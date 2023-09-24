Духовку больше не использую. Как приготовить бисквит на сковороде: быстро, просто и экономично

Порой приготовить бисквит кажется сложным. Тогда люди прибегают к покупным тортам или менее трудным рецептам. Однако, если посмотреть на просторах интернета, там много занимательных способов приготовления тортиков. Мы знаем как сделать бисквит в духовке, в мультиварке и даже на сковороде. Сегодня мы расскажем о самом простом и ничуть не менее вкусном варианте приготовления бисквита на сковороде.

Ингредиенты для бисквита:

яйца — 3 шт.;

мука — 90 г;

сахар — 90 г;

ванильный сахар;

соль — щепотка.

Приготовление бисквита:

Три куриных яйца комнатной температуры разбиваем в глубокую миску. Добавляем щепотку соли и ванильный сахар по вкусу. С помощью миксера на небольших оборотах взбиваем яйца. Всыпаем сахар, не переставая мешать.

Когда яйца побелели и оставляют след от венчика, приступаем к добавлению муки. Всыпаем половину просеянной муки и перемешиваем венчиком. После чего добавляем вторую половину муки. Долго вымешивать не нужно.

Заметим, что мы не добавляем соду и разрыхлитель, бисквит поднимется без этих ингредиентов. Так десерт получится вкусным и натуральным.

Сковороду застилаем промасленным или силиконовым пергаментом. Если такого нет, то можно обычный пергамент смазать сливочным маслом.

Перекладываем тесто на сковороду. Чтобы равномерно распределить продукт, опускаем в центр деревянную палочку и движемся по спирали к краям.

Ставим сковородку на плиту и плотно накрываем крышкой. Если в крышке есть дырочка, то накрываем сверху полотенцем.

Выпекаем 20 минут, не поднимая крышку.

Далее переворачиваем, подкладывая под дно новый пергамент. Вытираем конденсат с крышки и допекаем бисквит 7-10 минут.

Готовность проверяем зубочисткой.

Бонусом расскажем, какой пирог мы приготовили из этих коржей.

Разрезали бисквит на две части. Каждую пропитали сладким сиропом: кипяченая смесь сахара и воды. Далее промазали яблочным кремом. Накрыли вторым коржом. Можно оставить так, а можно добавить еще два слоя бисквита. Сверху посыпали сахарной пудрой и украсили малиной.

Обязательно попробуете приготовить бисквит по этому рецепту! С начинкой можно фантазировать.