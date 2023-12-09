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Заварной крем для Наполеона классический

На чтение: 12 минут
Заварной крем для Наполеона классический

Классический заварной крем для Наполеона – это лучший вариант из линейки кремов для прослойки любимого многими десерта. Несмотря на разные рецепты его приготовления, все заварные кремы неизменно готовятся на яйцах или желтках, молоке, сахаре, загустителях в виде муки или крахмала, и с добавлением качественного сливочного масла. В домашних условиях, заварной крем готовится несложно и все нюансы с правильной пропорцией ингредиентов указаны в рецептах этой темы.

Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон

Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон прост в приготовлении. Ингредиенты для него классические: молоко с яйцом, сахаром, загустителем и сливочным маслом. Такой крем отличает нежная шелковистая текстура, в меру сладость и насыщенность вкуса.

Заварной крем для Наполеона классический

Ингредиенты –+1 кг.

  • Молоко коровье 600 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт. (С1)
  • Желток 1 шт.
  • Сахар-песок 120 гр.
  • Мука 40 гр.
  • Крахмал кукурузный 10 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.

Шаги 120 мин.

  1. Заварной крем для Наполеона классический

    Классический заварной крем на молоке для торта Наполеон готовится очень просто. Первым делом точно и согласно рецепту, отмерить все ингредиенты для крема.

  2. Заварной крем для Наполеона классический

    В кастрюле нагреть молоко и растворить в нем половину количества сахара и довести до кипения.

  3. Заварной крем для Наполеона классический

    В отдельной посуде венчиком немного взбить яйца с желтком.

  4. Заварной крем для Наполеона классический

    Насыпать к ним остальной сахар.

  5. Заварной крем для Наполеона классический

    Затем насыпать муку с крахмалом.

  6. Заварной крем для Наполеона классический

    Венчиком взбить эти ингредиенты в однородную массу.

  7. Заварной крем для Наполеона классический

    Закипевшее молоко с сахаром снять с плиты.

  8. Заварной крем для Наполеона классический

    Тонкой струей и при одновременном перемешивании половину горячего молока влить в яичную смесь.

  9. Заварной крем для Наполеона классический

    Затем эту смесь перелить в кастрюлю с остальным молоком.

  10. Заварной крем для Наполеона классический

    На небольшом огне и при постоянном помешивании крем довести только до загустения, варить не надо.

  11. Заварной крем для Наполеона классический

    Посуду с кремом снять с плиты. Порционно добавить к нему сливочное масло и после каждой порции все хорошо перемешать.

  12. Заварной крем для Наполеона классический

    Затем крем перелить в другую посуду для остывания.

  13. Заварной крем для Наполеона классический

    Посуду прикрыть пищевой пленкой и оставить минимум на час при комнатной температуре для охлаждения. По истечении этого времени, классический заварной крем на молоке можно использовать для прослойки торта Наполеон. Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона на молоке с яйцами и маслом

Заварной крем для Наполеона на молоке с яйцами и маслом является наиболее популярным вариантом. В этом простом рецепте яйца взбиваем с сахаром и мукой, соединяем с молоком, завариваем и добавляем сливочное масло. При следовании пропорции рецепта, крем получится воздушным, нежным и отлично пропитает коржи «Наполеона».

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 150 гр.
  • Мука – 4 ст.л. без горки.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно пропорции рецепта, отмерить все ингредиенты для крема. В кастрюлю для варки крема разбить три яйца.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 2. Насыпать к ним весь сахар.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. Миксером на максимальной скорости взбить яйца с сахаром в пышную массу.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. К взбитым яйцам через сито насыпать пшеничную муку.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. Так же миксером эту массу перемешать до однородности, а от муки объем ее уменьшится.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. Налить к этой массе молоко комнатной температуры, еще раз перемешать и поставить на небольшой огонь.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. При постоянном помешивании, венчиком поварить крем до появления мелких пузырьков на поверхности и загустения.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. Затем огонь выключить и растворить в креме сливочное масло.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Сразу и для аромата, насыпать в крем ванильный сахар.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. Приготовленный заварной крем на молоке с яйцами и маслом полностью остудить и использовать для формирования «Наполеона». Удачной и вкусной выпечки!

