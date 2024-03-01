Рецепт: Запеченный сыр с хлебом, томатами черри и чесноком — С сыром бри

Ингредиенты:

сыр бри — 1 упаковка;

томаты черри — 200 г;

багет — 350 г;

масло оливковое — 1 ст л;

орегано — по вкусу;

чеснок — 1 шт

Способ приготовления: Нашла рецепт на просторах интернета. Третью неделю всей семьей никак не можем остановиться готовить и дегустировать с разными сырами. Больше всего понравился именно этот способ приготовления. Не могу точно понять, что сыграло решающую роль. Но факт. Мы все единодушно остановились именно на таком способе приготовления, именно с этим сыром.

Томаты черри промываем и выкладываем на противень.

Головку чеснока очищаем, промываем и раздавливаем лезвием ножа каждый зубочек.

Выкладываем на противень.

Сыр надрезаем, не прорезая насквозь на квадратики, чтобы сквозь корочку прошел жар духовки равномерно.

Багет можно нарезать. Нам понравилось с порванным батоном, потому что он становится как с костра, очень хрустящий. Как будто готовишь на природе.

Оливкового масла достаточно совсем чуть-чуть, чтобы корочка у хлеба была более яркая.

Из приправ пробовали разные, сушеный орегано «победил», поэтому рекомендую именно эту пряную траву. Она не перебивает вкус сыра, не уничтожает общий букет своим ароматом. И тонко звучит в сочетании с оливковым маслом и поджаренным в духовке хлебом.

Противень ставим в предварительно разогретую до ста шестидесяти градусов духовку на пятнадцать- двадцать минут, в зависимости от мощности духовки. Как только сыр расплавится, блюдо готово. Можно выпекать в любой форме, которая есть. Именно ее и поставим на стол. На даче готовлю в таком противне. Дома — в керамическом.

Хлеб берем рукой и макаем в расплавленный сыр с запеченным чесноком, прихватывая томаты. Вкус яркий, послевкусие потрясающие. Сыр с плесенью, сочетается с горячим хлебом и пряной травой, оставляя незабываемые нотки итальянской кухни.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 370 руб.