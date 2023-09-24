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Свинина фаршированная маринованным перцем

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Свинина фаршированная маринованным перцем

Описание приготовления:

Со свининой фаршированной маринованным перцем можно подать любой гарнир или предложить как самостоятельное блюдо. В холодном виде она прекрасно заменит закуску. При желании можно добавить любые специи по вашему вкусу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 500 Грамм (филе)
  • Перец маринованный 2 Штуки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Сыр 80 Грамм (твердый)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Зелень сухая 1 Чайная ложка
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

90 ккал

Калорийность

3 г

Белки

8 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина фаршированная маринованным перцем»

Свинина фаршированная маринованным перцем

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свинины фаршированной маринованным перцем.

Свинина фаршированная маринованным перцем

В миске смешайте тертый на средней терке сыр, измельченный чеснок, майонез и зелень.

Свинина фаршированная маринованным перцем

Свинину раскройте в пласт, отбейте, посолите и поперчите.

Свинина фаршированная маринованным перцем

Нанесите сырную массу на всю поверхность свинины. Маринованный перец порежьте соломкой и выложите на один край. Сверните свинину, начиная со стороны перца, в плотный рулет.

Свинина фаршированная маринованным перцем

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте рулет со всех сторон до золотистой корочки.

Свинина фаршированная маринованным перцем

Заверните обжаренный рулет в два слоя фольги и выложите в форму для запекания. Налейте в форму немного воды.

Свинина фаршированная маринованным перцем

Поставьте форму со свининой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 90 минут. Снимите фольгу, подержите в духовке еще 10 минут. Спустя время достаньте фаршированную свинину, дайте постоять 10 минут, разрежьте и подавайте к столу.

Свинина фаршированная маринованным перцем

Приятного аппетита!

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