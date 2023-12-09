Заварной крем для Наполеона классический

Классический заварной крем для Наполеона – это лучший вариант из линейки кремов для прослойки любимого многими десерта. Несмотря на разные рецепты его приготовления, все заварные кремы неизменно готовятся на яйцах или желтках, молоке, сахаре, загустителях в виде муки или крахмала, и с добавлением качественного сливочного масла. В домашних условиях, заварной крем готовится несложно и все нюансы с правильной пропорцией ингредиентов указаны в рецептах этой темы.
Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон
Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон прост в приготовлении. Ингредиенты для него классические: молоко с яйцом, сахаром, загустителем и сливочным маслом. Такой крем отличает нежная шелковистая текстура, в меру сладость и насыщенность вкуса.
Ингредиенты –+1 кг.
- Молоко коровье 600 мл.
- Яйцо куриное 2 шт. (С1)
- Желток 1 шт.
- Сахар-песок 120 гр.
- Мука 40 гр.
- Крахмал кукурузный 10 гр.
- Масло сливочное 100 гр.
Шаги 120 мин.
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Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон готовится очень просто. Первым делом точно и согласно рецепту, отмерить все ингредиенты для крема.
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В кастрюле нагреть молоко и растворить в нем половину количества сахара и довести до кипения.
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В отдельной посуде венчиком немного взбить яйца с желтком.
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Насыпать к ним остальной сахар.
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Затем насыпать муку с крахмалом.
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Венчиком взбить эти ингредиенты в однородную массу.
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Закипевшее молоко с сахаром снять с плиты.
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Тонкой струей и при одновременном перемешивании половину горячего молока влить в яичную смесь.
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Затем эту смесь перелить в кастрюлю с остальным молоком.
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На небольшом огне и при постоянном помешивании крем довести только до загустения, варить не надо.
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Посуду с кремом снять с плиты. Порционно добавить к нему сливочное масло и после каждой порции все хорошо перемешать.
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Затем крем перелить в другую посуду для остывания.
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Посуду прикрыть пищевой пленкой и оставить минимум на час при комнатной температуре для охлаждения. По истечении этого времени, классический заварной крем на молоке можно использовать для прослойки торта Наполеон. Вкусной и удачной выпечки!
Заварной крем для Наполеона на молоке с яйцами и маслом
Заварной крем для Наполеона на молоке с яйцами и маслом является наиболее популярным вариантом. В этом простом рецепте яйца взбиваем с сахаром и мукой, соединяем с молоком, завариваем и добавляем сливочное масло. При следовании пропорции рецепта, крем получится воздушным, нежным и отлично пропитает коржи «Наполеона».
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 1,5 л.
Ингредиенты:
- Молоко – 1 л.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 150 гр.
- Мука – 4 ст.л. без горки.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Согласно пропорции рецепта, отмерить все ингредиенты для крема. В кастрюлю для варки крема разбить три яйца.
Шаг 2. Насыпать к ним весь сахар.
Шаг 3. Миксером на максимальной скорости взбить яйца с сахаром в пышную массу.
Шаг 4. К взбитым яйцам через сито насыпать пшеничную муку.
Шаг 5. Так же миксером эту массу перемешать до однородности, а от муки объем ее уменьшится.
Шаг 6. Налить к этой массе молоко комнатной температуры, еще раз перемешать и поставить на небольшой огонь.
Шаг 7. При постоянном помешивании, венчиком поварить крем до появления мелких пузырьков на поверхности и загустения.
Шаг 8. Затем огонь выключить и растворить в креме сливочное масло.
Шаг 9. Сразу и для аромата, насыпать в крем ванильный сахар.
Шаг 10. Приготовленный заварной крем на молоке с яйцами и маслом полностью остудить и использовать для формирования «Наполеона». Удачной и вкусной выпечки!
Заварной крем со сгущенкой для Наполеона
Заварной крем со сгущенкой для Наполеона прост в приготовлении и такой рецепт должен быть в запасе у каждой хозяйки. Заварной основой для крема берется молоко с яйцом и крахмалом. В этом рецепте заварной крем дополняем вареной сгущенкой, что торту придаст приятные карамельные нотки. Масло в крем не добавляем. Сгущенку варим заранее и в течение 1 часа. Ингредиенты рецепта рассчитаны на «Наполеон» из 8 коржей диаметром 18 см.