Заварной крем со сгущенкой для Наполеона

Заварной крем со сгущенкой для Наполеона прост в приготовлении и такой рецепт должен быть в запасе у каждой хозяйки. Заварной основой для крема берется молоко с яйцом и крахмалом. В этом рецепте заварной крем дополняем вареной сгущенкой, что торту придаст приятные карамельные нотки. Масло в крем не добавляем. Сгущенку варим заранее и в течение 1 часа. Ингредиенты рецепта рассчитаны на «Наполеон» из 8 коржей диаметром 18 см.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко кипяченое – 0.5 л.
  • Сгущенка вареная – 1 банка.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Крахмал картофельный – 2 ст.л.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко закипятить и остудить. Это можно сделать заранее и одновременно с варкой сгущенки.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 2. К остывшему молоку разбить одно яйцо.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. Затем насыпать две ложки картофельного крахмала.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. Миксером или венчиком эти ингредиенты взбить в однородную массу.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. Посуду с этой массой поставить на средний огонь и при постоянной помешивании венчиком варить до загустения.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. Загустевший крем варить уже на небольшом огне 1-2 минуты.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Сгущенку для крема варить ровно 1 час, ведь именно она за это время варки, полностью сохранит свой карамельный вкус и цвет.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. Переложить ее в горячий заварной крем и венчиком взбить до однородности.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Добавить к крему ванилин и еще раз перемешать.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. Приготовленный заварной крем со сгущенкой остудить до комнатной температуры и можно собирать «Наполеон». Приятного аппетита!

Заварной крем для Наполеона классический

Заварной крем для Наполеона с кукурузным крахмалом

Вариантом заварного крема для «Наполеона» будет у вас крем с кукурузным крахмалом, ведь именно этот крахмал, а не картофельный, придает крему более гладкую текстуру и нежную консистенцию, да и к тому же цвет крема не меняет и не дает никакого привкуса. Заварной основой для крема в этом рецепте берем желтки, молоко и сахар. Добавляем сливочное масло с ванилином.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0.3 л.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.
  • Сахар – 60 гр.
  • Желтки – 3 шт.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В специальную кастрюлю для тушения насыпать 30 гр. сахара и поставить на небольшой огонь.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 2. Сразу к сахару налить молоко, перемешать и довести до кипения.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. В отдельной посуде смешать остальной сахар с кукурузным крахмалом.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. В эту сухую смесь добавить три желтка и венчиком перемешать до однородности.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. В яичную массу тонкой струей и при одновременном активном помешивании венчиком, перелить горячее молоко.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. Полученную смесь перелить в ту же кастрюлю и поставить на минимальный огонь.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Варить крем при помешивании, пока он не станет густым. Затем кастрюлю снять с плиты.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. В горячий заварной крем добавить сливочное масло с ванилином и хорошо перемешать.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Крем перелить в широкую емкость, прикрыть пленкой и остудить до комнатной температуры.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. Остуженный крем миксером на большой скорости хорошо взбить в гладкую массу.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 11. Приготовленный нежный заварной крем с кукурузным крахмалом можно использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона классический

Заварной крем без яиц

Заварной крем для «Наполеона» можно приготовить и без яиц, что текстуру его делает очень нежной и легкой. Такой крем идеально подходит для пропитки хрустящих коржей торта. В этом рецепте завариваем крем на молоке, загустителем берем муку и для ароматизации добавим сок лимона, но можно добавить ваниль, какао или цедру цитрусовых.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0.3 л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для крема и кастрюлю для варки.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 2. Налить в кастрюлю 250 мл молока и насыпать сахар.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. Поставить на небольшой огонь, полностью растворить сахар и довести смесь до кипения.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. В пиалу насыпать две ложки пшеничной муки и налить к муке остальное молоко.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. Венчиком муку с молоком тщательно перемешать до однородной текстуры.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. В закипевшее с сахаром молоко тонкой струей перелить мучную смесь и одновременно венчиком все перемешивать.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Довести крем только, чтобы он стал густым и закипел. Варить крем не надо.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. Кастрюлю снять с плиты, добавить сок лимона, еще раз перемешать и остудить до комнатной температуры. Приготовленный заварной крем без яиц можно сразу использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона классический

