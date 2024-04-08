Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

Яблочные пирожки — это выпечка с начинкой из яблок. Можно предположить, что выпечка с яблоками появилось в результате экспериментов с тестом и различными начинками.

Яблочные пирожки могут быть приготовлены различными способами и с использованием разных видов теста. Так как яблоки есть почти на любом континенте, во все культуры проникли рецепты с яблочной выпечкой.

Например, во Франции готовят круассаны с яблочным джемом, в Венгрии изобрели штрудель. Актуальна по сей день остается шарлотка.

Испечем самостоятельно простые яблочные пирожки.

Ингредиенты для яблочных пирожков:

сметана — 150 г;

яичные желтки — 2 шт.;

сахар — 100 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — ч.л.;

сливочное масло — 200 г;

яблоки — 6 шт.

Приготовление яблочных пирожков:

В сметану добавляем яичные желтки, высыпаем сахар и тщательно смешиваем компоненты. Просеиваем в отдельную тару муку с разрыхлителем, добавляем сливочное масло.

Руками превращаем смесь из муки и масла в комковатое тесто. Вливаем в тесто смесь из сметаны и желтков, замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Собираем тесто в колобок и оставляем в холодильнике на 10 минут. В это время очищаем от кожуры яблоки, убираем сердцевину и разрезаем надвое.

Делим тесто на две равные части. Посыпаем стол мукой и раскатываем одну из частей теста в прямоугольный пласт, перемещаем пласт на пергамент.

Выкладываем на пласт яблочные дольки выпуклой стороной вверх. Кладем яблоки слегка отдаленно друг от друга.

Смазываем промежутки между яблоками водой. Аналогично раскатываем второй ком теста, накрываем им яблоки. Промежутки теста аккуратно скрепляем, края теста подворачиваем косичкой.

Выпекаем пироги при 180 градусах 30-35 минут.

После выпекания можно посыпать пирожки сахарной пудрой и разделить на порции.

Также перед выпеканием, яблоки рекомендуем посыпать корицей, лишь затем накрыть вторым пластом.