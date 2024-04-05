Рецепт: Торт «Сникерс» — Сникерс своими руками, арахис и варёная сгущенка, рецепт домашнего «Сникерса» на день рождения.

Ингредиенты:

кефир — 700 мл;

масло растительное — 100 мл;

арахис — 200 г;

шоколад темный — 50 г;

ванилин — 0.5 ч.л.;

соль — щепотка;

сахар — 50 г;

манная крупа — 600 г;

масло сливочное — 300 г;

сода пищевая — 0.5 ч.л.

Способ приготовления: Любимые орехи моей семилетней дочки — арахис, поэтому на её день рождения решила испечь торт «Сникерс».

Тортик выпекается очень быстро, получается очень сытным, вкусным и по-домашнему уютным.

В глубокой ёмкости смешиваем 700 мл кефира комнатной температуры и 100 мл растительного масла. Добавляем 50 г сахара, больше не нужно, коржи не должны быть сладкими, потому что крем будет очень сладким, на основе варёной сгущёнки. И щепотку соли.

Затем добавляем немного ванилина.

Просеиваем манную крупу, добавляем половину чайной ложки соды.

И замешиваем тесто блендером с насадкой венчик консистенции чуть гуще, чем на оладьи.

Выпекаем один большой корж, из которого потом будем вырезать три круглых. Противень смазываем небольшим количеством сливочного масла, выливаем тесто и равномерно распределяем по всему противню.

Когда корж испечется, остужаем его до комнатной температуры и вырезаем три круга по тарелке.

Обрезки, разумеется, не выбрасываем, их остаётся довольно много по краям, собираем в отдельную тарелку. Приготовим из этих остатков пирожные.

Пока остывает корж, приготовим масляный крем с варёной сгущёнкой. Сливочное масло заранее достаём из холодильника, оно должно быть полностью размягченным.

И и смешиваем сливочное масло с варёной сгущёнкой до однородной консистенции.

Арахис обжариваем, я это делаю заранее, накануне выпечки торта.

И измельчаем в чаше блендера на малой скорости. Сильно измельчать не нужно, нам нужен не порошок, а просто крошка.

Измельченный арахис добавляем к крему.

И этим ореховым кремом промазываем каждый корж, бока и верх торта. Убираем торт в холодильник на 20-25 минут, чтобы крем слегка застыл.

Несколько долек тёмного шоколада растапливаем для украшения: ломаем, складываем в пакет и опускаем в кипяток на пару минут.

Растопленным шоколадом украшаем торт по кругу и оставшиеся орехи высыпаем в центр. На более сложные украшения, как, например, для торта «Кошечка » на день рождения, не было совершенно времени, делала на скорую руку.

Часть орешков оставляем целыми и оформляем ими нижнюю часть торта.

Снова убираем в холодильник, когда крем застынет, можно вставить свечки. Торт ко дню рождения готов.

Остатки бисквита измельчаем в той же чаше, что и орехи, в мелкую крошку. И высыпаем в ту же ёмкость, где остался крем. Тщательно вымешиваем бисквитную крошку с остатками крема.

Формируем из получившийся массы шарики небольшого размера, поливаем остатками растопленного шоколада.

И каждое пирожное украшаем половинкой орешка.

К праздничному чаепитию домашний торт «Сникерс» с арахисом и варёной сгущёнкой готов. Вот так он выглядит в разрезе. Много орехов и много крема — настоящий рай для сладкоежек!

Текстура торта крупным планом. Мягкие и нежные коржи и много сладкого крема.

Время приготовления: 2 ч.