Салат «Нежность». Легкий рецепт из бюджетных продуктов: на закуску, праздник или перекус

Для приготовления салата не обязательно быть профессиональным поваром. Это блюдо может сделать даже ребенок. Однако, стоит учитывать, что даже у салатов есть свои правила готовки. Соблюдая эти правила салат получится не просто вкусным, а очень вкусным.

Например, стоит нарезать все компоненты для салата одинаково. Так один продукт, нарезанный крупно, не будет перетягивать на себя весь вкус.

Кроме того, для более насыщенного вкуса овощи надо варить в кожуре. Так они сохранят больше полезных свойств.

Все ингредиенты должны быть одинаковой температуры. Иначе холодные продукты, по типу сыра, расплавятся и получится каша.

Приготовим легкий салат на закуску “Нежность”.

Ингредиенты:

огурец — шт.;

колбаса — 100 г;

плавленый сырок — шт.;

яйца — 2 шт.;

горошек консервированный — 3 ст.л.;

соль — щепотка;

майонез — ст.л.

Приготовление:

Отвариваем до готовности яйца. Нарезаем четвертинками огурец, небольшими кубиками режем колбасу. Натираем на крупной терке плавленый сырок.

Очищенные яйца нарезаем маленьким кубиком и смешиваем с сыром, огурцом и колбасой в салатнике.

Высыпаем в салат горошек, солим и перемешиваем.

Заправляем салат майонезом.

В результате мы имеем легкий салат из бюджетных продуктов.

Это хороший вариант закуски на праздник или перекуса.