В этом салате всё идеально. Просто и вкусно: всё дело в особом маринаде для лука

Салаты можно назвать одним из самых типичных блюд для любого застолья. Почти всегда на празднике в качестве закуски мы видим салаты.

Нельзя сказать, что салаты — это плохое блюдо для праздника. Наоборот, часто салаты являются самым востребованным кушаньем для гостей.

Но, стоит учиться готовить салаты правильно. Иначе тарелки с блюдом будут стоять на столах нетронутыми.

Например, советуем учиться резать ингредиенты для салата одинаково. Иначе вкус одного продукта будет перебивать вкусы других.

Расскажем, как приготовить идеальный универсальный салат.

Ингредиенты для салата:

сахар — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.;

уксус яблочный — 4 ст.л.;

вода — 150 мл;

лук репчатый — шт.;

куриное филе — шт.;

огурец свежий — 2 шт.;

сыр твердый — 150 г;

яйца — 3 шт.;

майонез — 4 ст.л.;

зелёный лук — пучок.

Приготовление салата:

Нарезаем небольшим кубиком лук, смешиваем с сахарным песком и солью, вливаем уксус. Заливаем лук водой и оставляем на 10 минут мариноваться.

Нарезаем отваренное заранее в соленой воде куриное филе на небольшие кусочки. Очищаем огурцы от кожуры и нарезаем маленькими кубиками.

Натираем на крупной терке сыр, очищаем яйца. Нарезаем яйца, заранее сваренные вкрутую, на маленькие кубики. Шинкуем лук, смешиваем с куриным филе, огурцами, сыром и яйцами в одной миске.

Процеживаем лук, избавляем от маринада и тоже кладем в салат. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.

Не забываем посолить и поперчить салат по вкусу.

Подавать можно в круглой форме и с перепелиным яйцом на верхушке, как в ресторанах.