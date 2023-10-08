Рецепт: Заливной яблочный пирог — Без муки

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт;

молоко — 100 мл.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 60 гр;

кукурузный крахмал — 50гр.;

соль — щепотка;

ореховая смесь — 50 гр.;

разрыхлитель теста — 1,5 ч.л

Способ приготовления: Берём два яйца, щепотку соли и 60 грамм сахара, аккуратно перемешиваем, затем взбиваем миксером до лёгкой пены.

отмеряем на весах 50 грамм кукурузного крахмала и нужное количество разрыхлителя. Соединяем обе массы до однородности.

Для начинки я выбрала яблоко сорта Голден. Очищаем середину и нарезаем очень тонкими слайсами.

Для выпечки выбирайте форму с высокими стенками, у меня силиконовая. Дно формы я смазала очень тонким слоем сливочного масла и посыпала слегка сахаром.

Нарезанные яблоки выкладываем по дну и заливаем нашим тестом, для пикантности я добавила горсть орехов с сухофруктами, предварительно их измельчив.

Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

После выпекания, даём пару минут остыть и вынимаем из духового шкафа. После полного остывания достаем из формы.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.