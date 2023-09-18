ГлавнаяРецептыРецепт волшебного тыквенного сока прямо из Хогвартса: почувствуйте себя Гарри Поттером Рецепт волшебного тыквенного сока прямо из Хогвартса: почувствуйте себя Гарри Поттером На чтение: 1 минута Тыквенный сок стал известен благодаря сказочному миру Гарри Поттера. Этот напиток занимает особое место как любимое блюдо для Хэллоуина или других праздников. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гарри и его друзья регулярно наслаждаются тыквенным соком, который придает этому магическому миру еще больше атмосферы и обаяния. Узнайте, как внести в свою жизнь нотку магии и приготовить этот сок. Интересно По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами за считанные минуты Рецепт тыквенного сока Время: 20 минут Порций: 4 Особый напиток / Фото unsplash Ингредиенты: – пол килограмма тыквы; – 2 стакана воды; – 2 стакана яблочного сока; – пол стакана абрикосового пюре или сока; – 1 чайная ложка ванильного сахара; – мед по вкусу. Приготовление: Тыкву нарежьте небольшими кусочками, очистите от семян и волокон и выложите на противень, застеленный бумагой. Поставьте в духовку и выпекайте при 190 градусах до мягкости. Выньте, остудите и очистите от кожуры, взбейте в пюре. Добавьте остальные ингредиенты и специи и перемешайте до однородности. Примечание Если готовите для взрослых, то в сок можно добавить щепотку чили. Узнайте, как приготовить любимое блюдо принца Гарри. Спойлер – это очень просто. Поделитесь с друзьями