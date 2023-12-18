Вкуснее самых вкусных пирожков. Всего1 яйцо и немного кефира: муж съедает по 10 штук и не поправляется

Есть много разных видов пирожков, которые уже давно покорили сердца миллионов. Например, мясные пирожки, беляши и чебуреки, Осетинский пирог, хачапури и прочие. Однако, зачастую приготовить какие-то иностранные пироги бывает трудно. К тому же сходство с оригиналом не будет максимальным, так как в готовке не применяется традиционная технология. То есть, к сожалению, без грузин приготовить достоверный хачапури не удастся. Также и с Осетинским пирогом, беляшом и прочими видами выпечки.

По этой причине не стоит гнаться за оригинальностью выпечки, а готовить для себя. Подскажем, как можно приготовить вкусную выпечку с грибами и куриным мясом.

Ингредиенты для теста пирожков:

Кефир — 500 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 750 г;

Разрыхлитель — ст.л.

Ингредиенты для начинки пирожков:

Лук — 2 шт.;

Шампиньоны маринованные — 150 г;

Куриное филе — 200 г;

Сметана — 150 г.

Приготовление пирожков:

В кефир высыпаем соль и сахарный песок, разбиваем яйцо и выливаем растительное масло, тщательно перемешиваем.

Просеиваем в тесто соединенные заранее муку и разрыхлитель, замешиваем тесто лопаткой.

Далее замешиваем тесто руками до однородной слегка липкой массы, формируем колобок. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут при комнатной температуре.

Нарезаем лук на маленькие кубики, обжариваем лук до золотистого цвета в сковороде с растительным маслом. Режем мелко шампиньоны, обжариваем вместе с луком.

Нарезаем на маленькие кусочки куриную грудку. выкладываем в сковороду и обжариваем вместе с луком и грибами. Солим начинку, перчим по вкусу.

Выкладываем к овощам и курице сметану, перемешиваем. Тушим начинку под крышкой на медленном огне 15 минут.

Пока начинка остывает, формируем 12 колобков из теста.

Раскатываем каждый колобок в небольшую лепешку, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Запечатываем начинку в тесте, кладем швом вниз.

В сковороде на растительным масле обжариваем пирожки до золотистого цвета с обеих сторон.

Выкладывать пирожки лучше на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек с выпечки.

Получаются пирожки с новой начинкой, вместо шампиньонов можно использовать другие любимые грибы.