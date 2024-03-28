Выручит каждую хозяйку. Этот салат съедают весь за один раз: вкусно и недорого

Салаты всегда были весьма важным блюдом на праздничном столе. Это один из самых простых способов приготовления закуски. Причем, в прошлом салаты готовились еще проще. Буквально для блюда в Древней Греции требовалась зелень и лук.

Спустя некоторое время салаты стали усовершенствовать, то есть добавлять различные ингредиенты. Сперва обходились оливковым маслом и солью, затем овощами и грибами. В итоге салаты начали готовить с мясом и рыбой. Сейчас без овощей, сыров, мяса и рыбы салаты трудно представить.

Приготовим бюджетный салат на праздничный стол.

Ингредиенты для салата:

Филе отварное — 200 г;

Свежий огурец — 2 шт.;

Маринованный огурец — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Петрушка — 20 г;

Майонез — 3 ст. л.;

Черный перец — щепотка;

Соль — 1/2 ч. л.;

Яйца — 3 шт.;

Масло растительное — 22 мл.

Приготовление салата:

Взбиваем яйца в отдельной миске. В сковороде на растительном масле обжариваем 4 тонких блина из яиц.

Нарезаем четверть кольцами репчатый лук и обжариваем в сковороде тоже на растительном масле. Сворачиваем блины из яиц в рулет и нарезаем тонкой соломкой.

Отварное филе делим на волокна, выкладываем в миску к яичной соломке. Обжаренный лук добавляем в салат вместе с нашинкованной петрушкой.

Нарезаем поперечными брусками маринованные и свежие огурцы, выкладываем в салат. Солим салат, посыпаем черным перцем и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Получается простой бюджетный салат с куриным филе. Он сможет стать хорошей закуской на праздник.