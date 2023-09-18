Квашеные острые помидоры на зиму: рецепт пикантной и полезной закуски

Уже через 2-3 недели помидоры, приготовленные таким способом, готовы к употреблению.

Квашеные помидоры – одна из амых популярных и полезных заготовок на зиму. Они содержат витамины А, С, К, группы В, природную клетчатку, калий, кальций, фосфор, магний, фолиевую кислоту. Если помидоры засолены правильно, в них сохраняется важный антиоксидант ликопин (именно благодаря ему помидоры сохраняют красный цвет). Рецептов их приготовления немало, и сегодня мы предлагаем тот, которым поделились в кулинарном блоге «Кулинария».

Квашеные острые томаты

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

чеснок – 3-4 зубчика;

соль крупная – 40 гр;

перец острый чили;

перец черный молотый;

петрушка, укроп;

вода – 900 гр.

Способ приготовления:

Выбрать крепкие, без повреждений помидоры, помыть их и разрезать их вдоль не до конца.

Перец чили и зелень мелко нарезать, чеснок почистить и пропустить через пресс. Все смешать, добавить черный перец по вкусу. Этой смесью начинить помидоры.

Сложить помидоры в банку, затем залить раствором из кипяченой воды и соли, предварительно растворив соль в воде. При желании добавить 1/2 ложки сухой горчицы на 1,5 л банку.

Поместить в прохладное место на 2-3 недели, после чего помидоры можно употреблять в пищу.

Ранее Фокус писал, как приготовить пряные соленые помидоры.