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Китайский соус «Терияки»

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Китайский соус «Терияки»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить китайский соус "Терияки". Сахар предпочтительнее использовать тростниковый, а количество острого перца регулировать на собственный вкус. Готовый соус хранится около недели в холодильнике.
Блюдо: Соусы / Терияки География кухни: Китайская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Соевый соус 50 Миллилитров
  • Вода 50 Миллилитров
  • Мирин 30 Миллилитров (рисовое вино)
  • Сахар 25 Грамм
  • Перец чили 3 Грамма (хлопьями)
  • Мед 5 Грамм (жидкий)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Корень имбиря 2 Грамма
  • Масло кунжутное 3 Миллилитра
  • Крахмал кукурузный 5 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

160 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Китайский соус "Терияки"»

Китайский соус "Терияки"

Подготовьте все ингредиенты.

Китайский соус "Терияки"

Смешайте соевый соус с водой.

Китайский соус "Терияки"

Добавьте сахар, мед и перец чили.

Китайский соус "Терияки"

Имбирь и чеснок мелко измельчите, добавьте к остальным ингредиентам. Влейте кунжутное масло и рисовое вино.

Китайский соус "Терияки"

В отдельной емкости разведите крахмал с небольшим (15-20 мл.) количеством воды.

Китайский соус "Терияки"

Влейте разведенный крахмал в сотейник. Все перемешайте.

Китайский соус "Терияки"

На средне-низком огне доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты до загущения.

Китайский соус "Терияки"

Готовый соус слегка остудите и перелейте в баночку. Китайский соус "Терияки" готов!

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