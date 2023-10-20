Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Кажется, что печенье — это десерт, который пришел в кулинарию сравнительно недавно. Раньше люди не были заинтересованы в сладостях, особенно крестьяне. Однако, оказывается, печенье существовало в VII веке нашей эры.

Впервые печенье стали выпекать персы. У народа был ценный ресурс — сахар. По этой причине в Персии вполне хорошо развивалось кондитерское дело.

В XIV веке печенье проникло на европейские праздничные столы.

Сейчас этот незамысловатый десерт может позволить себе каждый. Расскажем про рецепт сырного печенья.

Ингредиенты для сырного печенья:

вода — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — ч. л.;

мука — 550 г;

сливочное масло — 125 г;

сыр фета.

Приготовление сырного печенья:

Удаляем у одного яйца желток, кладем в миску с водой. Солим воду и тщательно перемешиваем компоненты. Высыпаем в миску с водой муку, замешиваем сперва лопаткой, затем руками эластичное тесто.

Делим тесто на две одинаковые части, накрываем целлофаном и оставляем на 5 минут. Раскатываем скалкой один из колобов в тонкий круглый пласт.

Смазываем пласт сливочным маслом, загибаем края внутрь.

Полученный квадрат смазываем маслом, сгибаем пару раз на двое.

Аналогичную процедуру делаем со вторым колобком.

Оставляем квадратики из теста под целлофаном в холодильнике на час. Затем каждый раскатываем в тонкий пласт квадратной формы.

Большой квадрат делим на 16 маленьких, куда выкладываем сыр фета. По столовой ложке на квадратик теста.

Соединяем противоположные края квадратика в центре, кладем полученное печенье на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем каждое печенье смесью желтка и молока.

Выпекаем печенье при 200 градусах в духовке до золотистого цвета.

Получается простое слоеное печенье с сыром. Если хочется сделать его сладким, можно к сыру добавить варенье или мед.