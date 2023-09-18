Сколько можно хранить домашние заготовки: отвечает эксперт

Биолог Екатерина Баранова эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказала, сколько можно хранить домашние заготовки.

По словам эксперта, консервированные овощи, варенье и компоты должны храниться дома не более 6–8 месяцев. Дольше хранить эти продукты можно только при условии, что они находятся в темном и прохладном месте — например, в подвале или в гараже. В таком случае срок годности можно растянуть до нескольких лет.

Однако если продукт хранился в освещенном месте или при комнатной температуре, то не исключено, что в нем уже образовались токсичные вещества. Хозяйкам нужно быть особенно внимательными к консервам, в которых присутствует косточковые фрукты — вишня или абрикос.

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что есть всего два вида полезных заготовок на зиму — и это не огурцы или помидоры. Доктор медицинских наук убежден, что нужно готовить больше лечо без добавления недорогого растительного масла и уксуса и квашеной капусты — в этих продуктах есть пробиотики, витамины и микроэлементы, укрепляющие иммунитет.