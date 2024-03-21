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Рецепт: Закрытая пицца кальцоне — с луком пореем и курицей

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Рецепт: Закрытая пицца кальцоне — с луком пореем и курицей

Ингредиенты:
дрожжевое тесто — 250 гр.;
масло сливочное — 40 гр.;
лук порей — 0,5 стебля;
филе куриное — 100 гр.;
колбаса копченая — 50 гр.;
томатное пюре — 3 ст.л.;
кетчуп — 1 ст.л.;
гранулированный чесной — 1 ч.л.;
итальянские приправы (специя) — 1 ч.л.;
сыр полутвердый — 50 гр.;
баклажан — 0,5 шт.
Способ приготовления: Кальцоне — своеобразный вид пиццы, только закрытой. Начинка в таком изделии получается сочная, ароматная и очень пикантная. Готовить кальцоне даже проще, чем обычную пиццу, особенно, если, как у меня, под рукой есть уже заранее приготовленное дрожжевое тесто. В этот раз я буду готовить кальцоне с моим любимым луком пореем, а так же с куриным филе и сырокопченой колбасой. Будет очень вкусно!

В сотейник выкладываем сорок граммов сливочного масла и тушим на нем лук порей, нарезанный кольцами, до мягкости.

К луку порею добавляем мелко порезанное куриное филе.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Затем добавляем в сотейник не крупно нарезанные баклажаны. Тушим начинку до полной готовности овощей и куриного филе.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Смешиваем три столовые ложки томатного пюре в собственном соку, одну столовую ложку кетчупа и по одной чайной ложке гранулированного чеснока и смеси специй «Итальянские травы», в состав которой входит сушеная молотая петрушка, сельдерей, базилик, орегано и другие ароматные травы.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Для приготовления кальцоне нам понадобится обычное дрожжевое тесто, которое я готовлю по всем известному стандартному рецепту. Теста на одну закрытую пиццу кальцоне потребуется примерно двести пятьдесят граммов.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Раскатываем тесто в круг диаметром тридцать три сантиметра.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Выкладываем на раскатанное тесто томатный соус со специями, а затем на половину круга кладем приготовленную начинку.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

На начинку выкладываем мелко нарезанную сырокопченую колбасу.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Обязательным ингредиентов в нашем изделии будет натертый на крупной терке полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский»).

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Защипываем наш кальцоне так, как будто это огромный пельмень. Главное, чтобы при выпечке из начинки не выходила влага, и она осталась сочной и вкусной.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Отправляем кальцоне выпекаться на противне, застеленном бумагой для выпечки, в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на тридцать минут, или до румяной корочки.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

Готовая закрытая пицца кальцоне — это блюдо явно не для одного человека, поэтому смело можно приглашать к угощению нескольких человек.

Рецепт: Закрытая пицца кальцоне - с луком пореем и курицей

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Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.

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