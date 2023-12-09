Заварной крем для Наполеона классический

Классический заварной крем для Наполеона – это лучший вариант из линейки кремов для прослойки любимого многими десерта. Несмотря на разные рецепты его приготовления, все заварные кремы неизменно готовятся на яйцах или желтках, молоке, сахаре, загустителях в виде муки или крахмала, и с добавлением качественного сливочного масла. В домашних условиях, заварной крем готовится несложно и все нюансы с правильной пропорцией ингредиентов указаны в рецептах этой темы.

Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон

Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон прост в приготовлении. Ингредиенты для него классические: молоко с яйцом, сахаром, загустителем и сливочным маслом. Такой крем отличает нежная шелковистая текстура, в меру сладость и насыщенность вкуса.

Ингредиенты –+1 кг.

Молоко коровье 600 мл.

Яйцо куриное 2 шт. (С1)

Желток 1 шт.

Сахар-песок 120 гр.

Мука 40 гр.

Крахмал кукурузный 10 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Шаги 120 мин.

Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон готовится очень просто. Первым делом точно и согласно рецепту, отмерить все ингредиенты для крема. В кастрюле нагреть молоко и растворить в нем половину количества сахара и довести до кипения. В отдельной посуде венчиком немного взбить яйца с желтком. Насыпать к ним остальной сахар. Затем насыпать муку с крахмалом. Венчиком взбить эти ингредиенты в однородную массу. Закипевшее молоко с сахаром снять с плиты. Тонкой струей и при одновременном перемешивании половину горячего молока влить в яичную смесь. Затем эту смесь перелить в кастрюлю с остальным молоком. На небольшом огне и при постоянном помешивании крем довести только до загустения, варить не надо. Посуду с кремом снять с плиты. Порционно добавить к нему сливочное масло и после каждой порции все хорошо перемешать. Затем крем перелить в другую посуду для остывания. Посуду прикрыть пищевой пленкой и оставить минимум на час при комнатной температуре для охлаждения. По истечении этого времени, классический заварной крем на молоке можно использовать для прослойки торта Наполеон. Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона на молоке с яйцами и маслом

Заварной крем для Наполеона на молоке с яйцами и маслом является наиболее популярным вариантом. В этом простом рецепте яйца взбиваем с сахаром и мукой, соединяем с молоком, завариваем и добавляем сливочное масло. При следовании пропорции рецепта, крем получится воздушным, нежным и отлично пропитает коржи «Наполеона».

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Молоко – 1 л.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 150 гр.

Мука – 4 ст.л. без горки.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно пропорции рецепта, отмерить все ингредиенты для крема. В кастрюлю для варки крема разбить три яйца.

Шаг 2. Насыпать к ним весь сахар.

Шаг 3. Миксером на максимальной скорости взбить яйца с сахаром в пышную массу.

Шаг 4. К взбитым яйцам через сито насыпать пшеничную муку.

Шаг 5. Так же миксером эту массу перемешать до однородности, а от муки объем ее уменьшится.

Шаг 6. Налить к этой массе молоко комнатной температуры, еще раз перемешать и поставить на небольшой огонь.

Шаг 7. При постоянном помешивании, венчиком поварить крем до появления мелких пузырьков на поверхности и загустения.

Шаг 8. Затем огонь выключить и растворить в креме сливочное масло.

Шаг 9. Сразу и для аромата, насыпать в крем ванильный сахар.

Шаг 10. Приготовленный заварной крем на молоке с яйцами и маслом полностью остудить и использовать для формирования «Наполеона». Удачной и вкусной выпечки!

Заварной крем со сгущенкой для Наполеона

Заварной крем со сгущенкой для Наполеона прост в приготовлении и такой рецепт должен быть в запасе у каждой хозяйки. Заварной основой для крема берется молоко с яйцом и крахмалом. В этом рецепте заварной крем дополняем вареной сгущенкой, что торту придаст приятные карамельные нотки. Масло в крем не добавляем. Сгущенку варим заранее и в течение 1 часа. Ингредиенты рецепта рассчитаны на «Наполеон» из 8 коржей диаметром 18 см.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко кипяченое – 0.5 л.

