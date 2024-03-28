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Рецепт: Тушеный картофель с овощами — С тыквой и фасолью. Постное меню.

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Рецепт: Тушеный картофель с овощами — С тыквой и фасолью. Постное меню.

Ингредиенты:
картофель крупный — 6-7 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
фасоль красная консервированная в собственном соку — 1 банка;
кукуруза консервированная — полбанки;
мускатная тыква — 200 г;
оливки черные и зеленые — несколько штук;
соль — по вкусу;
лук зеленый — для подачи;
масло растительное — 20 мл
Способ приготовления: Идёт Великий пост. Настало время постных рецептов. Сегодня у нас тушёный картофель с тыквой и красной фасолью.

Крупные картофелины нарезаем на четыре или шесть частей. В глубокую кастрюлю наливаем немного растительного масла. Выкладываем картофель, накрываем крышкой, слегка встряхиваем и обжариваем пару минут.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

У меня есть консервированные овощи: красная фасоль в собственном соку, полбанки кукурузы, ещё осталось немного оливок. Все овощи выкладываем в дуршлаг, сливаем жидкость, слегка промываем.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

Одну крупную луковицу нарезаем кубиками среднего размера и добавляем к картофелю.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

Тыква у меня замороженная, крупными ломтиками. Ее добавляем в кастрюлю сразу, не размораживаем.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

Затем выкладываем все консервированные овощи. Добавляем соль и перец по вкусу. Накрываем крышкой. Воду добавлять не нужно, сока от овощей будет достаточно. Тушим под плотно закрытой крышкой примерно 20 минут до готовности картофеля.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

Перед подачей можно посыпать нарезанным свежим зелёным луком. У меня как раз подрастает лучок на окошке.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

Выкладываем картофель с овощами в тарелку, посыпаем мелко нарезанным луком и можно обедать.

Рецепт: Тушеный картофель с овощами - С тыквой и фасолью. Постное меню.

Время приготовления: 40 мин.

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