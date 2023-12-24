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Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник

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Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник

Свекла — это один из самых популярных овощей, который добавляют в салаты. Причем со свеклой делаются как салаты на праздники, так и простые витаминные. Но, многие до сих пор из свекольных салатов знают только Винегрет и Сельдь под Шубой.

Стоит отойти от стереотипа о том, что все свекольные салаты похожи друг на друга. Как правило, такое мнение возникает, когда люди готовят разные салаты из одних и тех же продуктов. Свекла сочетается с разными компонентами, в этом и заключается актуальность овоща для салатов.

По этой причине стоит внимательнее посмотреть на разные рецепты свекольных салатов. Предлагаем сделать один из универсальных витаминных салатов из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • Свекла — 2 шт.;
  • Фасоль консервированная — 200 г;
  • Лук красный — 1 шт.;
  • Рыбные консервы — 180 г;
  • Грецкие орехи — 20 г;
  • Петрушка — пара веточек.

Ингредиенты для заправки:

  • Растительное масло — 3 ст.л.;
  • Лимонный сок — 3 ст.л.;
  • Горчица не острая — 1 ч.л.;
  • Мед — 1 ч.л.;
  • Черный молотый перец — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Лук нарезаем тонкими четверть кольцами, смешиваем со свеклой.

Шинкуем мелко петрушку, выкладываем в салат вместе с консервированной фасолью. Кладем в салат консервированную рыбу, измельчаем туда же орехи.

Для заправки соединяем в миске с растительным маслом лимонный сок, горчицу, мед и черный молотый перец. Солим заправку по вкусу и тщательно перемешиваем.

Добавляем заправку в салат, смешиваем компоненты.

Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник

Этот витаминный салат сможет заменить вам винегрет.

Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник

Готовить его можно как с тунцом, так и со шпротами.

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