Рецепт: Закрытая пицца кальцоне — с луком пореем и курицей

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — 250 гр.;

масло сливочное — 40 гр.;

лук порей — 0,5 стебля;

филе куриное — 100 гр.;

колбаса копченая — 50 гр.;

томатное пюре — 3 ст.л.;

кетчуп — 1 ст.л.;

гранулированный чесной — 1 ч.л.;

итальянские приправы (специя) — 1 ч.л.;

сыр полутвердый — 50 гр.;

баклажан — 0,5 шт.

Способ приготовления: Кальцоне — своеобразный вид пиццы, только закрытой. Начинка в таком изделии получается сочная, ароматная и очень пикантная. Готовить кальцоне даже проще, чем обычную пиццу, особенно, если, как у меня, под рукой есть уже заранее приготовленное дрожжевое тесто. В этот раз я буду готовить кальцоне с моим любимым луком пореем, а так же с куриным филе и сырокопченой колбасой. Будет очень вкусно!

В сотейник выкладываем сорок граммов сливочного масла и тушим на нем лук порей, нарезанный кольцами, до мягкости.

К луку порею добавляем мелко порезанное куриное филе.

Затем добавляем в сотейник не крупно нарезанные баклажаны. Тушим начинку до полной готовности овощей и куриного филе.

Смешиваем три столовые ложки томатного пюре в собственном соку, одну столовую ложку кетчупа и по одной чайной ложке гранулированного чеснока и смеси специй «Итальянские травы», в состав которой входит сушеная молотая петрушка, сельдерей, базилик, орегано и другие ароматные травы.

Для приготовления кальцоне нам понадобится обычное дрожжевое тесто, которое я готовлю по всем известному стандартному рецепту. Теста на одну закрытую пиццу кальцоне потребуется примерно двести пятьдесят граммов.

Раскатываем тесто в круг диаметром тридцать три сантиметра.

Выкладываем на раскатанное тесто томатный соус со специями, а затем на половину круга кладем приготовленную начинку.

На начинку выкладываем мелко нарезанную сырокопченую колбасу.

Обязательным ингредиентов в нашем изделии будет натертый на крупной терке полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский»).

Защипываем наш кальцоне так, как будто это огромный пельмень. Главное, чтобы при выпечке из начинки не выходила влага, и она осталась сочной и вкусной.

Отправляем кальцоне выпекаться на противне, застеленном бумагой для выпечки, в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на тридцать минут, или до румяной корочки.

Готовая закрытая пицца кальцоне — это блюдо явно не для одного человека, поэтому смело можно приглашать к угощению нескольких человек.

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Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.