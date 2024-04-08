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Салат «Франция»

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Салат «Франция»

Описание приготовления:

Салат может стать отличным вариантом для обеда или легкого ужина за его гармоничный вкус. Яблоко лучше всего взять кисло-сладкое, а сыр с выраженным вкусом. Майонез можно заменить на сметану или густой, натуральный йогурт. При желании можно добавить грецкие орехи или ананас.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки 100 Грамм
  • Лук репчатый 50 Грамм
  • Сыр 50 Грамм (твердый)
  • Яйца 2 Штуки (вкрутую)
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Зелень По вкусу
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Винный уксус 1 Ст. ложка
  • Соль 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

189 ккал

Калорийность

15 г

Белки

11 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Франция"»

Салат "Франция"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Яйцо отварите вкрутую и остудите. Яблоко вымойте и обсушите, красный лук почистите.

Салат "Франция"

Красный лук порежьте полукольцами, добавьте сахар, винный уксус и налейте воду. Все перемешайте и оставьте на 5 минут.

Салат "Франция"

Красный лук откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Выложите его в салатник и сделайте сеточку из майонеза.

Салат "Франция"

Яйцо почистите и порежьте кубиком, выложите поверх лука, посолите.

Салат "Франция"

Зелень мелко порежьте, посыпьте яйцо и нанесите сеточку из майонеза.

Салат "Франция"

У яблока удалите сердцевину, порежьте его мелким кубком и выложите сверху, нанесите сеточку из майонеза.

Салат "Франция"

Сыр натрите на средней терке и полностью покройте им салат. Сделайте сеточку из майонеза, украсьте салат зеленью и подавайте к столу.

Салат "Франция"

Приятного аппетита!

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