Портал про города-курорты | Perekop

Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

На чтение: 2 минуты
Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

Можно предположить, что запеканка появилась в тот момент, когда человек догадался использовать клубни картофеля для приготовления пищи.

Картофельная запеканка — это кушанье, которое готовят из нарезанного картофеля, уложенного слоями и залитого смесью из яиц и молока или сливок. Также в запеканку могут добавлять мясо, рыбу, грибы или овощи. Блюдо запекают в духовке до золотистой корочки.

В странах СНГ картофельную запеканку готовят с давних времён. Это блюдо было популярным среди крестьян и рабочих, так как было сытным и удобным для транспортировки. Картофельную запеканку брали с собой в дорогу или на работу. Сегодня картофельная запеканка остаётся популярным блюдом, которое готовят во многих странах мира.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

  • Картофель — 5 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Черный перец — щепотка;
  • Паприка — щепотка;
  • Сушеный чеснок — щепотка;
  • Оливковое масло;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Сметана — 200 г;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Помидоры черри;
  • Колбаса охотничья;
  • Сыр — 100 г;
  • Петрушка — пучок.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищенный картофель нарезаем на тонкие пластины и выкладываем в форму для запекания, солим. Посыпаем картошку также черным перцем, паприкой, сушеным чесноком, поливаем оливковым маслом.

Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

Смешиваем специи с картошкой и запекаем ее при 200 градусах 20 минут. Взбиваем в отдельной миске яйца, смешиваем со сметаной.

Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем помидоры черри, добавляем в смесь яиц и сметаны, перемешиваем.

Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

Нарезаем тонкими пластинами охотничью колбасу, натираем на крупной терке сыр.

Поливаем запеченный картофель смесью яиц, сметаны и овощей. Выкладываем на данный слой охотничьи колбаски, посыпаем сыром.

Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

Запекаем блюдо при 180 градусах 15-20 минут.

Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

В итоге мы имеем простое блюдо из картофеля. Это хороший вариант ужина, который можно приготовить достаточно быстро.

Что будем искать? Например,Человек