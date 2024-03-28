Выручит каждую хозяйку. Этот салат съедают весь за один раз: вкусно и недорого

Салаты всегда были весьма важным блюдом на праздничном столе. Это один из самых простых способов приготовления закуски. Причем, в прошлом салаты готовились еще проще. Буквально для блюда в Древней Греции требовалась зелень и лук.
Спустя некоторое время салаты стали усовершенствовать, то есть добавлять различные ингредиенты. Сперва обходились оливковым маслом и солью, затем овощами и грибами. В итоге салаты начали готовить с мясом и рыбой. Сейчас без овощей, сыров, мяса и рыбы салаты трудно представить.
Приготовим бюджетный салат на праздничный стол.
Ингредиенты для салата:
- Филе отварное — 200 г;
- Свежий огурец — 2 шт.;
- Маринованный огурец — 1 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Петрушка — 20 г;
- Майонез — 3 ст. л.;
- Черный перец — щепотка;
- Соль — 1/2 ч. л.;
- Яйца — 3 шт.;
- Масло растительное — 22 мл.
Приготовление салата:
Взбиваем яйца в отдельной миске. В сковороде на растительном масле обжариваем 4 тонких блина из яиц.
Нарезаем четверть кольцами репчатый лук и обжариваем в сковороде тоже на растительном масле. Сворачиваем блины из яиц в рулет и нарезаем тонкой соломкой.
Отварное филе делим на волокна, выкладываем в миску к яичной соломке. Обжаренный лук добавляем в салат вместе с нашинкованной петрушкой.
Нарезаем поперечными брусками маринованные и свежие огурцы, выкладываем в салат. Солим салат, посыпаем черным перцем и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.
Получается простой бюджетный салат с куриным филе. Он сможет стать хорошей закуской на праздник.