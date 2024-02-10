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Пельмени с креветками и сыром

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Пельмени с креветками и сыром

Описание приготовления:

В процессе приготовления обязательно пробуйте начинку, возможно вам захочется ее немного подсолить. Мне очень нравится тесто для пельменей по этому рецепту — оно получается эластичным и в процессе варки у меня пельмени никогда не рвутся.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 200 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Вода 100 Миллилитров
  • Креветки 300 Грамм
  • Сливочный сыр 150 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени с креветками и сыром»

Пельмени с креветками и сыром

Все ингредиенты выложите на стол перед началом приготовления.

Пельмени с креветками и сыром

У меня креветки варено-мороженные, поэтому я отварила их еще 5 минут в кипящей воде.

Пельмени с креветками и сыром

Подготовленные креветки почистите.

Пельмени с креветками и сыром

Приготовьте тесто для пельменей. В просторную миску залейте воду, растительное масло, вбейте яйцо, добавьте соль.

Пельмени с креветками и сыром

Активно перемешайте венчиком эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Пельмени с креветками и сыром

Добавьте муку.

Пельмени с креветками и сыром

Замесите мягкое, не прилипающее к пальцам тесто.

Пельмени с креветками и сыром

Теперь приготовьте начинку — это быстро. Ножом мелко нарежьте креветки.

Пельмени с креветками и сыром

В миску выложите сливочный сыр и добавьте измельченные креветки.

Пельмени с креветками и сыром

Перемешайте ложкой эти ингредиенты до равномерного распределения.

Пельмени с креветками и сыром

Припылите рабочую поверхность мукой и раскатайте скалкой тесто в тонкий пласт, на котором вырубите круги круглой вырубкой. На каждый такой круг выложите по одной чайной ложке креветочной массы.

Пельмени с креветками и сыром

Затем защепите края теста так, чтобы начинка оказалась внутри, как на фото. Сформируйте заготовки пельменей из всего теста и креветочной массы. Излишки слепленных пельменей можно заморозить впрок.

Пельмени с креветками и сыром

В сотейнике доведите до кипения воду, подсолите ее по вкусу и выкладывайте аккуратно нужное для трапезы количество пельменей. Варите пельмени с креветками и сыром 5-6 минут под закрытой крышкой на небольшом огне.

Пельмени с креветками и сыром

Готовые пельмени выловите шумовкой из кипящей воды и переложите в тарелку. Подавайте к столу горячими.

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