Описание приготовления:

Салат может стать отличным вариантом для обеда или легкого ужина за его гармоничный вкус. Яблоко лучше всего взять кисло-сладкое, а сыр с выраженным вкусом. Майонез можно заменить на сметану или густой, натуральный йогурт. При желании можно добавить грецкие орехи или ананас.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 100 Грамм

Лук репчатый 50 Грамм

Сыр 50 Грамм (твердый)

Яйца 2 Штуки (вкрутую)

Майонез 2 Ст. ложки

Зелень По вкусу

Сахар 1 Чайная ложка

Винный уксус 1 Ст. ложка

Соль 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

189 ккал

Калорийность

15 г

Белки

11 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Франция"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Яйцо отварите вкрутую и остудите. Яблоко вымойте и обсушите, красный лук почистите.

Красный лук порежьте полукольцами, добавьте сахар, винный уксус и налейте воду. Все перемешайте и оставьте на 5 минут.

Красный лук откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Выложите его в салатник и сделайте сеточку из майонеза.

Яйцо почистите и порежьте кубиком, выложите поверх лука, посолите.

Зелень мелко порежьте, посыпьте яйцо и нанесите сеточку из майонеза.

У яблока удалите сердцевину, порежьте его мелким кубком и выложите сверху, нанесите сеточку из майонеза.

Сыр натрите на средней терке и полностью покройте им салат. Сделайте сеточку из майонеза, украсьте салат зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!