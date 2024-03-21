Кекс как сладкую домашнюю выпечку из сдобного теста, замешанного на яйцах, сахаре и сливочном масле, быстро и вкусно испечь можно в хлебопечке. Тесто замешивается либо отдельно, либо в хлебопечке, если замес включен в программу вашей модели. Пропекается кекс отлично и получается с тонкой хрустящей корочкой. Варианты замеса теста и вкусовые добавки вы можете выбрать в предложенных рецептах данной темы.

Простой и вкусный кекс в хлебопечке с изюмом

Простой и вкусный кекс в хлебопечке с изюмом будет у вас десертом к чаю или кофе и этот кухонный гаджет, независимо от модели, позволит вам просто приготовить вкусную выпечку. Для кекса замешивается сдобное дрожжевое тесто на яйцах, молоке, сливочном масле, а изюм с ванилью дополнят вкус. Текстура кекса получится пористой и нежной. Выпекаем кекс на программе «Сладкий хлеб», соблюдая последовательность закладки ингредиентов.

Ингредиенты –+1 кг.

Мука пшеничная 480 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Масло сливочное 200 гр.

Молоко коровье 80 мл. (3,2%)

Сахар-песок 4 ст.л.

Ванильный сахар 15 гр.

Сухие дрожжи 3 ч.л.

Изюм 100 гр.

Соль 1 ч.л.

Шаги 210 мин.

Как приготовить простой и вкусный кекс в хлебопечке? В ведерко хлебопечки разбить три яйца. Насыпать указанное в рецепте количество сахара с солью. Любым способом растопить сливочное масло, остудить, смешать с молоком и перелить в ведерко. Через сито просыпать в ведерко нужное количество муки. В середине муки сделать углубление и насыпать в него сухие дрожжи. Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Сладкий хлеб» или «Сдоба» на время по умолчанию, что составляет в среднем 3 часа. Изюм замочить в теплой воде и просушить. После первого звукового сигнала на этой программе к тесту в ведерко пересыпать изюм. По завершении программы испеченный кекс извлечь из ведерка. Переложить кекс на решетку, прикрыть салфеткой и полностью остудить. Приготовленный простой и вкусный кекс в хлебопечке с изюмом сервировать к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Творожный кекс в хлебопечке

Творожный кекс в хлебопечке, как популярная и вкусная творожная выпечка, имеет свои особенности готовки. Творожное тесто для кекса замешивается с добавлением разрыхлителя или соды, и в хлебопечке подходит только программа «Кекс», так как остальные программы рассчитаны на выпечку дрожжевую с большим временем на вымешивание и подогрев теста. Для удачного творожного кекса важна определенная последовательность и пропорция ингредиентов.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Творог 9% – 180 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное 82,5% – 80 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

1) Ингредиенты для творожного кекса сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.

2) Растопить сливочное масло, немного остудить и перелить в ведерко хлебопечки. Добавить к нему творог.

3) В пиале взбить венчиком два яйца и перелить их в ведерко.

4) Затем насыпать сухие ингредиенты: просеянную муку с сахаром, солью и разрыхлителем.

5) Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Кекс» на время по умолчанию, которая обычно составляет 1 час 10 минут.

6) По завершении программы кекс извлечь из ведерка, посыпать сахарной пудрой и полностью остудить.

7) Приготовленный в хлебопечке и остуженный творожный кекс подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Классический кекс в хлебопечке Мулинекс

Классический кекс в хлебопечке Мулинекс готовится на программе «Кекс» или программе 13, что зависит от модели хлебопечки. Тесто в классическом варианте замешивается на молоке, сливочном масле, яйце, сахаре, разрыхлителе теста и без других вкусовых добавок. Корочка получается слабой прожарки, а кекс пышным и мягким.

Время готовки: 1 час 20 минут

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 500 гр.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 100 гр.

Молоко 3,2% – 40 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное 82,5% – 60 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовьте к работе хлебопечку «Мулинекс». Ингредиенты для кекса заранее подержите при комнатной температуре.

2) Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и переложите в ведерко хлебопечки.

3) Затем налейте в ведерко молоко.

4) В пиале вилкой взбейте яйцо и перелейте в ведерко.

5) Насыпьте в ведерко сахар.

6) Муку просейте через сито, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в ведерко и поместите его в хлебопечку «Мулинекс». Закройте крышку и включите программу «Кекс» на время по умолчанию.

7) По завершении программы готовность выпечки проверьте деревянной шпажкой. Если нужно, то доведите кекс до готовности на программе «Выпечка».

