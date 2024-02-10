Описание приготовления:

В процессе приготовления обязательно пробуйте начинку, возможно вам захочется ее немного подсолить. Мне очень нравится тесто для пельменей по этому рецепту — оно получается эластичным и в процессе варки у меня пельмени никогда не рвутся.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Яйца 1 Штука

Соль 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Вода 100 Миллилитров

Креветки 300 Грамм

Сливочный сыр 150 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени с креветками и сыром»

Все ингредиенты выложите на стол перед началом приготовления.

У меня креветки варено-мороженные, поэтому я отварила их еще 5 минут в кипящей воде.

Подготовленные креветки почистите.

Приготовьте тесто для пельменей. В просторную миску залейте воду, растительное масло, вбейте яйцо, добавьте соль.

Активно перемешайте венчиком эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Добавьте муку.

Замесите мягкое, не прилипающее к пальцам тесто.

Теперь приготовьте начинку — это быстро. Ножом мелко нарежьте креветки.

В миску выложите сливочный сыр и добавьте измельченные креветки.

Перемешайте ложкой эти ингредиенты до равномерного распределения.

Припылите рабочую поверхность мукой и раскатайте скалкой тесто в тонкий пласт, на котором вырубите круги круглой вырубкой. На каждый такой круг выложите по одной чайной ложке креветочной массы.

Затем защепите края теста так, чтобы начинка оказалась внутри, как на фото. Сформируйте заготовки пельменей из всего теста и креветочной массы. Излишки слепленных пельменей можно заморозить впрок.

В сотейнике доведите до кипения воду, подсолите ее по вкусу и выкладывайте аккуратно нужное для трапезы количество пельменей. Варите пельмени с креветками и сыром 5-6 минут под закрытой крышкой на небольшом огне.

Готовые пельмени выловите шумовкой из кипящей воды и переложите в тарелку. Подавайте к столу горячими.