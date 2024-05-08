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Кето-брауни

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Кето-брауни

Описание приготовления:

Если в пирог вы добавляете кэроб, то аккуратно добавляйте сахарозаменитель, так как он достаточно сладкий. Шоколад используйте черный, без сахара и с высоким содержанием какао-бобов. Масло для брауни возьмите с жирностью не менее 82,5%. Брауни важно не передержать в духовке, чтобы он не получился сухим, зубочистка должна выходить из середины пирога влажной, но без комочков сырого теста.
Основной ингредиент: Мука / Миндальная мука Блюдо: Выпечка / Брауни Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 3 Штуки
  • Мука миндальная 50 Грамм
  • Кэроб 50 Грамм (или какао)
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Шоколад 100 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахарозаменитель По вкусу
  • Разрыхлитель 5 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

413 ккал

Калорийность

13 г

Белки

28 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кето-брауни»

Кето-брауни

Подготовьте все необходимые продукты.

Кето-брауни

В мисочку поломайте шоколад и нарежьте кусочками сливочное масло.

Кето-брауни

Растопите на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте тщательно и дайте немного остыть.

Кето-брауни

Яйца взбейте с солью до легкой пены. Если добавляете сахарозаменитель, то добавьте на этом этапе.

Кето-брауни

К яйцам добавьте шоколадно-сливочную смесь. Перемешайте.

Кето-брауни

Всыпьте миндальную муку, кэроб и разрыхлитель.

Кето-брауни

Перемешайте тщательно тесто.

Кето-брауни

Форму для выпечки выстелите пергаментом или смажьте маслом. Вылейте тесто. Поставьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20-25 минут.

Кето-брауни

Ориентируйтесь на свою духовку. Готовность можно проверить зубочисткой, она должна выходить из середины брауни влажной, но без комочков теста.

Кето-брауни

Брауни немного остудите, по желанию посыпьте пудрой из Эритрита.

Кето-брауни

Нарежьте брауни на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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