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Салат с сельдереем и тунцом

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Салат с сельдереем и тунцом

Описание приготовления:

Для приготовления я беру консервы тунца специально для салата. Не приходится возиться с измельчением рыбы. Консервированный нут можно заменить на отварной или консервированный зеленый горошек. А заправить салат можно смесью растительного масла, лимонного сока и соли.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Сельдерей / Тунец Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Тунец консервированный 200 Грамм
  • Сельдерей 2 Штуки (черешки)
  • Лук зеленый 20 Грамм
  • Нут консевированный 100 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Зелень По вкусу (любая)
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

134 ккал

Калорийность

12 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с сельдереем и тунцом»

Салат с сельдереем и тунцом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с сельдереем и тунцом. С консервированного тунца и нута слейте жидкость, овощи вымойте, яйца отварите вкрутую и обсушите.

Салат с сельдереем и тунцом

Стебли сельдерея порежьте мелким кубиком и выложите в салатник.

Салат с сельдереем и тунцом

Выложите к сельдерею тунец.

Салат с сельдереем и тунцом

Яйца очистите, порежьте кубиком и выложите в салатник.

Салат с сельдереем и тунцом

Зеленый лук и зелень мелко порежьте и добавьте в салатник.

Салат с сельдереем и тунцом

Добавьте в салат консервированный нут.

Салат с сельдереем и тунцом

Салат перемешайте, посолите, разложите по тарелкам, добавьте майонез и подавайте к столу.

Салат с сельдереем и тунцом

Приятного аппетита!

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