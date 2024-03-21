Кекс как сладкую домашнюю выпечку из сдобного теста, замешанного на яйцах, сахаре и сливочном масле, быстро и вкусно испечь можно в хлебопечке. Тесто замешивается либо отдельно, либо в хлебопечке, если замес включен в программу вашей модели. Пропекается кекс отлично и получается с тонкой хрустящей корочкой. Варианты замеса теста и вкусовые добавки вы можете выбрать в предложенных рецептах данной темы.
Простой и вкусный кекс в хлебопечке с изюмом
Простой и вкусный кекс в хлебопечке с изюмом будет у вас десертом к чаю или кофе и этот кухонный гаджет, независимо от модели, позволит вам просто приготовить вкусную выпечку. Для кекса замешивается сдобное дрожжевое тесто на яйцах, молоке, сливочном масле, а изюм с ванилью дополнят вкус. Текстура кекса получится пористой и нежной. Выпекаем кекс на программе «Сладкий хлеб», соблюдая последовательность закладки ингредиентов.
Ингредиенты –+1 кг.
- Мука пшеничная 480 гр.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Масло сливочное 200 гр.
- Молоко коровье 80 мл. (3,2%)
- Сахар-песок 4 ст.л.
- Ванильный сахар 15 гр.
- Сухие дрожжи 3 ч.л.
- Изюм 100 гр.
- Соль 1 ч.л.
Шаги 210 мин.
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Как приготовить простой и вкусный кекс в хлебопечке? В ведерко хлебопечки разбить три яйца.
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Насыпать указанное в рецепте количество сахара с солью.
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Любым способом растопить сливочное масло, остудить, смешать с молоком и перелить в ведерко.
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Через сито просыпать в ведерко нужное количество муки.
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В середине муки сделать углубление и насыпать в него сухие дрожжи.
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Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Сладкий хлеб» или «Сдоба» на время по умолчанию, что составляет в среднем 3 часа.
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Изюм замочить в теплой воде и просушить. После первого звукового сигнала на этой программе к тесту в ведерко пересыпать изюм.
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По завершении программы испеченный кекс извлечь из ведерка.
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Переложить кекс на решетку, прикрыть салфеткой и полностью остудить.
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Приготовленный простой и вкусный кекс в хлебопечке с изюмом сервировать к столу. Вкусной и удачной выпечки!
Творожный кекс в хлебопечке
Творожный кекс в хлебопечке, как популярная и вкусная творожная выпечка, имеет свои особенности готовки. Творожное тесто для кекса замешивается с добавлением разрыхлителя или соды, и в хлебопечке подходит только программа «Кекс», так как остальные программы рассчитаны на выпечку дрожжевую с большим временем на вымешивание и подогрев теста. Для удачного творожного кекса важна определенная последовательность и пропорция ингредиентов.
Время готовки: 2 часа.
Время приготовления: 5 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 200 гр.
- Творог 9% – 180 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное 82,5% – 80 гр.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахарная пудра – для украшения.
Процесс приготовления:
1) Ингредиенты для творожного кекса сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.
2) Растопить сливочное масло, немного остудить и перелить в ведерко хлебопечки. Добавить к нему творог.
3) В пиале взбить венчиком два яйца и перелить их в ведерко.
4) Затем насыпать сухие ингредиенты: просеянную муку с сахаром, солью и разрыхлителем.
5) Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Кекс» на время по умолчанию, которая обычно составляет 1 час 10 минут.
6) По завершении программы кекс извлечь из ведерка, посыпать сахарной пудрой и полностью остудить.
7) Приготовленный в хлебопечке и остуженный творожный кекс подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!
Классический кекс в хлебопечке Мулинекс
Классический кекс в хлебопечке Мулинекс готовится на программе «Кекс» или программе 13, что зависит от модели хлебопечки. Тесто в классическом варианте замешивается на молоке, сливочном масле, яйце, сахаре, разрыхлителе теста и без других вкусовых добавок. Корочка получается слабой прожарки, а кекс пышным и мягким.
