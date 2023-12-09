Так готовила моя мама. Вкусная свекольная закуска с луком и кетчупом: готовлю тазиками, едим ложками

Свекла — это источник множества витаминов и минералов. При помощи этого незамысловатого продукта люди лечились в древности. Свеклу было запрещено использовать в качестве обычной еды, так как из нее извлекали живительный сок и мякоть. Из-за пользы свеклы, ее приносили богам как дар.

Позднее о целебных свойствах свеклы стали забывать, когда появились медикаменты. Однако, в кулинарии свекла обрела вторую жизнь. Из овоща до сих пор готовятся и супы, и салаты, и вторые блюда. В Китае существуют десерты из свеклы в виде мороженого.

Расскажем, как сделать незамысловатый свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 1 кг;

Лук — 1 шт.;

Растительное масло;

Кетчуп — 3 ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Укроп.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и нарезаем брусочками.

Аналогично нарезаем репчатый лук, на растительном масле обжариваем его до мягкости.

В сковороду к луку добавляем томатную пасту, перемешиваем. Вливаем к луку воду и тушим его 2 минуты. Выкладываем к тушеному луку свеклу.

Посыпаем свеклу солью, заливаем водой и оставляем под крышкой тушиться на 50 минут.

Шинкуем укроп, пропускаем к готовой свекле зубчики чеснока через пресс.

Выкладываем на тарелку готовый салат из свеклы, посыпаем укропом.

Получается простой салат из пары ингредиентов.