Рецепт: Тушенная капуста — и вкусный гарнир, и отличная начинка для булочек

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 0,5 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
томатная паста — 1,5 ст.л;
масло растительное — 3 ст.л.;
специи — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Я практически никогда не тушу капусту ради гарнира, потому что в моей семье это не самое популярное блюдо. А вот пирожки с капустой, наоборот, все любят и съедают очень быстро. Поэтому, как правило, я совмещаю одно с другим. Часть тушеной капусты идет на начинку, а часть мы едим либо как гарнир, либо как основное блюдо.
Итак, приступим к приготовлению.
Первым дело натираем морковь на крупной терке и нарезаем лук.
Добавляем в кастрюльку или сковороду в которой будем готовить растительное масло и немного обжариваем овощи.
Пока жарятся морковь и лук, мелко шинкуем капусту. На мой вкус, чем мельче, тем лучше.
Добавляем капусту в сковороду.
Солим, добавляем томатную пасту и специи по вкусу. Я использую только черный молотый перец.
Воду я не добавляю! Тушим овощи в собственном соку. Это особенно важно, если вы делаете начинку для булочек. Без лишней воды с начинкой гораздо проще работать и тесто не расклеивается по шву. А еще капуста получается именно тушеная, а не вареная.
Тушим все на медленном огне до готовности, периодически помешивая. У меня ушло сорок минут, но многое зависит от капусты и размера кусочков, поэтому может потребоваться чуть больше или, наоборот, меньше времени.
Готово!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.