Мягкий и нежный клубничный пирог на молоке. Рецепт на скорую руку

Клубника как вид появилась в Европе, по разным оценкам, между 200 годом до н. э. и 100 годом н. э., хотя точная дата остается предметом споров среди ученых.

Первые упоминания о клубнике встречаются в письменных источниках Древнего Рима, где она была известна под названием «fragaria vesca», что означает «благоухающая съедобная».

Однако клубника в том виде, в котором мы её знаем сегодня, — результат селекции и гибридизации диких видов клубники.

В настоящее время существует множество сортов клубники, которые отличаются размером, цветом, вкусом и другими характеристиками.

Приготовим из клубники летний сладкий пирог.

Ингредиенты для теста:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль – 1/3 ч. л.;

сливочное масло — 120 г;

молоко — 200 г;

мука — 380 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

клубника — 400 г;

грецкие орехи – 30 г;

сахар – 1/2 ст.л.

Приготовление клубничного пирога:

Удаляем у клубники зеленые хвостики, нарезаем маленьким кубиком. Для теста взбиваем яйца с ванильным, классическим сахаром и солью до посветления.

Выливаем в яичную массу сливочное растопленное масло, взбиваем до однородности. Смешиваем отдельно муку с разрыхлителем, всыпаем частями в яичную смесь.

При помощи миксера замешиваем тесто. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него ⅓ часть теста. На тесто кладем ⅓ часть ягод.

Повторяем слои, на верхушку пирога высыпаем дробленые орехи и сахар.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45-50 минут.

В результате получается ароматный ягодный пирог. Готовить летнюю выпечку можно также с любыми другими ягодами.