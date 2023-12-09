Рецепт: Тушенная капуста — и вкусный гарнир, и отличная начинка для булочек

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 0,5 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

томатная паста — 1,5 ст.л;

масло растительное — 3 ст.л.;

специи — по вкусу;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Я практически никогда не тушу капусту ради гарнира, потому что в моей семье это не самое популярное блюдо. А вот пирожки с капустой, наоборот, все любят и съедают очень быстро. Поэтому, как правило, я совмещаю одно с другим. Часть тушеной капусты идет на начинку, а часть мы едим либо как гарнир, либо как основное блюдо.

Итак, приступим к приготовлению.

Первым дело натираем морковь на крупной терке и нарезаем лук.

Добавляем в кастрюльку или сковороду в которой будем готовить растительное масло и немного обжариваем овощи.

Пока жарятся морковь и лук, мелко шинкуем капусту. На мой вкус, чем мельче, тем лучше.

Добавляем капусту в сковороду.

Солим, добавляем томатную пасту и специи по вкусу. Я использую только черный молотый перец.

Воду я не добавляю! Тушим овощи в собственном соку. Это особенно важно, если вы делаете начинку для булочек. Без лишней воды с начинкой гораздо проще работать и тесто не расклеивается по шву. А еще капуста получается именно тушеная, а не вареная.

Тушим все на медленном огне до готовности, периодически помешивая. У меня ушло сорок минут, но многое зависит от капусты и размера кусочков, поэтому может потребоваться чуть больше или, наоборот, меньше времени.

Готово!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.