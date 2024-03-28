Рецепт: Тушеный картофель с овощами — С тыквой и фасолью. Постное меню.

Ингредиенты:

картофель крупный — 6-7 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

фасоль красная консервированная в собственном соку — 1 банка;

кукуруза консервированная — полбанки;

мускатная тыква — 200 г;

оливки черные и зеленые — несколько штук;

соль — по вкусу;

лук зеленый — для подачи;

масло растительное — 20 мл

Способ приготовления: Идёт Великий пост. Настало время постных рецептов. Сегодня у нас тушёный картофель с тыквой и красной фасолью.

Крупные картофелины нарезаем на четыре или шесть частей. В глубокую кастрюлю наливаем немного растительного масла. Выкладываем картофель, накрываем крышкой, слегка встряхиваем и обжариваем пару минут.

У меня есть консервированные овощи: красная фасоль в собственном соку, полбанки кукурузы, ещё осталось немного оливок. Все овощи выкладываем в дуршлаг, сливаем жидкость, слегка промываем.

Одну крупную луковицу нарезаем кубиками среднего размера и добавляем к картофелю.

Тыква у меня замороженная, крупными ломтиками. Ее добавляем в кастрюлю сразу, не размораживаем.

Затем выкладываем все консервированные овощи. Добавляем соль и перец по вкусу. Накрываем крышкой. Воду добавлять не нужно, сока от овощей будет достаточно. Тушим под плотно закрытой крышкой примерно 20 минут до готовности картофеля.

Перед подачей можно посыпать нарезанным свежим зелёным луком. У меня как раз подрастает лучок на окошке.

Выкладываем картофель с овощами в тарелку, посыпаем мелко нарезанным луком и можно обедать.

Время приготовления: 40 мин.