Время готовки: 45 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко кипяченое – 0.5 л.
- Сгущенка вареная – 1 банка.
- Яйцо – 1 шт.
- Крахмал картофельный – 2 ст.л.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молоко закипятить и остудить. Это можно сделать заранее и одновременно с варкой сгущенки.
Шаг 2. К остывшему молоку разбить одно яйцо.
Шаг 3. Затем насыпать две ложки картофельного крахмала.
Шаг 4. Миксером или венчиком эти ингредиенты взбить в однородную массу.
Шаг 5. Посуду с этой массой поставить на средний огонь и при постоянной помешивании венчиком варить до загустения.
Шаг 6. Загустевший крем варить уже на небольшом огне 1-2 минуты.
Шаг 7. Сгущенку для крема варить ровно 1 час, ведь именно она за это время варки, полностью сохранит свой карамельный вкус и цвет.
Шаг 8. Переложить ее в горячий заварной крем и венчиком взбить до однородности.
Шаг 9. Добавить к крему ванилин и еще раз перемешать.
Шаг 10. Приготовленный заварной крем со сгущенкой остудить до комнатной температуры и можно собирать «Наполеон». Приятного аппетита!
Заварной крем для Наполеона с кукурузным крахмалом
Вариантом заварного крема для «Наполеона» будет у вас крем с кукурузным крахмалом, ведь именно этот крахмал, а не картофельный, придает крему более гладкую текстуру и нежную консистенцию, да и к тому же цвет крема не меняет и не дает никакого привкуса. Заварной основой для крема в этом рецепте берем желтки, молоко и сахар. Добавляем сливочное масло с ванилином.
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко – 0.3 л.
- Крахмал кукурузный – 30 гр.
- Сахар – 60 гр.
- Желтки – 3 шт.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Ванилин – 2 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В специальную кастрюлю для тушения насыпать 30 гр. сахара и поставить на небольшой огонь.
Шаг 2. Сразу к сахару налить молоко, перемешать и довести до кипения.
Шаг 3. В отдельной посуде смешать остальной сахар с кукурузным крахмалом.
Шаг 4. В эту сухую смесь добавить три желтка и венчиком перемешать до однородности.
Шаг 5. В яичную массу тонкой струей и при одновременном активном помешивании венчиком, перелить горячее молоко.
Шаг 6. Полученную смесь перелить в ту же кастрюлю и поставить на минимальный огонь.
Шаг 7. Варить крем при помешивании, пока он не станет густым. Затем кастрюлю снять с плиты.
Шаг 8. В горячий заварной крем добавить сливочное масло с ванилином и хорошо перемешать.
Шаг 9. Крем перелить в широкую емкость, прикрыть пленкой и остудить до комнатной температуры.
Шаг 10. Остуженный крем миксером на большой скорости хорошо взбить в гладкую массу.
Шаг 11. Приготовленный нежный заварной крем с кукурузным крахмалом можно использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!
Заварной крем без яиц
Заварной крем для «Наполеона» можно приготовить и без яиц, что текстуру его делает очень нежной и легкой. Такой крем идеально подходит для пропитки хрустящих коржей торта. В этом рецепте завариваем крем на молоке, загустителем берем муку и для ароматизации добавим сок лимона, но можно добавить ваниль, какао или цедру цитрусовых.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко – 0.3 л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для крема и кастрюлю для варки.
Шаг 2. Налить в кастрюлю 250 мл молока и насыпать сахар.
Шаг 3. Поставить на небольшой огонь, полностью растворить сахар и довести смесь до кипения.
Шаг 4. В пиалу насыпать две ложки пшеничной муки и налить к муке остальное молоко.
Шаг 5. Венчиком муку с молоком тщательно перемешать до однородной текстуры.
Шаг 6. В закипевшее с сахаром молоко тонкой струей перелить мучную смесь и одновременно венчиком все перемешивать.
Шаг 7. Довести крем только, чтобы он стал густым и закипел. Варить крем не надо.
Шаг 8. Кастрюлю снять с плиты, добавить сок лимона, еще раз перемешать и остудить до комнатной температуры. Приготовленный заварной крем без яиц можно сразу использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!
