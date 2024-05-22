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Мягкий и нежный клубничный пирог на молоке. Рецепт на скорую руку

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Мягкий и нежный клубничный пирог на молоке. Рецепт на скорую руку

Клубника как вид появилась в Европе, по разным оценкам, между 200 годом до н. э. и 100 годом н. э., хотя точная дата остается предметом споров среди ученых.

Первые упоминания о клубнике встречаются в письменных источниках Древнего Рима, где она была известна под названием «fragaria vesca», что означает «благоухающая съедобная».

Однако клубника в том виде, в котором мы её знаем сегодня, — результат селекции и гибридизации диких видов клубники.
В настоящее время существует множество сортов клубники, которые отличаются размером, цветом, вкусом и другими характеристиками.

Приготовим из клубники летний сладкий пирог.

Ингредиенты для теста:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль – 1/3 ч. л.;
  • сливочное масло — 120 г;
  • молоко — 200 г;
  • мука — 380 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

  • клубника — 400 г;
  • грецкие орехи – 30 г;
  • сахар – 1/2 ст.л.

Приготовление клубничного пирога:

Удаляем у клубники зеленые хвостики, нарезаем маленьким кубиком. Для теста взбиваем яйца с ванильным, классическим сахаром и солью до посветления.

Выливаем в яичную массу сливочное растопленное масло, взбиваем до однородности. Смешиваем отдельно муку с разрыхлителем, всыпаем частями в яичную смесь.

При помощи миксера замешиваем тесто. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на него ⅓ часть теста. На тесто кладем ⅓ часть ягод.

Повторяем слои, на верхушку пирога высыпаем дробленые орехи и сахар.

Мягкий и нежный клубничный пирог на молоке. Рецепт на скорую руку

Выпекаем пирог при 180 градусах 45-50 минут.

Мягкий и нежный клубничный пирог на молоке. Рецепт на скорую руку

В результате получается ароматный ягодный пирог. Готовить летнюю выпечку можно также с любыми другими ягодами.

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