Описание приготовления:

Со свининой фаршированной маринованным перцем можно подать любой гарнир или предложить как самостоятельное блюдо. В холодном виде она прекрасно заменит закуску. При желании можно добавить любые специи по вашему вкусу.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм (филе)

Перец маринованный 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Сыр 80 Грамм (твердый)

Чеснок 2 Зубчика

Зелень сухая 1 Чайная ложка

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

90 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина фаршированная маринованным перцем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свинины фаршированной маринованным перцем.

В миске смешайте тертый на средней терке сыр, измельченный чеснок, майонез и зелень.

Свинину раскройте в пласт, отбейте, посолите и поперчите.

Нанесите сырную массу на всю поверхность свинины. Маринованный перец порежьте соломкой и выложите на один край. Сверните свинину, начиная со стороны перца, в плотный рулет.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте рулет со всех сторон до золотистой корочки.

Заверните обжаренный рулет в два слоя фольги и выложите в форму для запекания. Налейте в форму немного воды.

Поставьте форму со свининой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 90 минут. Снимите фольгу, подержите в духовке еще 10 минут. Спустя время достаньте фаршированную свинину, дайте постоять 10 минут, разрежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!