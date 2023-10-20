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Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

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Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Кажется, что печенье — это десерт, который пришел в кулинарию сравнительно недавно. Раньше люди не были заинтересованы в сладостях, особенно крестьяне. Однако, оказывается, печенье существовало в VII веке нашей эры.

Впервые печенье стали выпекать персы. У народа был ценный ресурс — сахар. По этой причине в Персии вполне хорошо развивалось кондитерское дело.

В XIV веке печенье проникло на европейские праздничные столы.

Сейчас этот незамысловатый десерт может позволить себе каждый. Расскажем про рецепт сырного печенья.

Ингредиенты для сырного печенья:

  • вода — 400 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ч. л.;
  • мука — 550 г;
  • сливочное масло — 125 г;
  • сыр фета.

Приготовление сырного печенья:

Удаляем у одного яйца желток, кладем в миску с водой. Солим воду и тщательно перемешиваем компоненты. Высыпаем в миску с водой муку, замешиваем сперва лопаткой, затем руками эластичное тесто.

Делим тесто на две одинаковые части, накрываем целлофаном и оставляем на 5 минут. Раскатываем скалкой один из колобов в тонкий круглый пласт.

Смазываем пласт сливочным маслом, загибаем края внутрь.

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Полученный квадрат смазываем маслом, сгибаем пару раз на двое.

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Аналогичную процедуру делаем со вторым колобком.

Оставляем квадратики из теста под целлофаном в холодильнике на час. Затем каждый раскатываем в тонкий пласт квадратной формы.

Большой квадрат делим на 16 маленьких, куда выкладываем сыр фета. По столовой ложке на квадратик теста.

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Соединяем противоположные края квадратика в центре, кладем полученное печенье на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем каждое печенье смесью желтка и молока.

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Выпекаем печенье при 200 градусах в духовке до золотистого цвета.

Сырное печенье, простой и доступный рецепт. Так булочки вы ещё не готовили

Получается простое слоеное печенье с сыром. Если хочется сделать его сладким, можно к сыру добавить варенье или мед.

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