Сгущенка вареная – 1 банка.

Яйцо – 1 шт.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко закипятить и остудить. Это можно сделать заранее и одновременно с варкой сгущенки.

Шаг 2. К остывшему молоку разбить одно яйцо.

Шаг 3. Затем насыпать две ложки картофельного крахмала.

Шаг 4. Миксером или венчиком эти ингредиенты взбить в однородную массу.

Шаг 5. Посуду с этой массой поставить на средний огонь и при постоянной помешивании венчиком варить до загустения.

Шаг 6. Загустевший крем варить уже на небольшом огне 1-2 минуты.

Шаг 7. Сгущенку для крема варить ровно 1 час, ведь именно она за это время варки, полностью сохранит свой карамельный вкус и цвет.

Шаг 8. Переложить ее в горячий заварной крем и венчиком взбить до однородности.

Шаг 9. Добавить к крему ванилин и еще раз перемешать.

Шаг 10. Приготовленный заварной крем со сгущенкой остудить до комнатной температуры и можно собирать «Наполеон». Приятного аппетита!

Заварной крем для Наполеона с кукурузным крахмалом

Вариантом заварного крема для «Наполеона» будет у вас крем с кукурузным крахмалом, ведь именно этот крахмал, а не картофельный, придает крему более гладкую текстуру и нежную консистенцию, да и к тому же цвет крема не меняет и не дает никакого привкуса. Заварной основой для крема в этом рецепте берем желтки, молоко и сахар. Добавляем сливочное масло с ванилином.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 0.3 л.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Сахар – 60 гр.

Желтки – 3 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В специальную кастрюлю для тушения насыпать 30 гр. сахара и поставить на небольшой огонь.

Шаг 2. Сразу к сахару налить молоко, перемешать и довести до кипения.

Шаг 3. В отдельной посуде смешать остальной сахар с кукурузным крахмалом.

Шаг 4. В эту сухую смесь добавить три желтка и венчиком перемешать до однородности.

Шаг 5. В яичную массу тонкой струей и при одновременном активном помешивании венчиком, перелить горячее молоко.

Шаг 6. Полученную смесь перелить в ту же кастрюлю и поставить на минимальный огонь.

Шаг 7. Варить крем при помешивании, пока он не станет густым. Затем кастрюлю снять с плиты.

Шаг 8. В горячий заварной крем добавить сливочное масло с ванилином и хорошо перемешать.

Шаг 9. Крем перелить в широкую емкость, прикрыть пленкой и остудить до комнатной температуры.

Шаг 10. Остуженный крем миксером на большой скорости хорошо взбить в гладкую массу.

Шаг 11. Приготовленный нежный заварной крем с кукурузным крахмалом можно использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем без яиц

Заварной крем для «Наполеона» можно приготовить и без яиц, что текстуру его делает очень нежной и легкой. Такой крем идеально подходит для пропитки хрустящих коржей торта. В этом рецепте завариваем крем на молоке, загустителем берем муку и для ароматизации добавим сок лимона, но можно добавить ваниль, какао или цедру цитрусовых.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 0.3 л.

Сахар – 4 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для крема и кастрюлю для варки.

Шаг 2. Налить в кастрюлю 250 мл молока и насыпать сахар.

Шаг 3. Поставить на небольшой огонь, полностью растворить сахар и довести смесь до кипения.

Шаг 4. В пиалу насыпать две ложки пшеничной муки и налить к муке остальное молоко.

Шаг 5. Венчиком муку с молоком тщательно перемешать до однородной текстуры.

Шаг 6. В закипевшее с сахаром молоко тонкой струей перелить мучную смесь и одновременно венчиком все перемешивать.

Шаг 7. Довести крем только, чтобы он стал густым и закипел. Варить крем не надо.

Шаг 8. Кастрюлю снять с плиты, добавить сок лимона, еще раз перемешать и остудить до комнатной температуры. Приготовленный заварной крем без яиц можно сразу использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем Пломбир для Наполеона

Заварной крем Пломбир для Наполеона готовится подобно заварному классическому, на молоке с загустителем, но есть варианты и на сметане. В этом рецепте завариваем крем на молоке с яйцом и кукурузным крахмалом. К нему добавляем взбитые с сахаром сливки и сливочное масло, что делает «Пломбир» легким, воздушным, достаточно стабильным и со вкусом одноименного мороженого.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 0.5 л.