Время готовки: 1 час 20 минут
Время приготовления: 5 минут.
Порции: 500 гр.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 100 гр.
- Молоко 3,2% – 40 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное 82,5% – 60 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1) Сразу подготовьте к работе хлебопечку «Мулинекс». Ингредиенты для кекса заранее подержите при комнатной температуре.
2) Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и переложите в ведерко хлебопечки.
3) Затем налейте в ведерко молоко.
4) В пиале вилкой взбейте яйцо и перелейте в ведерко.
5) Насыпьте в ведерко сахар.
6) Муку просейте через сито, смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в ведерко и поместите его в хлебопечку «Мулинекс». Закройте крышку и включите программу «Кекс» на время по умолчанию.
7) По завершении программы готовность выпечки проверьте деревянной шпажкой. Если нужно, то доведите кекс до готовности на программе «Выпечка».
Приготовленный классический кекс в хлебопечке «Мулинекс» извлеките из ведерка, остудите на решетке и подайте к столу. Вкусной и удачной выпечки!
Простой и вкусный кекс в хлебопечке Редмонд
Простой и вкусный кекс в хлебопечке Редмонд выпекается на программе «Сладкая выпечка» при замесе дрожжевого теста и на программе «Кекс» при замесе теста с разрыхлителем. В этом рецепте замешиваем дрожжевое сдобное тесто на молоке, яйцах, сливочном масле, сахаре и сухих дрожжах. Для более выраженного аромата и вкуса к кексу добавим изюм с ванильным сахаром.
Время готовки: 3 часа 30 минут.
Время приготовления: 5 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 470 гр.
- Молоко 3,2% – 100 мл.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло сливочное 82,5% –180 гр.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Соль – 1.5 ч.л.
- Дрожжи сухие – 3 ч.л.
- Изюм – 120 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
Процесс приготовления:
1) В ведерко хлебопечки разбейте три куриных яйца.
2) Молоко подогрейте и тонкой струей перелейте в ведерко.
3)Затем насыпьте соль с сахаром-песком и ванильным сахаром.
4) Любым удобным способом растопите сливочное масло, остудите и перелейте в ведерко.
5) Переложите к этим ингредиентам заранее замоченный и промытый изюм.
6) Через сито просейте муку, сделайте в ней углубление и в него насыпьте сухие дрожжи. Закройте крышку хлебопечки и включите программу «Сладкий хлеб» на время по умолчанию, которое в модели «Редмонд» составляет 3,5 часа.
7) Приготовленный в хлебопечке «Редмонд» простой и вкусный кекс извлеките из ведерка, остудите и можете подавать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!
Шоколадный кекс в хлебопечке
Шоколадный кекс в хлебопечке всегда получается более вкусным в сравнении с испеченным в духовке или мультиварке. Текстура кекса отличается рассыпчатостью и нежностью, а шоколад придает выпечке восхитительный аромат. Ингредиенты для теста, за исключением муки с разрыхлителем, взбиваются отдельно, а затем перекладываются в ведерко. Выпекается десерт на программе «Кекс».
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 0,75 ст.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло сливочное 82,5% –130 гр.
- Сахар-песок – 0,3 ст.
- Какао-порошок – 4 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 1.5 ч.л.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
1) В отдельную посуду переложить размягченное при комнатной температуре сливочное масло, добавить к нему сахар и венчиком перетереть в белую массу.
2) К масляной смеси разбить яйца, добавить ванилин и перетереть еще раз. Затем насыпать какао-порошок и все хорошо перемешать.
3) Эту жидкую смесь перелить в ведерко хлебопечки. Затем насыпать просеянную муку и добавить разрыхлитель.
4) Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Кекс» или «Выпечка», что зависит от вашей модели. Время выпечки в среднем составляет 1 час. Испеченный кекс извлечь из ведерка и полностью остудить на решетке, прикрыв салфеткой.
5) Приготовленный в хлебопечке шоколадный кекс переложить на блюдо, декорировать по своему вкусу, порционно нарезать и подать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!
Кекс на кефире в хлебопечке
Кекс на кефире в хлебопечке относится к вариантам домашней выпечки «На скорую руку» и всегда получается с воздушной и нежной текстурой. Кефирное тесто замешивается на яйцах, сливочном масле и разрыхлителе. По желанию кекс дополняется сухофруктами, орехами, свежими фруктами и ароматизаторами. Замешивается тесто или вручную, или в хлебопечке в зависимости от вашей модели.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 200 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное 82,5% – 100 гр.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 15 гр.
Процесс приготовления:
1) Первым делом подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для кекса.
В посуду для замеса теста разбейте яйца, насыпьте сахар и венчиком взбейте в пышную светлую массу.
3) В яичную массу налейте немного подогретый кефир и перемешайте.
4) Заранее при комнатной температуре размягчите сливочное масло, переложите в яично-кефирную массу и венчиком перемешайте до однородности.
5) Муку смешайте с разрыхлителем и через сито пересыпьте в жидкую основу теста.
6) Затем венчиком замесите кефирное тесто до однородной текстуры.
7) Замешанное тесто перелейте в ведерко, поставьте в хлебопечку, закройте крышку и включите программу «Выпечка» или «Быстрый хлеб» на время по умолчанию.
По завершении программы кекс извлеките из ведерка, остудите, прикрыв салфеткой и можете подавать к чаю. Вкусной и удачной выпечки!
Лимонный кекс в хлебопечке
Лимонный кекс в хлебопечке готовится очень просто. Домашняя выпечка с добавлением цитрусовых в любых вариантах исполнения, отличается особым ароматом и вкусом. Кекс получается с мелкопористой и влажной текстурой, тонкой хрустящей корочкой и в меру сладким. Тесто замешиваем на взбитых с сахаром яйцах, сливочном масле, муке и разрыхлителе, а лимон в тесто добавляем в виде сока и цедры.
Время готовки: 2 часа.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 430 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Масло сливочное 82,5% – 100 гр.
- Сахар-песок – 200 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 3.5 ч.л.
- Лимон – 1 шт.
Процесс приготовления:
1) Яйца разбить в отдельную посуду и насыпать к ним сахар с солью.
2) Миксером в течение 5 минут яйца взбить в пышную светлую массу.
3) Яичную массу перелить в ведерко хлебопечки.
4) Сливочное масло растопить любым способом, остудить и перелить в ведерко.
5) Мелкой теркой аккуратно снять цедру с промытого лимона.
6) Затем отжать лимонный сок.
7) Лимонные ингредиенты переложить в ведерко.
Муку просеять через сито и смешать с разрыхлителем.
9) Мучную смесь горкой пересыпать в ведерко. Закрыть крышку хлебопечки и включить программу в зависимости от модели вашей хлебопечки: «Кекс» или «Выпечка» на время по умолчанию.
10) По завершении программы лимонный кекс извлечь из ведерка хлебопечки, остудить, прикрыв салфеткой и подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!
Банановый кекс в хлебопечке
Банановый кекс в хлебопечке является вкусным и простым вариантом домашнего кекса. В этом рецепте тесто для кекса замешиваем на простокваше с содой, яйце, сахаре, муке и без сливочного масла, что выпечку делает менее калорийной. Банан, чтобы лучше ощущался его вкус, нарезаем кусочками.
Время готовки: 2 часа 15 минут
Время приготовления: 5 минут.
Порции: 3.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 130 гр.
- Банан – 1 шт.
- Простокваша – 200 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Сода пищевая – 0.5 ч.л.
- Сахарная пудра – для украшения.
