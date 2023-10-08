Описание приготовления:

Для приготовления я беру консервы тунца специально для салата. Не приходится возиться с измельчением рыбы. Консервированный нут можно заменить на отварной или консервированный зеленый горошек. А заправить салат можно смесью растительного масла, лимонного сока и соли.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Сельдерей / Тунец Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Тунец консервированный 200 Грамм

Сельдерей 2 Штуки (черешки)

Лук зеленый 20 Грамм

Нут консевированный 100 Грамм

Яйца 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Зелень По вкусу (любая)

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

134 ккал

Калорийность

12 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с сельдереем и тунцом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с сельдереем и тунцом. С консервированного тунца и нута слейте жидкость, овощи вымойте, яйца отварите вкрутую и обсушите.

Стебли сельдерея порежьте мелким кубиком и выложите в салатник.

Выложите к сельдерею тунец.

Яйца очистите, порежьте кубиком и выложите в салатник.

Зеленый лук и зелень мелко порежьте и добавьте в салатник.

Добавьте в салат консервированный нут.

Салат перемешайте, посолите, разложите по тарелкам, добавьте майонез и подавайте к столу.

Приятного аппетита!