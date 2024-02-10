Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить китайский соус "Терияки". Сахар предпочтительнее использовать тростниковый, а количество острого перца регулировать на собственный вкус. Готовый соус хранится около недели в холодильнике.

Блюдо: Соусы / Терияки География кухни: Китайская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Соевый соус 50 Миллилитров

Вода 50 Миллилитров

Мирин 30 Миллилитров (рисовое вино)

Сахар 25 Грамм

Перец чили 3 Грамма (хлопьями)

Мед 5 Грамм (жидкий)

Чеснок 1 Зубчик

Корень имбиря 2 Грамма

Масло кунжутное 3 Миллилитра

Крахмал кукурузный 5 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

160 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Китайский соус "Терияки"»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте соевый соус с водой.

Добавьте сахар, мед и перец чили.

Имбирь и чеснок мелко измельчите, добавьте к остальным ингредиентам. Влейте кунжутное масло и рисовое вино.

В отдельной емкости разведите крахмал с небольшим (15-20 мл.) количеством воды.

Влейте разведенный крахмал в сотейник. Все перемешайте.

На средне-низком огне доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты до загущения.

Готовый соус слегка остудите и перелейте в баночку. Китайский соус "Терияки" готов!