Сахар – 4 ст.л.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сливки 33% – 250 мл.

Сахарная пудра – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю с толстыми стенками разбить два яйца и насыпать нужное количество сахара с кукурузным крахмалом.

Шаг 2. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать до однородной текстуры.

Шаг 3. В яичную массу налить молоко, только не холодное и венчиком еще раз перемешать.

Шаг 4. Кастрюлю переставить на небольшой огонь.

Шаг 5. Заварную основу, при постоянном помешивании, довести до загустения и снять в плиты.

Шаг 6. Затем добавить к ней сливочное масло, перемешать и остудить эту основу крема до комнатной температуры.

Шаг 7. Жирные сливки заранее хорошо охладить. Перелить их в отдельную посуду и насыпать 100 гр. сахарной пудры.

Шаг 8. Миксером и на невысокой скорости сливки с сахаром взбить до густой консистенции.

Шаг 9. Порционно и при одновременном перемешивании венчиком, взбитые сливки переложить к заварной основе.

Шаг 10. Приготовленный заварной крем «Пломбир» полностью остудить и использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем со сливками

Заварной крем со сливками отличается приятным сливочным вкусом, подобным растаявшему мороженому «Пломбир», гладкой, нежной и устойчивой текстурой. Заварная основа для крема готовится на молоке, яйцах и кукурузном крахмале. К ней добавляются взбитые холодные сливки, сливочное масло и ваниль для особого аромата.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Сахар – 130 гр.

Крахмал кукурузный – 35 гр.

Масло сливочное– 80 гр.

Молоко – 250 мл.

Яйцо С1 – 1 шт.

Сливки 33% – 300 мл.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу точно отвесить согласно рецепту.

Шаг 2. В кастрюлю с толстыми стенками или сотейник перелить молоко.

Шаг 3. Поставить его на небольшой огонь и довести до кипения. Важно, чтобы на поверхности не образовалась пенка, иначе текстура крема будет испорчена.

Шаг 4. В отдельной посуде перемешать нужное количество сахара и крахмала.

Шаг 5. В эту сухую смесь разбить одно куриное яйцо.

Шаг 6. Эти сухие ингредиенты венчиком перемешать до однородной текстуры. Жидкость к ним добавлять не надо, так как сахар хорошо растворится в белке, придавая смеси жидкую и тягучую консистенцию.

Шаг 7. Эту яично-сахарную смесь тонкой струей и при одновременном перемешивании венчиком перелить к горячему молоку и поварить до загустения. Чтобы не осталось мелких комочков муки, заварную основу можно перетереть на сито.

Шаг 8. В горячий заварной крем добавить ванилин со сливочным маслом и хорошо перемешать, до полного соединения их с заварной основой.

Шаг 9. Заварной крем переложить в другую посуду, прикрыть куском пищевой пленки и полностью остудить, лучше в холодильнике.

Шаг 10. В отдельной сухой посуде взбить жирные сливки миксером при постепенном увеличении скорости, начиная с минимальной, иначе они могут расслоиться.

Шаг 11. При этом увеличении скорости, к взбитым сливкам порционно и по 1 ст. ложке добавлять охлажденную заварную массу. Приготовленный заварной крем со сливками, сразу использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Шоколадный крем для Наполеона

Шоколадный заварной крем и с добавлением качественного алкализованного какао-порошка, отлично подходит для прослойки «Наполеона». Готовится крем просто и его отличает хороший вкус с нежной и достаточно густой текстурой. В этом рецепте заварную основу готовим на классических молоке, яйцах и кукурузном крахмале. Сливочное масло берем с жирностью не менее 80%.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 0.3 л.

Сахар – 180 гр.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Масло сливочное 82,5% – 70 гр.

Яйцо С1 – 2 шт.

