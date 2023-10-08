Описание приготовления:
Для приготовления я беру консервы тунца специально для салата. Не приходится возиться с измельчением рыбы. Консервированный нут можно заменить на отварной или консервированный зеленый горошек. А заправить салат можно смесью растительного масла, лимонного сока и соли.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Сельдерей / Тунец Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Тунец консервированный 200 Грамм
- Сельдерей 2 Штуки (черешки)
- Лук зеленый 20 Грамм
- Нут консевированный 100 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Зелень По вкусу (любая)
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
134 ккал
Калорийность
12 г
Белки
8 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с сельдереем и тунцом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с сельдереем и тунцом. С консервированного тунца и нута слейте жидкость, овощи вымойте, яйца отварите вкрутую и обсушите.
Стебли сельдерея порежьте мелким кубиком и выложите в салатник.
Выложите к сельдерею тунец.
Яйца очистите, порежьте кубиком и выложите в салатник.
Зеленый лук и зелень мелко порежьте и добавьте в салатник.
Добавьте в салат консервированный нут.
Салат перемешайте, посолите, разложите по тарелкам, добавьте майонез и подавайте к столу.
Приятного аппетита!