Заварной крем Пломбир для Наполеона
Заварной крем Пломбир для Наполеона готовится подобно заварному классическому, на молоке с загустителем, но есть варианты и на сметане. В этом рецепте завариваем крем на молоке с яйцом и кукурузным крахмалом. К нему добавляем взбитые с сахаром сливки и сливочное масло, что делает «Пломбир» легким, воздушным, достаточно стабильным и со вкусом одноименного мороженого.
Время готовки: 2 часа.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко – 0.5 л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сливки 33% – 250 мл.
- Сахарная пудра – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В кастрюлю с толстыми стенками разбить два яйца и насыпать нужное количество сахара с кукурузным крахмалом.
Шаг 2. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать до однородной текстуры.
Шаг 3. В яичную массу налить молоко, только не холодное и венчиком еще раз перемешать.
Шаг 4. Кастрюлю переставить на небольшой огонь.
Шаг 5. Заварную основу, при постоянном помешивании, довести до загустения и снять в плиты.
Шаг 6. Затем добавить к ней сливочное масло, перемешать и остудить эту основу крема до комнатной температуры.
Шаг 7. Жирные сливки заранее хорошо охладить. Перелить их в отдельную посуду и насыпать 100 гр. сахарной пудры.
Шаг 8. Миксером и на невысокой скорости сливки с сахаром взбить до густой консистенции.
Шаг 9. Порционно и при одновременном перемешивании венчиком, взбитые сливки переложить к заварной основе.
Шаг 10. Приготовленный заварной крем «Пломбир» полностью остудить и использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!
Заварной крем со сливками
Заварной крем со сливками отличается приятным сливочным вкусом, подобным растаявшему мороженому «Пломбир», гладкой, нежной и устойчивой текстурой. Заварная основа для крема готовится на молоке, яйцах и кукурузном крахмале. К ней добавляются взбитые холодные сливки, сливочное масло и ваниль для особого аромата.
Время готовки: 50 минут.
Время приготовления: 50 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Сахар – 130 гр.
- Крахмал кукурузный – 35 гр.
- Масло сливочное– 80 гр.
- Молоко – 250 мл.
- Яйцо С1 – 1 шт.
- Сливки 33% – 300 мл.
- Ванилин – 2 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу точно отвесить согласно рецепту.
Шаг 2. В кастрюлю с толстыми стенками или сотейник перелить молоко.
Шаг 3. Поставить его на небольшой огонь и довести до кипения. Важно, чтобы на поверхности не образовалась пенка, иначе текстура крема будет испорчена.
Шаг 4. В отдельной посуде перемешать нужное количество сахара и крахмала.
Шаг 5. В эту сухую смесь разбить одно куриное яйцо.
Шаг 6. Эти сухие ингредиенты венчиком перемешать до однородной текстуры. Жидкость к ним добавлять не надо, так как сахар хорошо растворится в белке, придавая смеси жидкую и тягучую консистенцию.
Шаг 7. Эту яично-сахарную смесь тонкой струей и при одновременном перемешивании венчиком перелить к горячему молоку и поварить до загустения. Чтобы не осталось мелких комочков муки, заварную основу можно перетереть на сито.
Шаг 8. В горячий заварной крем добавить ванилин со сливочным маслом и хорошо перемешать, до полного соединения их с заварной основой.
Шаг 9. Заварной крем переложить в другую посуду, прикрыть куском пищевой пленки и полностью остудить, лучше в холодильнике.
Шаг 10. В отдельной сухой посуде взбить жирные сливки миксером при постепенном увеличении скорости, начиная с минимальной, иначе они могут расслоиться.
Шаг 11. При этом увеличении скорости, к взбитым сливкам порционно и по 1 ст. ложке добавлять охлажденную заварную массу. Приготовленный заварной крем со сливками, сразу использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!
Шоколадный крем для Наполеона
Шоколадный заварной крем и с добавлением качественного алкализованного какао-порошка, отлично подходит для прослойки «Наполеона». Готовится крем просто и его отличает хороший вкус с нежной и достаточно густой текстурой. В этом рецепте заварную основу готовим на классических молоке, яйцах и кукурузном крахмале. Сливочное масло берем с жирностью не менее 80%.
Время готовки: 50 минут.
Время приготовления: 50 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко – 0.3 л.
- Сахар – 180 гр.
- Крахмал кукурузный – 30 гр.
- Масло сливочное 82,5% – 70 гр.
- Яйцо С1 – 2 шт.