Приготовленный классический кекс в хлебопечке «Мулинекс» извлеките из ведерка, остудите на решетке и подайте к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Простой и вкусный кекс в хлебопечке Редмонд

Простой и вкусный кекс в хлебопечке Редмонд выпекается на программе «Сладкая выпечка» при замесе дрожжевого теста и на программе «Кекс» при замесе теста с разрыхлителем. В этом рецепте замешиваем дрожжевое сдобное тесто на молоке, яйцах, сливочном масле, сахаре и сухих дрожжах. Для более выраженного аромата и вкуса к кексу добавим изюм с ванильным сахаром.

Время готовки: 3 часа 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 470 гр.

Молоко 3,2% – 100 мл.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное 82,5% –180 гр.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Соль – 1.5 ч.л.

Дрожжи сухие – 3 ч.л.

Изюм – 120 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

1) В ведерко хлебопечки разбейте три куриных яйца.

2) Молоко подогрейте и тонкой струей перелейте в ведерко.

3)Затем насыпьте соль с сахаром-песком и ванильным сахаром.

4) Любым удобным способом растопите сливочное масло, остудите и перелейте в ведерко.

5) Переложите к этим ингредиентам заранее замоченный и промытый изюм.

6) Через сито просейте муку, сделайте в ней углубление и в него насыпьте сухие дрожжи. Закройте крышку хлебопечки и включите программу «Сладкий хлеб» на время по умолчанию, которое в модели «Редмонд» составляет 3,5 часа.

7) Приготовленный в хлебопечке «Редмонд» простой и вкусный кекс извлеките из ведерка, остудите и можете подавать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Шоколадный кекс в хлебопечке

Шоколадный кекс в хлебопечке всегда получается более вкусным в сравнении с испеченным в духовке или мультиварке. Текстура кекса отличается рассыпчатостью и нежностью, а шоколад придает выпечке восхитительный аромат. Ингредиенты для теста, за исключением муки с разрыхлителем, взбиваются отдельно, а затем перекладываются в ведерко. Выпекается десерт на программе «Кекс».

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 0,75 ст.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное 82,5% –130 гр.

Сахар-песок – 0,3 ст.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1.5 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

1) В отдельную посуду переложить размягченное при комнатной температуре сливочное масло, добавить к нему сахар и венчиком перетереть в белую массу.

2) К масляной смеси разбить яйца, добавить ванилин и перетереть еще раз. Затем насыпать какао-порошок и все хорошо перемешать.

3) Эту жидкую смесь перелить в ведерко хлебопечки. Затем насыпать просеянную муку и добавить разрыхлитель.

4) Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Кекс» или «Выпечка», что зависит от вашей модели. Время выпечки в среднем составляет 1 час. Испеченный кекс извлечь из ведерка и полностью остудить на решетке, прикрыв салфеткой.

5) Приготовленный в хлебопечке шоколадный кекс переложить на блюдо, декорировать по своему вкусу, порционно нарезать и подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Кекс на кефире в хлебопечке

Кекс на кефире в хлебопечке относится к вариантам домашней выпечки «На скорую руку» и всегда получается с воздушной и нежной текстурой. Кефирное тесто замешивается на яйцах, сливочном масле и разрыхлителе. По желанию кекс дополняется сухофруктами, орехами, свежими фруктами и ароматизаторами. Замешивается тесто или вручную, или в хлебопечке в зависимости от вашей модели.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Кефир – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Разрыхлитель теста – 15 гр.

Процесс приготовления:

1) Первым делом подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для кекса.

В посуду для замеса теста разбейте яйца, насыпьте сахар и венчиком взбейте в пышную светлую массу.

3) В яичную массу налейте немного подогретый кефир и перемешайте.

4) Заранее при комнатной температуре размягчите сливочное масло, переложите в яично-кефирную массу и венчиком перемешайте до однородности.

5) Муку смешайте с разрыхлителем и через сито пересыпьте в жидкую основу теста.

6) Затем венчиком замесите кефирное тесто до однородной текстуры.

7) Замешанное тесто перелейте в ведерко, поставьте в хлебопечку, закройте крышку и включите программу «Выпечка» или «Быстрый хлеб» на время по умолчанию.

По завершении программы кекс извлеките из ведерка, остудите, прикрыв салфеткой и можете подавать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!

Лимонный кекс в хлебопечке

Лимонный кекс в хлебопечке готовится очень просто. Домашняя выпечка с добавлением цитрусовых в любых вариантах исполнения, отличается особым ароматом и вкусом. Кекс получается с мелкопористой и влажной текстурой, тонкой хрустящей корочкой и в меру сладким. Тесто замешиваем на взбитых с сахаром яйцах, сливочном масле, муке и разрыхлителе, а лимон в тесто добавляем в виде сока и цедры.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 430 гр.

Яйцо – 4 шт.

Масло сливочное 82,5% – 100 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 3.5 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

1) Яйца разбить в отдельную посуду и насыпать к ним сахар с солью.

2) Миксером в течение 5 минут яйца взбить в пышную светлую массу.

