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Так готовила моя мама. Вкусная свекольная закуска с луком и кетчупом: готовлю тазиками, едим ложками

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Так готовила моя мама. Вкусная свекольная закуска с луком и кетчупом: готовлю тазиками, едим ложками

Свекла — это источник множества витаминов и минералов. При помощи этого незамысловатого продукта люди лечились в древности. Свеклу было запрещено использовать в качестве обычной еды, так как из нее извлекали живительный сок и мякоть. Из-за пользы свеклы, ее приносили богам как дар.

Позднее о целебных свойствах свеклы стали забывать, когда появились медикаменты. Однако, в кулинарии свекла обрела вторую жизнь. Из овоща до сих пор готовятся и супы, и салаты, и вторые блюда. В Китае существуют десерты из свеклы в виде мороженого.

Расскажем, как сделать незамысловатый свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • Свекла — 1 кг;
  • Лук — 1 шт.;
  • Растительное масло;
  • Кетчуп — 3 ст.л.;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Укроп.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и нарезаем брусочками.

Так готовила моя мама. Вкусная свекольная закуска с луком и кетчупом: готовлю тазиками, едим ложками

Аналогично нарезаем репчатый лук, на растительном масле обжариваем его до мягкости.

В сковороду к луку добавляем томатную пасту, перемешиваем. Вливаем к луку воду и тушим его 2 минуты. Выкладываем к тушеному луку свеклу.

Посыпаем свеклу солью, заливаем водой и оставляем под крышкой тушиться на 50 минут.

Шинкуем укроп, пропускаем к готовой свекле зубчики чеснока через пресс.

Выкладываем на тарелку готовый салат из свеклы, посыпаем укропом.

Так готовила моя мама. Вкусная свекольная закуска с луком и кетчупом: готовлю тазиками, едим ложками

Получается простой салат из пары ингредиентов.

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