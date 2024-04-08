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Рецепт: Вареники с квашеной капустой — Бабушкины варэнечки с кислой капустой

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Рецепт: Вареники с квашеной капустой — Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Ингредиенты:
мука — 500 гр;
вода — 250 мл;
яйца куриные — 1 шт;
масло растительное — 1ст.ложка;
соль — 1 чайная ложка;
капуста квашенная — 300 гр;
лук репчатый (небольшой) — 1 шт;
чеснок — 3 дольки
Способ приготовления: Иногда так хочется бабушкиных вареников с кислой квашенной капустой.
Блюдо простое, но вкусное и сытное.
СтОит копейки, а как вкусно!
Для начала приготовим тесто. Если времени много, то можно сделать очень простое тесто ( мука, вода, соль). Но такое тесто должно выстояться для пластичности да ещё с обминкой около часа.

Мы же ускорим готовность пельменного теста, добавив в него одно яйцо и немного растительного масла.

Для начала просеиваем в тару 500 грамм муки.

В маленькую плошку разбиваем яйцо.
Вливаем к яйцу одну столовую ложку растительного масла без запаха.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Перемешиваем и выливаем яично- масляную смесь в серединку просеянной муки.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Начинаем замешивать тесто.
Сначала оно вот такое как бы ещё сухое с комочками.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

В 250 — граммовый стакан кладём полную, но без горки чайную ложку соли.
Доливаем до краев горячей, градусов 85, водой.
Перемешиваем, чтоб растворилась соль и выливаем воду в тесто.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Начинаем замешивать тесто. Сначала можно замешивать ложкой, потом тщательно месим руками. Пельменное тесто тугое и упругое.

После замеса кладём тесто в целофанновый пакет и пусть минут 30 тесто полежит.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Пока тесто клейковинится, сделаем начинку для вареников.
Это очень просто. Квашеную капусту хорошо отжимаем от сока руками.
Добавляем к капусте мелко порезанный зелёный или репчатый лук.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Перемешиваем и начинка для вареников готова.
Тесто через полчаса стало мягким и пластичным. Это даже зрительно заметно. Гладкий такой стал комочек теста.
Можно катать вареники.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Можно раскатать кусок теста в большой пласт и стаканом вырезать кружочки.
Но я сегодня сделаю как бабушка делала. Отрезаю кусочек теста и скатываю его колбаской.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Колбаски нарезаю на кусочки. Каждый кусочек слегка присплюшу и скалкой раскатаю.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Даже скалку я взяла старинную, ее папа мой своими руками сделал)))
Тесто раскатываем тонко. Это тесто даже от капустной начинки разрываться не будет, потому как тесто, приготовленное по данному рецепту, очень пластичное.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

На кружочек теста, горкой кладём капусты и лепим вареники.
Вареники с капустой леплю большими, как корабли дирижабли. Так бабушка моя их стряпала.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Налепленные вареники складываю на слегка припудренную мукой доску.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Варим вареники в большом количестве подсоленной воды.
Опускаем вареники в кипящую воду.
После всплытия вареников, варим до готовности минут семь.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Пока вареники варятся, на маленькую сковороду наливаем немного растительного масла.
Очищаем дольки три чеснока и выдавливаем через чеснокодавку чеснок в кипящее масло.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Сразу же сковороду снимаем с огня. Ох, как ароматно чесноком запахло!
Вареники вынимаем из кастрюли шумовкой.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Поливаем вареники с кислой капустой чесночным маслицем.
Поверьте, это очень вкусно.

Рецепт: Вареники с квашеной капустой - Бабушкины варэнечки с кислой капустой

Простое, натуральное блюдо и что ещё важно в наше время, оно очень бюджетное по цене.
На все про все потрачено всего 100 рублей и целая кастрюля вареников готова. Примерно 50 штук огромных вареников получилось. Семья из четырех- пяти человек вволю вкусно и от пуза наестся.
Приятного аппетита!
Готовьте с удовольствием и с любовью!!!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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