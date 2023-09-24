Рецепт: Терпуг запеченный в фольге — в духовке — быстро и просто

Ингредиенты:

терпуг — 2 шт.;

соевый соус — 2 ст. ложки;

лимонный сок — 1 ст. ложка;

перец смесь — по вкусу

Способ приготовления: Терпуг — это полосатая хищная рыбка, водится на Дальнем Востоке в морях и водах Тихого океана.

Хоть внешне и похожа на окуня, но нет, это морская рыба и совсем другая.

Отличная белая жирная рыбка, недорогая (350 рублей за 1 кг непотрошеная рыбка).

Терпуг идеально подходит для копчения, при выездах на природу коптим после приготовления шашлыка — закинул в мангал коптильню и рыбка сама приготовится:)

Сегодня решила приготовить дома в фольге в духовке. Полуразмороженную рыбу чистим от чешуи (чешуя у терпуга мелкая и шкура плотная). Удаляем голову, плавники, внутренности.

Мариную подготовленную рыбку соевым соусом (можно просто посолить), смесь перцев, сок лимона и ничего лишнего.

Запекать в фольге при 180 градусах 30 минут, если ставить в холодную духовку, с учетом времени на разогрев духовки.

Если ставить в предварительно разогретую духовку, то чистого времени на приготовление максимум 25 минут.

Рыбка получается сочная, нежная, вкусная, без посторонних привкусов, легко отделяется хребет и кости от филе.

На семью из четырёх человек самое то приготовить пару штучек, по половине рыбки к ужину.

На гарнир отлично подойдут свежие или запечённые овощи, пюре или рис.

Я на гарнир приготовила картофельное пюре и овощной салатик с зеленью.

Лёгкое в приготовлении, полезное и вкусное блюдо готово!

Время приготовления: 50 мин.