Съедят за 2 минуты. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник

Свекла — это один из самых популярных овощей, который добавляют в салаты. Причем со свеклой делаются как салаты на праздники, так и простые витаминные. Но, многие до сих пор из свекольных салатов знают только Винегрет и Сельдь под Шубой.

Стоит отойти от стереотипа о том, что все свекольные салаты похожи друг на друга. Как правило, такое мнение возникает, когда люди готовят разные салаты из одних и тех же продуктов. Свекла сочетается с разными компонентами, в этом и заключается актуальность овоща для салатов.

По этой причине стоит внимательнее посмотреть на разные рецепты свекольных салатов. Предлагаем сделать один из универсальных витаминных салатов из свеклы.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 2 шт.;

Фасоль консервированная — 200 г;

Лук красный — 1 шт.;

Рыбные консервы — 180 г;

Грецкие орехи — 20 г;

Петрушка — пара веточек.

Ингредиенты для заправки:

Растительное масло — 3 ст.л.;

Лимонный сок — 3 ст.л.;

Горчица не острая — 1 ч.л.;

Мед — 1 ч.л.;

Черный молотый перец — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Лук нарезаем тонкими четверть кольцами, смешиваем со свеклой.

Шинкуем мелко петрушку, выкладываем в салат вместе с консервированной фасолью. Кладем в салат консервированную рыбу, измельчаем туда же орехи.

Для заправки соединяем в миске с растительным маслом лимонный сок, горчицу, мед и черный молотый перец. Солим заправку по вкусу и тщательно перемешиваем.

Добавляем заправку в салат, смешиваем компоненты.

Этот витаминный салат сможет заменить вам винегрет.

Готовить его можно как с тунцом, так и со шпротами.