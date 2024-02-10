Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить китайский соус "Терияки". Сахар предпочтительнее использовать тростниковый, а количество острого перца регулировать на собственный вкус. Готовый соус хранится около недели в холодильнике.
Блюдо: Соусы / Терияки География кухни: Китайская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Соевый соус 50 Миллилитров
- Вода 50 Миллилитров
- Мирин 30 Миллилитров (рисовое вино)
- Сахар 25 Грамм
- Перец чили 3 Грамма (хлопьями)
- Мед 5 Грамм (жидкий)
- Чеснок 1 Зубчик
- Корень имбиря 2 Грамма
- Масло кунжутное 3 Миллилитра
- Крахмал кукурузный 5 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
160 ккал
Калорийность
3 г
Белки
0 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Китайский соус "Терияки"»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте соевый соус с водой.
Добавьте сахар, мед и перец чили.
Имбирь и чеснок мелко измельчите, добавьте к остальным ингредиентам. Влейте кунжутное масло и рисовое вино.
В отдельной емкости разведите крахмал с небольшим (15-20 мл.) количеством воды.
Влейте разведенный крахмал в сотейник. Все перемешайте.
На средне-низком огне доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты до загущения.
Готовый соус слегка остудите и перелейте в баночку. Китайский соус "Терияки" готов!