Какао-порошок – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласное пропорции рецепта, все ингредиенты для крема, они должны быть одинаковой комнатной температуры.

Шаг 2. В сотейник насыпать весь сахар.

Шаг 3. Разбить к нему два яйца.

Шаг 4. Венчиком эти ингредиенты растереть в светлую однородную массу.

Шаг 5. К ней насыпать какао-порошок и хорошо перемешать.

Шаг 6. К шоколадной массе налить 2/3 указанного объема молока.

Шаг 7. Все еще раз перемешать до однородности.

Шаг 8. К остальному молоку насыпать две ложки кукурузного крахмала и перемешать, чтобы не было мелких комочков.

Шаг 9. Сотейник с шоколадной смесью поместить на средний огонь. При помешивании, довести ее до начала кипения.

Шаг 10. В эту закипевшую смесь тонкой струей и при одновременном помешивании перелить молоко с крахмалом.

Шаг 11. Варить крем 1-2 минуты после появления первых пузырей и до загустения массы.

Шаг 12. К горячему крему переложить сливочное масло, хорошо перемешать и, прикрыв пленкой, оставить до остывания. Охлажденный заварной шоколадный крем можно использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

ПП заварной крем для Наполеона

ПП заварной крем для Наполеона готовится как классический, но к нему не добавляется сливочное масло и сахар заменяется любым сахарозаменителем: стевией, эритрином или сиропом агавы. По текстуре такой крем подобен сгущенке, но при остывании становится более плотным. Заварную основу в этом рецепте готовим на молоке, яйцах и крахмале. Крем можно 2-3 дня хранить в холодильнике.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 0.4 л.

Сахарозаменитель – 5 гр.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Яйцо – 2 шт.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для ПП заварного крема.

Шаг 2. В сотейник налейте молоко и поставьте для нагрева.

Шаг 3. В отдельную посуду разбейте два яйца.

Шаг 4. Насыпьте к ним кукурузный крахмал.

Шаг 5. Затем насыпьте выбранный сахарозаменитель с учетом того, что он в 10 раз слаще обыкновенного сахара.

Шаг 6. Добавьте к этим ингредиентам щепотку соли и ванилин.

Шаг 7. Венчиком или миксером все хорошо смешайте в однородную массу.

Шаг 8. К этой яичной массе налейте немного горячего молока и сразу перемешайте.

Шаг 9. Затем полученную массу смешайте с остальным горячим молоком. На среднем огне и при постоянном помешивании варите крем до загустения.

Шаг 10. Приготовленный ПП заварной крем для Наполеона перелейте в другую посуду, прикройте пленкой в контакт и после полного остывания, можете использовать для формирования торта. Приятного аппетита!

Заварной крем на желтках

Более нежным и более вкусным вариантом заварного крема для «Наполеона» будет у вас крем на желтках. В этом рецепте основу завариваем на молоке с крахмалом, сахаром и желтками. Дополняем крем взбитым сливочным маслом. Такой крем коржи пропитывает отлично.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко – 180 мл.

Желтки – 2 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Масло сливочное 82,5% – 80 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Два желтка переложить в отдельную посуду и немного взбить венчиком.

Шаг 3. Насыпать к ним кукурузный крахмал и хорошо перемешать.

Шаг 4. К этой массе налить 30 мл молока.

Шаг 5. Венчиком массу еще раз перемешать до однородности.

Шаг 6. В кастрюлю с толстым дном перелить остальное молоко и поставить на небольшой огонь.

Шаг 7. В закипевшем молоке растворить сахар с ванилином и повторно довести до кипения.

Шаг 8. В кипящее молоко тонкой струей при одновременном перемешивании венчиком, перелить смесь желтков с крахмалом.

Шаг 9. Поварить крем только до загустения.

Шаг 10. Огонь выключить. Крем прикрыть крышкой или куском пищевой пленки в контакт и остудить.

Шаг 11. В другой посуде миксером взбить сливочное масло в пышную светлую массу.

Шаг 12. Порционно и продолжая взбивание к маслу добавить остывшую заварную основу крема.

Шаг 13. Приготовленный заварной крем на желтках можно использовать для формирования «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!