Идеально к шашлыкам и рыбе: рецепт очень быстрого соуса из оливок

Этот соус придаст любому блюду более яркий и свежий вкус.
Весна активно вступает в свои права, и многие уже задумываются о том, чтобы устроить пикник или хотя бы пожарить шашлыки или рыбу на гриле. А какое мясо и рыба без вкусного соуса? Автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день» поделилась рецептом соуса из оливок, на приготовление которого вы потратите буквально пару минут. Он идеально подходит к мясным и рыбным блюдам, делая их вкус более ярким и запоминающимся.
Соус из оливок к мясу и рыбе
Ингредиенты:
- оливки – 1 банка (120 гр);
- чеснок – 3 зубчика;
- лук – 1 шт;
- зелень – 1 пучок;
- сметана – 2 ст. л;
- майонез – 3 ст. л;
- специи: соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
В чашу блендера с насадкой-ножом выложить оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи. Когда будете добавлять соль, учтите, что оливки и майонез уже соленые. Все перебить до однородной пастоподобной массы.
Переложить соус в подходящую посуду и можно подавать к столу.
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