Рецепт: Вареники с квашеной капустой — Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Ингредиенты:

мука — 500 гр;

вода — 250 мл;

яйца куриные — 1 шт;

масло растительное — 1ст.ложка;

соль — 1 чайная ложка;

капуста квашенная — 300 гр;

лук репчатый (небольшой) — 1 шт;

чеснок — 3 дольки

Способ приготовления: Иногда так хочется бабушкиных вареников с кислой квашенной капустой.

Блюдо простое, но вкусное и сытное.

СтОит копейки, а как вкусно!

Для начала приготовим тесто. Если времени много, то можно сделать очень простое тесто ( мука, вода, соль). Но такое тесто должно выстояться для пластичности да ещё с обминкой около часа.

Мы же ускорим готовность пельменного теста, добавив в него одно яйцо и немного растительного масла.

Для начала просеиваем в тару 500 грамм муки.

В маленькую плошку разбиваем яйцо.

Вливаем к яйцу одну столовую ложку растительного масла без запаха.

Перемешиваем и выливаем яично- масляную смесь в серединку просеянной муки.

Начинаем замешивать тесто.

Сначала оно вот такое как бы ещё сухое с комочками.

В 250 — граммовый стакан кладём полную, но без горки чайную ложку соли.

Доливаем до краев горячей, градусов 85, водой.

Перемешиваем, чтоб растворилась соль и выливаем воду в тесто.

Начинаем замешивать тесто. Сначала можно замешивать ложкой, потом тщательно месим руками. Пельменное тесто тугое и упругое.

После замеса кладём тесто в целофанновый пакет и пусть минут 30 тесто полежит.

Пока тесто клейковинится, сделаем начинку для вареников.

Это очень просто. Квашеную капусту хорошо отжимаем от сока руками.

Добавляем к капусте мелко порезанный зелёный или репчатый лук.

Перемешиваем и начинка для вареников готова.

Тесто через полчаса стало мягким и пластичным. Это даже зрительно заметно. Гладкий такой стал комочек теста.

Можно катать вареники.

Можно раскатать кусок теста в большой пласт и стаканом вырезать кружочки.

Но я сегодня сделаю как бабушка делала. Отрезаю кусочек теста и скатываю его колбаской.

Колбаски нарезаю на кусочки. Каждый кусочек слегка присплюшу и скалкой раскатаю.

Даже скалку я взяла старинную, ее папа мой своими руками сделал)))

Тесто раскатываем тонко. Это тесто даже от капустной начинки разрываться не будет, потому как тесто, приготовленное по данному рецепту, очень пластичное.

На кружочек теста, горкой кладём капусты и лепим вареники.

Вареники с капустой леплю большими, как корабли дирижабли. Так бабушка моя их стряпала.

Налепленные вареники складываю на слегка припудренную мукой доску.

Варим вареники в большом количестве подсоленной воды.

Опускаем вареники в кипящую воду.

После всплытия вареников, варим до готовности минут семь.

Пока вареники варятся, на маленькую сковороду наливаем немного растительного масла.

Очищаем дольки три чеснока и выдавливаем через чеснокодавку чеснок в кипящее масло.

Сразу же сковороду снимаем с огня. Ох, как ароматно чесноком запахло!

Вареники вынимаем из кастрюли шумовкой.

Поливаем вареники с кислой капустой чесночным маслицем.

Поверьте, это очень вкусно.

Простое, натуральное блюдо и что ещё важно в наше время, оно очень бюджетное по цене.

На все про все потрачено всего 100 рублей и целая кастрюля вареников готова. Примерно 50 штук огромных вареников получилось. Семья из четырех- пяти человек вволю вкусно и от пуза наестся.

Приятного аппетита!

Готовьте с удовольствием и с любовью!!!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.