Процесс приготовления:
1) Ингредиенты для кекса сразу отмерить, согласно пропорции рецепта.
2) В ведерко хлебопечки разбить одно яйцо.
3) Далее насыпать сахар и перелить простоквашу комнатной температуры.
4) Затем насыпать соду, гасить уксусом не надо.
5) Банан очистить от кожуры, нарезать кубиками и переложить в ведерко.
6) Муку просеять через сито и пересыпать к остальным ингредиентам.
7) Ведерко поместить в хлебопечку, закрыть крышку и включить программу «Кекс» на время по умолчанию.
По завершении программы испеченный в хлебопечке банановый кекс извлечь из ведерка, посыпать сахарной пудрой, остудить и порционно нарезав, подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!
Кекс на молоке в хлебопечке
Кексы в хлебопечке выпекаются чаще на тесте, замешанном со сливочным маслом и разрыхлителем, но есть варианты кекса на молоке и замешивается тесто с добавлением сухих дрожжей. Такие кексы получаются очень пышными и мягкими. Выпекаются кексы на молоке обычно на программе «Сдобная выпечка» или подобных ей, в которые включены и замес, и подъем теста, и расстойка, и выпечка.
Время готовки: 4 часа 40 минут
Время приготовления: 5 минут.
Порции: 750 гр.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 2.5 ст.
- Молоко 3,2% – 200 мл.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Дрожжи сухие – 0.3 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сахар ванильный – 0.5 пакетика.
- Изюм – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
1) Молоко немного подогреть и перелить в ведерко хлебопечки.
2) Налить к молоку растительное масло.
3) Далее насыпать соль.
4) Затем в ведерко насыпать сахар, количество его можно изменить по своему вкусу.
5) Для аромата добавить ванильный сахар.
6) Муку обязательно просеять через сито и пересыпать поверх остальных ингредиентов.
7) Поверх муки насыпать сухие дрожжи.
Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Сдобная выпечка».
9) По желанию к тесту, во время замеса, добавить заранее замоченный, промытый и обсушенный изюм.
10) По завершении программы кекс переложить из ведерка на блюдо или решетку и остудить, прикрыв салфеткой.
11) Испеченный в хлебопечке кекс на молоке, порционно нарезать и подать к столу. Вкусной и удачной выпечки!
Кекс «Столичный» в хлебопечке
Кекс «Столичный» был популярным десертом советской кулинарии из натуральных продуктов и без вкусовых добавок, готовился по стандартной рецептуре и его можно испечь своими руками в хлебопечке. В этом рецепте вам предлагается проверенный временем набор и расчет ингредиентов для «Столичного» кекса. Тесто для кекса замешивается на яйцах, сливочном масле, сахаре и соде. Выпечка получается мягкой и долго сохраняет свежесть.
Время готовки: 1 часа 30 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 150 гр.
- Сахар-песок – 120 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло сливочное 82,5% – 180 гр.
- Сода – 1 ч.л.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Изюм – 40 гр.
Процесс приготовления:
1) Ингредиенты для кекса подготовить, согласно пропорции рецепта.
2) В ведерко хлебопечки разбить три куриных яйца.
3) Насыпать к ним сахар.
4) На небольшие кусочки разрезать сливочное масло и переложить в ведерко.
5) Соду погасить уксусом и добавить в ведерко.
6) Затем к этим ингредиентам насыпать просеянную муку. Закрыть крышку хлебопечки и включить программу «Кекс», которая включает во многих моделях и замес теста в течение 12–15 минут.
7) За это время, замоченный заранее изюм промыть, обсушить салфеткой и смешать с мукой.
После сигнала о завершении времени замеса, изюм пересыпать в ведерко и продолжить программу «Кекс».
9) По завершении программы приготовленный в хлебопечке кекс «Столичный» извлечь из ведерка, остудить и, нарезав кусочками, сервировать к столу. Вкусной и удачной выпечки!