3) Яичную массу перелить в ведерко хлебопечки.

4) Сливочное масло растопить любым способом, остудить и перелить в ведерко.

5) Мелкой теркой аккуратно снять цедру с промытого лимона.

6) Затем отжать лимонный сок.

7) Лимонные ингредиенты переложить в ведерко.

Муку просеять через сито и смешать с разрыхлителем.

9) Мучную смесь горкой пересыпать в ведерко. Закрыть крышку хлебопечки и включить программу в зависимости от модели вашей хлебопечки: «Кекс» или «Выпечка» на время по умолчанию.

10) По завершении программы лимонный кекс извлечь из ведерка хлебопечки, остудить, прикрыв салфеткой и подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Банановый кекс в хлебопечке

Банановый кекс в хлебопечке является вкусным и простым вариантом домашнего кекса. В этом рецепте тесто для кекса замешиваем на простокваше с содой, яйце, сахаре, муке и без сливочного масла, что выпечку делает менее калорийной. Банан, чтобы лучше ощущался его вкус, нарезаем кусочками.

Время готовки: 2 часа 15 минут

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 130 гр.

Банан – 1 шт.

Простокваша – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Сода пищевая – 0.5 ч.л.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

1) Ингредиенты для кекса сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.

2) В ведерко хлебопечки разбить одно яйцо.

3) Далее насыпать сахар и перелить простоквашу комнатной температуры.

4) Затем насыпать соду, гасить уксусом не надо.

5) Банан очистить от кожуры, нарезать кубиками и переложить в ведерко.

6) Муку просеять через сито и пересыпать к остальным ингредиентам.

7) Ведерко поместить в хлебопечку, закрыть крышку и включить программу «Кекс» на время по умолчанию.

По завершении программы испеченный в хлебопечке банановый кекс извлечь из ведерка, посыпать сахарной пудрой, остудить и порционно нарезав, подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Кекс на молоке в хлебопечке

Кексы в хлебопечке выпекаются чаще на тесте, замешанном со сливочным маслом и разрыхлителем, но есть варианты кекса на молоке и замешивается тесто с добавлением сухих дрожжей. Такие кексы получаются очень пышными и мягкими. Выпекаются кексы на молоке обычно на программе «Сдобная выпечка» или подобных ей, в которые включены и замес, и подъем теста, и расстойка, и выпечка.

Время готовки: 4 часа 40 минут

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 750 гр.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2.5 ст.

Молоко 3,2% – 200 мл.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 0.3 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 0.5 пакетика.

Изюм – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Молоко немного подогреть и перелить в ведерко хлебопечки.

2) Налить к молоку растительное масло.

3) Далее насыпать соль.

4) Затем в ведерко насыпать сахар, количество его можно изменить по своему вкусу.

5) Для аромата добавить ванильный сахар.

6) Муку обязательно просеять через сито и пересыпать поверх остальных ингредиентов.

7) Поверх муки насыпать сухие дрожжи.

Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Сдобная выпечка».

9) По желанию к тесту, во время замеса, добавить заранее замоченный, промытый и обсушенный изюм.

10) По завершении программы кекс переложить из ведерка на блюдо или решетку и остудить, прикрыв салфеткой.

11) Испеченный в хлебопечке кекс на молоке, порционно нарезать и подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!

Кекс «Столичный» в хлебопечке

Кекс «Столичный» был популярным десертом советской кулинарии из натуральных продуктов и без вкусовых добавок, готовился по стандартной рецептуре и его можно испечь своими руками в хлебопечке. В этом рецепте вам предлагается проверенный временем набор и расчет ингредиентов для «Столичного» кекса. Тесто для кекса замешивается на яйцах, сливочном масле, сахаре и соде. Выпечка получается мягкой и долго сохраняет свежесть.

Время готовки: 1 часа 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 150 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное 82,5% – 180 гр.

Сода – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Изюм – 40 гр.

Процесс приготовления:

1) Ингредиенты для кекса подготовить, согласно пропорции рецепта.

2) В ведерко хлебопечки разбить три куриных яйца.

3) Насыпать к ним сахар.

4) На небольшие кусочки разрезать сливочное масло и переложить в ведерко.

5) Соду погасить уксусом и добавить в ведерко.

6) Затем к этим ингредиентам насыпать просеянную муку. Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Кекс», которая включает во многих моделях и замес теста в течение 12–15 минут.

7) За это время, замоченный заранее изюм промыть, обсушить салфеткой и смешать с мукой.

После сигнала о завершении времени замеса, изюм пересыпать в ведерко и продолжить программу «Кекс».

9) По завершении программы приготовленный в хлебопечке кекс «Столичный» извлечь из ведерка, остудить и, нарезав кусочками, сервировать к столу. Вкусной и удачной выпечки!