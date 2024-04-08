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Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

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Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

Яблочные пирожки — это выпечка с начинкой из яблок. Можно предположить, что выпечка с яблоками появилось в результате экспериментов с тестом и различными начинками.

Яблочные пирожки могут быть приготовлены различными способами и с использованием разных видов теста. Так как яблоки есть почти на любом континенте, во все культуры проникли рецепты с яблочной выпечкой.

Например, во Франции готовят круассаны с яблочным джемом, в Венгрии изобрели штрудель. Актуальна по сей день остается шарлотка.

Испечем самостоятельно простые яблочные пирожки.

Ингредиенты для яблочных пирожков:

  • сметана — 150 г;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 400 г;
  • разрыхлитель — ч.л.;
  • сливочное масло — 200 г;
  • яблоки — 6 шт.

Приготовление яблочных пирожков:

В сметану добавляем яичные желтки, высыпаем сахар и тщательно смешиваем компоненты. Просеиваем в отдельную тару муку с разрыхлителем, добавляем сливочное масло.

Руками превращаем смесь из муки и масла в комковатое тесто. Вливаем в тесто смесь из сметаны и желтков, замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Собираем тесто в колобок и оставляем в холодильнике на 10 минут. В это время очищаем от кожуры яблоки, убираем сердцевину и разрезаем надвое.

Делим тесто на две равные части. Посыпаем стол мукой и раскатываем одну из частей теста в прямоугольный пласт, перемещаем пласт на пергамент.

Выкладываем на пласт яблочные дольки выпуклой стороной вверх. Кладем яблоки слегка отдаленно друг от друга.

Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

Смазываем промежутки между яблоками водой. Аналогично раскатываем второй ком теста, накрываем им яблоки. Промежутки теста аккуратно скрепляем, края теста подворачиваем косичкой.

Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

Выпекаем пироги при 180 градусах 30-35 минут.

Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

После выпекания можно посыпать пирожки сахарной пудрой и разделить на порции.

Яблоки в тесте: пожалуй, лучший пирог, который я пробовала. Смотрится аппетитно, готовится быстро

Также перед выпеканием, яблоки рекомендуем посыпать корицей, лишь затем накрыть вторым пластом.

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