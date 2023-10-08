Рецепт: Заливной яблочный пирог — Без муки

Ингредиенты:
яблоко — 1 шт;
молоко — 100 мл.;
яйца куриные — 2 шт.;
сахар — 60 гр;
кукурузный крахмал — 50гр.;
соль — щепотка;
ореховая смесь — 50 гр.;
разрыхлитель теста — 1,5 ч.л
Способ приготовления: Берём два яйца, щепотку соли и 60 грамм сахара, аккуратно перемешиваем, затем взбиваем миксером до лёгкой пены.
отмеряем на весах 50 грамм кукурузного крахмала и нужное количество разрыхлителя. Соединяем обе массы до однородности.
Для начинки я выбрала яблоко сорта Голден. Очищаем середину и нарезаем очень тонкими слайсами.
Для выпечки выбирайте форму с высокими стенками, у меня силиконовая. Дно формы я смазала очень тонким слоем сливочного масла и посыпала слегка сахаром.
Нарезанные яблоки выкладываем по дну и заливаем нашим тестом, для пикантности я добавила горсть орехов с сухофруктами, предварительно их измельчив.
Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
После выпекания, даём пару минут остыть и вынимаем из духового шкафа. После полного остывания достаем из формы.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.