий цвет, но при этом они не сырые, поэтому и называется «тёплый салат».
Овощи снимаем с огня и перекладываем в блюдо. На этой же сковороде я поджарила мясо. У меня уже была целая вареная грудка индейки, я просто нарезала её толстыми ломтиками и слегка обжарила для румяной корочки.
Перед подачей можно дополнить наше блюдо ассорти из разноцветных помидоров черри.
Вот такой яркий и красивый гарнир-салат у нас получился. Овощи не переваренные, в меру хрустящие и в то же время не сырые. Со сметаной и чесночком просто объедение! А готовить всего пять минут, если не считать времени на подготовку овощей, конечно:)
Время приготовления: 5 мин.