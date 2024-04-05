Самый вкусный рецепт с картошкой. Семья просит готовить через день: ужин за 15 минут

Можно предположить, что запеканка появилась в тот момент, когда человек догадался использовать клубни картофеля для приготовления пищи.

Картофельная запеканка — это кушанье, которое готовят из нарезанного картофеля, уложенного слоями и залитого смесью из яиц и молока или сливок. Также в запеканку могут добавлять мясо, рыбу, грибы или овощи. Блюдо запекают в духовке до золотистой корочки.

В странах СНГ картофельную запеканку готовят с давних времён. Это блюдо было популярным среди крестьян и рабочих, так как было сытным и удобным для транспортировки. Картофельную запеканку брали с собой в дорогу или на работу. Сегодня картофельная запеканка остаётся популярным блюдом, которое готовят во многих странах мира.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

Картофель — 5 шт.;

Соль — щепотка;

Черный перец — щепотка;

Паприка — щепотка;

Сушеный чеснок — щепотка;

Оливковое масло;

Яйца — 4 шт.;

Сметана — 200 г;

Зеленый лук — пучок;

Помидоры черри;

Колбаса охотничья;

Сыр — 100 г;

Петрушка — пучок.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищенный картофель нарезаем на тонкие пластины и выкладываем в форму для запекания, солим. Посыпаем картошку также черным перцем, паприкой, сушеным чесноком, поливаем оливковым маслом.

Смешиваем специи с картошкой и запекаем ее при 200 градусах 20 минут. Взбиваем в отдельной миске яйца, смешиваем со сметаной.

Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем помидоры черри, добавляем в смесь яиц и сметаны, перемешиваем.

Нарезаем тонкими пластинами охотничью колбасу, натираем на крупной терке сыр.

Поливаем запеченный картофель смесью яиц, сметаны и овощей. Выкладываем на данный слой охотничьи колбаски, посыпаем сыром.

Запекаем блюдо при 180 градусах 15-20 минут.

В итоге мы имеем простое блюдо из картофеля. Это хороший вариант ужина, который можно приготовить достаточно быстро.