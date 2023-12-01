Рецепты к Рождественскому посту: лазанья с грибами и овощами

Вкусная лазанья с грибами и овощами будет прекрасной альтернативой классическому рецепту. Блюдо позволит разнообразить постное меню.

Знаменитое блюдо итальянской кухни – лазанью – можно приготовить в постном варианте с грибами и овощами. Эту невероятно вкусную вариацию итальянской классики смогут оценить и вегетарианцы. Рецептом этого вкусного блюда поделился сайт Smachno.Ua.

Постная лазанья с грибами и овощами готовится очень просто и быстро, как и многие овощные блюда. Разнообразьте свое постное меню и приготовьте лазанью по этому рецепту.

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука – 2 стакана;

вода – 1 стакан;

растительное масло – 1 ст. л.

Для начинки:

свежие шампиньоны – 300 г;

соленые маслята (или другие грибы) – 150 г;

капуста – половина среднего кочана;

корень петрушки – кусочек длиной около 5 см;

морковь – 2 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

помидоры (свежие или консервированные в томатном соке) – 3 шт.;

помидоры черри для украшения (или увеличьте количество обычных томатов)

соленые огурцы среднего размера (без уксуса) – 5 шт.;

томатная паста – 2 ст. л.

вода – 0,5 стакана;

соль, сахар, лимонная кислота – по вкусу;

специи (черный молотый перец, орегано) – по вкусу;

растительное масло для жарки – 3 ст.л.

Приготовление

Шаг 1

Замесите простое тесто из муки, воды и растительного масла. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Для теста муку соединяем с водой и ложкой растительного масла. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и оставьте отдыхать на полчаса.

Шаг 2

Приготовьте овощную начинку:

капуста;

одна морковь;

корень петрушки;

половинка луковицы.

Капусту и лук нарежьте соломкой, морковь и корень петрушки натрите на терке. Разогрейте сковороду с 1 ст.л. растительного масла, выложите овощи и тушите их до мягкости на среднем огне. Добавьте по вкусу соль, черный перец и орегано.

Шаг 3

Приготовьте грибную начинку:

соленые грибы;

свежие шампиньоны;

половинка луковицы.

Грибы мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с 1 ст.л. растительного масла. Выложите грибы, тушите пока не выпарится сок. Добавьте мелко нарезанный лук, соль и специи. Обжаривайте грибы с луком до готовности.

Шаг 4

Приготовьте томатный соус:

оставшиеся морковь и лук;

два помидора;

томатная паста.

Лук нарежьте мелким кубиком (чем мельче, тем лучше). Морковь натрите на средней или мелкой терке. Помидоры порежьте кубиками. Снова разогрейте сковороду с ложкой растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности, постоянно помешивая. Добавьте морковь, помидоры и томатную пасту, влейте полстакана воды. Хорошо перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте по вкусу соль, перец, сахар и лимонную кислоту.

Шаг 5

Разделите тесто на 4-6 частей. Каждую часть тонко раскатайте по размеру формы для запекания.

Шаг 6

Подготовьте форму. Для этого смажьте ее дно и бока растительным маслом. Включите духовку и разогрейте ее до 180°С

Шаг 7

Пока духовка греется, соберите лазанью. Выложите на дно формы лист теста и выкладывайте слои лазаньи:

овощная начинка;

грибная начинка;

томатный соус;

нарезанные кубиками соленые огурцы;

лист теста.

Повторяйте последовательность, пока не используете все тесто и начинки. Оставьте две ложки соуса для смазывания верхнего слоя теста.

Шаг 8

После того, как вы накрыли лазанью последним листом теста, смажьте его томатным соусом. Сверху разложите помидоры черри или нарезанные кружочками обычные томаты. Посыпьте солью и орегано.

Шаг 9

Накройте форму фольгой (матовой стороной вниз) и выпекайте лазанью 10 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще минут 20.

Шаг 10

Готовую лазанью разрежьте на порционные куски прямо в форме. Выложите на тарелки, по желанию украсьте свежей зеленью и подавайте блюдо горячим.

Напомним рецепт постных капустных котлет. Это блюдо из доступных ингредиентов готовится очень просто, а подавать его можно с таким же томатным соусом, как для лазаньи.

Ранее Фокус писал, как приготовить постный грибной суп. Это базовый рецепт, который можно дополнить ингредиентами по своему вкусу. Но даже без добавок, суп безусловно порадует вас насыщенным вкусом и ароматом.