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Апельсиновое печенье с джемом

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Апельсиновое печенье с джемом

Описание приготовления:

Готовое печенье имеет узнаваемый апельсиновый вкусовой оттенок. Цедру я снимала с одного апельсина весом в 265 грамм. Если вы не хотите, чтобы в процессе выпечки "сердечки" растеклись, то выбирайте для начинки очень густой джем — у меня клубничный и апельсиновый. В приготовлении теста я использовала картофельный крахмал, но можно и кукурузный.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 280 Грамм
  • Крахмал картофельный 2 Ст. ложки (или кукурузный)
  • Апельсин 1 Штука
  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Сахарная пудра 80 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Джем По вкусу (любой густой)
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

326 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Апельсиновое печенье с джемом»

Апельсиновое печенье с джемом

Подготовьте все ингредиенты. Масло сливочное должно быть уже к началу приготовления мягким, поэтому лучше выложить его из холодильника на кухонный стол за 1-2 часа.

Апельсиновое печенье с джемом

В миску выложите мягкое сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками, добавьте к нему всю сахарную пудру.

Апельсиновое печенье с джемом

Взбивайте миксером до получения кремообразной консистенции.

Апельсиновое печенье с джемом

Добавьте в миску ко взбитому маслу натертую на мелкую терку цедру одного апельсина, добавьте 50 мл. апельсинового сока, выжатого из этого же апельсина, вбейте яйцо. Перемешайте эти ингредиенты лопаткой.

Апельсиновое печенье с джемом

Просейте муку, добавьте крахмал и соль.

Апельсиновое печенье с джемом

Замесите мягкое, эластичное, как пластилин, тесто.

Апельсиновое печенье с джемом

От теста отделите небольшую часть весом примерно в 30 грамм. Эту часть сначала скатайте в шарик, затем немного сплющите и ручкой ложки выдавите выемку в виде сердечка. У меня это получилось не с первого раза, но достаточно быстро, поэтому приноровитесь и наделайте таких заготовок с выемками из всего теста.

Апельсиновое печенье с джемом

Затем выемки аккуратно ложечкой заполните густым джемом. Помните, если джем будет не очень густым, то он вытечет из "сердечной" выемки в процессе выпекания и печенье у вас получится не совсем такое, как ожидается. Все заготовки будущего печенья перенесите аккуратно на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

Апельсиновое печенье с джемом

Готовое печенье немного охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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