Описание приготовления:
Со свининой фаршированной маринованным перцем можно подать любой гарнир или предложить как самостоятельное блюдо. В холодном виде она прекрасно заменит закуску. При желании можно добавить любые специи по вашему вкусу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм (филе)
- Перец маринованный 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Чеснок 2 Зубчика
- Зелень сухая 1 Чайная ложка
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
90 ккал
Калорийность
3 г
Белки
8 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свинина фаршированная маринованным перцем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свинины фаршированной маринованным перцем.
В миске смешайте тертый на средней терке сыр, измельченный чеснок, майонез и зелень.
Свинину раскройте в пласт, отбейте, посолите и поперчите.
Нанесите сырную массу на всю поверхность свинины. Маринованный перец порежьте соломкой и выложите на один край. Сверните свинину, начиная со стороны перца, в плотный рулет.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте рулет со всех сторон до золотистой корочки.
Заверните обжаренный рулет в два слоя фольги и выложите в форму для запекания. Налейте в форму немного воды.
Поставьте форму со свининой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 90 минут. Снимите фольгу, подержите в духовке еще 10 минут. Спустя время достаньте фаршированную свинину, дайте постоять 10 минут, разрежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!