Описание приготовления:

Если в пирог вы добавляете кэроб, то аккуратно добавляйте сахарозаменитель, так как он достаточно сладкий. Шоколад используйте черный, без сахара и с высоким содержанием какао-бобов. Масло для брауни возьмите с жирностью не менее 82,5%. Брауни важно не передержать в духовке, чтобы он не получился сухим, зубочистка должна выходить из середины пирога влажной, но без комочков сырого теста.

Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Брауни Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Мука миндальная 50 Грамм

Кэроб 50 Грамм (или какао)

Масло сливочное 100 Грамм

Шоколад 100 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахарозаменитель По вкусу

Разрыхлитель 5 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

413 ккал

Калорийность

13 г

Белки

28 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-брауни»

Подготовьте все необходимые продукты.

В мисочку поломайте шоколад и нарежьте кусочками сливочное масло.

Растопите на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте тщательно и дайте немного остыть.

Яйца взбейте с солью до легкой пены. Если добавляете сахарозаменитель, то добавьте на этом этапе.

К яйцам добавьте шоколадно-сливочную смесь. Перемешайте.

Всыпьте миндальную муку, кэроб и разрыхлитель.

Перемешайте тщательно тесто.

Форму для выпечки выстелите пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто. Поставьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20-25 минут.

Ориентируйтесь на свою духовку. Готовность можно проверить зубочисткой, она должна выходить из середины брауни влажной, но без комочков теста.

Брауни немного остудите, по желанию посыпьте пудрой из Эритрита.

Нарежьте брауни на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!