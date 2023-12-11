Описание приготовления:

Готовое печенье имеет узнаваемый апельсиновый вкусовой оттенок. Цедру я снимала с одного апельсина весом в 265 грамм. Если вы не хотите, чтобы в процессе выпечки "сердечки" растеклись, то выбирайте для начинки очень густой джем — у меня клубничный и апельсиновый. В приготовлении теста я использовала картофельный крахмал, но можно и кукурузный.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука 280 Грамм

Крахмал картофельный 2 Ст. ложки (или кукурузный)

Апельсин 1 Штука

Масло сливочное 150 Грамм

Сахарная пудра 80 Грамм

Яйцо 1 Штука

Джем По вкусу (любой густой)

Соль 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

326 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Апельсиновое печенье с джемом»

Подготовьте все ингредиенты. Масло сливочное должно быть уже к началу приготовления мягким, поэтому лучше выложить его из холодильника на кухонный стол за 1-2 часа.

В миску выложите мягкое сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками, добавьте к нему всю сахарную пудру.

Взбивайте миксером до получения кремообразной консистенции.

Добавьте в миску ко взбитому маслу натертую на мелкую терку цедру одного апельсина, добавьте 50 мл. апельсинового сока, выжатого из этого же апельсина, вбейте яйцо. Перемешайте эти ингредиенты лопаткой.

Просейте муку, добавьте крахмал и соль.

Замесите мягкое, эластичное, как пластилин, тесто.

От теста отделите небольшую часть весом примерно в 30 грамм. Эту часть сначала скатайте в шарик, затем немного сплющите и ручкой ложки выдавите выемку в виде сердечка. У меня это получилось не с первого раза, но достаточно быстро, поэтому приноровитесь и наделайте таких заготовок с выемками из всего теста.

Затем выемки аккуратно ложечкой заполните густым джемом. Помните, если джем будет не очень густым, то он вытечет из "сердечной" выемки в процессе выпекания и печенье у вас получится не совсем такое, как ожидается. Все заготовки будущего печенья перенесите аккуратно на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

Готовое печенье немного охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!