- Какао-порошок – 15 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отмерить, согласное пропорции рецепта, все ингредиенты для крема, они должны быть одинаковой комнатной температуры.
Шаг 2. В сотейник насыпать весь сахар.
Шаг 3. Разбить к нему два яйца.
Шаг 4. Венчиком эти ингредиенты растереть в светлую однородную массу.
Шаг 5. К ней насыпать какао-порошок и хорошо перемешать.
Шаг 6. К шоколадной массе налить 2/3 указанного объема молока.
Шаг 7. Все еще раз перемешать до однородности.
Шаг 8. К остальному молоку насыпать две ложки кукурузного крахмала и перемешать, чтобы не было мелких комочков.
Шаг 9. Сотейник с шоколадной смесью поместить на средний огонь. При помешивании, довести ее до начала кипения.
Шаг 10. В эту закипевшую смесь тонкой струей и при одновременном помешивании перелить молоко с крахмалом.
Шаг 11. Варить крем 1-2 минуты после появления первых пузырей и до загустения массы.
Шаг 12. К горячему крему переложить сливочное масло, хорошо перемешать и, прикрыв пленкой, оставить до остывания. Охлажденный заварной шоколадный крем можно использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!
ПП заварной крем для Наполеона
ПП заварной крем для Наполеона готовится как классический, но к нему не добавляется сливочное масло и сахар заменяется любым сахарозаменителем: стевией, эритрином или сиропом агавы. По текстуре такой крем подобен сгущенке, но при остывании становится более плотным. Заварную основу в этом рецепте готовим на молоке, яйцах и крахмале. Крем можно 2-3 дня хранить в холодильнике.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко – 0.4 л.
- Сахарозаменитель – 5 гр.
- Крахмал кукурузный – 20 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Ванилин – 2 гр.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для ПП заварного крема.
Шаг 2. В сотейник налейте молоко и поставьте для нагрева.
Шаг 3. В отдельную посуду разбейте два яйца.
Шаг 4. Насыпьте к ним кукурузный крахмал.
Шаг 5. Затем насыпьте выбранный сахарозаменитель с учетом того, что он в 10 раз слаще обыкновенного сахара.
Шаг 6. Добавьте к этим ингредиентам щепотку соли и ванилин.
Шаг 7. Венчиком или миксером все хорошо смешайте в однородную массу.
Шаг 8. К этой яичной массе налейте немного горячего молока и сразу перемешайте.
Шаг 9. Затем полученную массу смешайте с остальным горячим молоком. На среднем огне и при постоянном помешивании варите крем до загустения.
Шаг 10. Приготовленный ПП заварной крем для Наполеона перелейте в другую посуду, прикройте пленкой в контакт и после полного остывания, можете использовать для формирования торта. Приятного аппетита!
Заварной крем на желтках
Более нежным и более вкусным вариантом заварного крема для «Наполеона» будет у вас крем на желтках. В этом рецепте основу завариваем на молоке с крахмалом, сахаром и желтками. Дополняем крем взбитым сливочным маслом. Такой крем коржи пропитывает отлично.
Время готовки: 2 часа.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Молоко – 180 мл.
- Желтки – 2 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Масло сливочное 82,5% – 80 гр.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.
Шаг 2. Два желтка переложить в отдельную посуду и немного взбить венчиком.
Шаг 3. Насыпать к ним кукурузный крахмал и хорошо перемешать.
Шаг 4. К этой массе налить 30 мл молока.
Шаг 5. Венчиком массу еще раз перемешать до однородности.
Шаг 6. В кастрюлю с толстым дном перелить остальное молоко и поставить на небольшой огонь.
Шаг 7. В закипевшем молоке растворить сахар с ванилином и повторно довести до кипения.
Шаг 8. В кипящее молоко тонкой струей при одновременном перемешивании венчиком, перелить смесь желтков с крахмалом.
Шаг 9. Поварить крем только до загустения.
Шаг 10. Огонь выключить. Крем прикрыть крышкой или куском пищевой пленки в контакт и остудить.
Шаг 11. В другой посуде миксером взбить сливочное масло в пышную светлую массу.
Шаг 12. Порционно и продолжая взбивание к маслу добавить остывшую заварную основу крема.
Шаг 13. Приготовленный заварной крем на желтках можно использовать для формирования «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!