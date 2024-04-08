Описание приготовления:
Салат может стать отличным вариантом для обеда или легкого ужина за его гармоничный вкус. Яблоко лучше всего взять кисло-сладкое, а сыр с выраженным вкусом. Майонез можно заменить на сметану или густой, натуральный йогурт. При желании можно добавить грецкие орехи или ананас.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Яблоки 100 Грамм
- Лук репчатый 50 Грамм
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Яйца 2 Штуки (вкрутую)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Зелень По вкусу
- Сахар 1 Чайная ложка
- Винный уксус 1 Ст. ложка
- Соль 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
189 ккал
Калорийность
15 г
Белки
11 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Франция"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Яйцо отварите вкрутую и остудите. Яблоко вымойте и обсушите, красный лук почистите.
Красный лук порежьте полукольцами, добавьте сахар, винный уксус и налейте воду. Все перемешайте и оставьте на 5 минут.
Красный лук откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Выложите его в салатник и сделайте сеточку из майонеза.
Яйцо почистите и порежьте кубиком, выложите поверх лука, посолите.
Зелень мелко порежьте, посыпьте яйцо и нанесите сеточку из майонеза.
У яблока удалите сердцевину, порежьте его мелким кубком и выложите сверху, нанесите сеточку из майонеза.
Сыр натрите на средней терке и полностью покройте им салат. Сделайте сеточку из майонеза, украсьте салат зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!