Заварной крем Пломбир для Наполеона

Заварной крем Пломбир для Наполеона готовится подобно заварному классическому, на молоке с загустителем, но есть варианты и на сметане. В этом рецепте завариваем крем на молоке с яйцом и кукурузным крахмалом. К нему добавляем взбитые с сахаром сливки и сливочное масло, что делает «Пломбир» легким, воздушным, достаточно стабильным и со вкусом одноименного мороженого.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0.5 л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сливки 33% – 250 мл.
  • Сахарная пудра – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю с толстыми стенками разбить два яйца и насыпать нужное количество сахара с кукурузным крахмалом.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 2. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешать до однородной текстуры.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. В яичную массу налить молоко, только не холодное и венчиком еще раз перемешать.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. Кастрюлю переставить на небольшой огонь.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. Заварную основу, при постоянном помешивании, довести до загустения и снять в плиты.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. Затем добавить к ней сливочное масло, перемешать и остудить эту основу крема до комнатной температуры.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Жирные сливки заранее хорошо охладить. Перелить их в отдельную посуду и насыпать 100 гр. сахарной пудры.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. Миксером и на невысокой скорости сливки с сахаром взбить до густой консистенции.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Порционно и при одновременном перемешивании венчиком, взбитые сливки переложить к заварной основе.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. Приготовленный заварной крем «Пломбир» полностью остудить и использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона классический

Заварной крем со сливками

Заварной крем со сливками отличается приятным сливочным вкусом, подобным растаявшему мороженому «Пломбир», гладкой, нежной и устойчивой текстурой. Заварная основа для крема готовится на молоке, яйцах и кукурузном крахмале. К ней добавляются взбитые холодные сливки, сливочное масло и ваниль для особого аромата.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Сахар – 130 гр.
  • Крахмал кукурузный – 35 гр.
  • Масло сливочное– 80 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Яйцо С1 – 1 шт.
  • Сливки 33% – 300 мл.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу точно отвесить согласно рецепту.

Шаг 2. В кастрюлю с толстыми стенками или сотейник перелить молоко.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. Поставить его на небольшой огонь и довести до кипения. Важно, чтобы на поверхности не образовалась пенка, иначе текстура крема будет испорчена.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. В отдельной посуде перемешать нужное количество сахара и крахмала.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. В эту сухую смесь разбить одно куриное яйцо.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. Эти сухие ингредиенты венчиком перемешать до однородной текстуры. Жидкость к ним добавлять не надо, так как сахар хорошо растворится в белке, придавая смеси жидкую и тягучую консистенцию.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Эту яично-сахарную смесь тонкой струей и при одновременном перемешивании венчиком перелить к горячему молоку и поварить до загустения. Чтобы не осталось мелких комочков муки, заварную основу можно перетереть на сито.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. В горячий заварной крем добавить ванилин со сливочным маслом и хорошо перемешать, до полного соединения их с заварной основой.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Заварной крем переложить в другую посуду, прикрыть куском пищевой пленки и полностью остудить, лучше в холодильнике.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. В отдельной сухой посуде взбить жирные сливки миксером при постепенном увеличении скорости, начиная с минимальной, иначе они могут расслоиться.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 11. При этом увеличении скорости, к взбитым сливкам порционно и по 1 ст. ложке добавлять охлажденную заварную массу. Приготовленный заварной крем со сливками, сразу использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона классический

Шоколадный крем для Наполеона

Шоколадный заварной крем и с добавлением качественного алкализованного какао-порошка, отлично подходит для прослойки «Наполеона». Готовится крем просто и его отличает хороший вкус с нежной и достаточно густой текстурой. В этом рецепте заварную основу готовим на классических молоке, яйцах и кукурузном крахмале. Сливочное масло берем с жирностью не менее 80%.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0.3 л.
  • Сахар – 180 гр.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.
  • Масло сливочное 82,5% – 70 гр.
  • Яйцо С1 – 2 шт.
  • Какао-порошок – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласное пропорции рецепта, все ингредиенты для крема, они должны быть одинаковой комнатной температуры.

Шаг 2. В сотейник насыпать весь сахар.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. Разбить к нему два яйца.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. Венчиком эти ингредиенты растереть в светлую однородную массу.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. К ней насыпать какао-порошок и хорошо перемешать.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. К шоколадной массе налить 2/3 указанного объема молока.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Все еще раз перемешать до однородности.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. К остальному молоку насыпать две ложки кукурузного крахмала и перемешать, чтобы не было мелких комочков.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Сотейник с шоколадной смесью поместить на средний огонь. При помешивании, довести ее до начала кипения.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. В эту закипевшую смесь тонкой струей и при одновременном помешивании перелить молоко с крахмалом.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 11. Варить крем 1-2 минуты после появления первых пузырей и до загустения массы.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 12. К горячему крему переложить сливочное масло, хорошо перемешать и, прикрыв пленкой, оставить до остывания. Охлажденный заварной шоколадный крем можно использовать для прослойки коржей «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона классический

ПП заварной крем для Наполеона

ПП заварной крем для Наполеона готовится как классический, но к нему не добавляется сливочное масло и сахар заменяется любым сахарозаменителем: стевией, эритрином или сиропом агавы. По текстуре такой крем подобен сгущенке, но при остывании становится более плотным. Заварную основу в этом рецепте готовим на молоке, яйцах и крахмале. Крем можно 2-3 дня хранить в холодильнике.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 0.4 л.
  • Сахарозаменитель – 5 гр.
  • Крахмал кукурузный – 20 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для ПП заварного крема.

Шаг 2. В сотейник налейте молоко и поставьте для нагрева.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. В отдельную посуду разбейте два яйца.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 4. Насыпьте к ним кукурузный крахмал.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. Затем насыпьте выбранный сахарозаменитель с учетом того, что он в 10 раз слаще обыкновенного сахара.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 6. Добавьте к этим ингредиентам щепотку соли и ванилин.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. Венчиком или миксером все хорошо смешайте в однородную массу.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 8. К этой яичной массе налейте немного горячего молока и сразу перемешайте.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Затем полученную массу смешайте с остальным горячим молоком. На среднем огне и при постоянном помешивании варите крем до загустения.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 10. Приготовленный ПП заварной крем для Наполеона перелейте в другую посуду, прикройте пленкой в контакт и после полного остывания, можете использовать для формирования торта. Приятного аппетита!

Заварной крем для Наполеона классический

Заварной крем на желтках

Более нежным и более вкусным вариантом заварного крема для «Наполеона» будет у вас крем на желтках. В этом рецепте основу завариваем на молоке с крахмалом, сахаром и желтками. Дополняем крем взбитым сливочным маслом. Такой крем коржи пропитывает отлично.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

  • Молоко – 180 мл.
  • Желтки – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Масло сливочное 82,5% – 80 гр.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для крема сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Два желтка переложить в отдельную посуду и немного взбить венчиком.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 3. Насыпать к ним кукурузный крахмал и хорошо перемешать.

Шаг 4. К этой массе налить 30 мл молока.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 5. Венчиком массу еще раз перемешать до однородности.

Шаг 6. В кастрюлю с толстым дном перелить остальное молоко и поставить на небольшой огонь.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 7. В закипевшем молоке растворить сахар с ванилином и повторно довести до кипения.

Шаг 8. В кипящее молоко тонкой струей при одновременном перемешивании венчиком, перелить смесь желтков с крахмалом.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 9. Поварить крем только до загустения.

Шаг 10. Огонь выключить. Крем прикрыть крышкой или куском пищевой пленки в контакт и остудить.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 11. В другой посуде миксером взбить сливочное масло в пышную светлую массу.

Шаг 12. Порционно и продолжая взбивание к маслу добавить остывшую заварную основу крема.

Заварной крем для Наполеона классический

Шаг 13. Приготовленный заварной крем на желтках можно использовать для формирования «Наполеона». Вкусной и удачной выпечки!

Заварной крем для Наполеона классический

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