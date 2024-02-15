Рецепты румяного хлеба с «полезным воздухом»: в духовке и мультиварке

По словам пекарей, хлеб, выпеченный в мультиварке, практически не требует вашего внимания во время выпечки, и это плюс.

Хлеб «с воздухом» — один из самых полезных, потому что выпекается на закваске. Хлеб на ее основе диетологи считают более здоровым вариантом по сравнению с обычным — он легче переваривается и лучше усваивается. Рецепт предлагаем такой.

Как сделать хлебную закваску

Хлебную закваску можно приготовить в домашних условиях. Процесс созревания закваски занимает 5 дней, но усилий требуется минимум. Закваску можно готовить из пшеничной, ржаной или любой другой муки на ваш выбор.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

вода — 500 мл.

В первый день смешайте 100 г муки и 150 мл едва теплой воды. Вылейте смесь в большую банку объемом не менее 1 л, поскольку закваска будет расти в объеме. Накройте банку пленкой, затем полотенцем. Оставьте на 24 часа при комнатной температуре.

На второй день закваска покрылась пузырьками и начала бродить. Вмешайте в нее 100 г муки и 100 мл воды. Это называется «кормлением» закваски. Снова накройте банку пленкой и полотенцем и оставьте на сутки.

На третий день вмешайте в закваску 100 г муки и 150 мл воды. Перемешайте до однородности. При необходимости перелейте закваску в большую емкость. Накройте пленкой и полотенцем, оставьте еще на сутки.

На четвертый день снова добавьте в закваску 100 г муки и 100 мл воды и оставьте закваску на сутки.

На пятый день закваска готова. Из нее уже можно печь хлеб и другие мучные изделия. Если не собираетесь сразу использовать продукт, поставьте его в холодильник. Закваска может храниться сколько угодно, но раз в неделю ее нужно подкармливать: смешать 50 г закваски, 50 г муки и 50 мл воды, оставить на сутки и добавить в оставшуюся закваску.

Хлеб на закваске

Для оживления закваски —

готовая закваска — 50 г;

вода — 70 мл;

мука — 50 г.

Для опары —

закваска — 100 г;

вода — 100 мл;

мука — 50 г.

Для теста —

мука — 230 г;

вода — 150 мл;

масло — 3 ст. л;

мед — 1 ст. л;

соль — 0,5 ч. л;

семена, отруби по вкусу.

Перед приготовлением возьмите 150 г закваски из холодильника: 50 г закваски отложите для оживления, а 100 г — для опары.

Закваску для оживления теста заранее оставьте при комнатной температуре на пару часов. Смешайте с теплой водой и мукой. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы закваска «созрела» и поднялась втрое.

Для приготовления опары смешайте закваску с водой и мукой и оставьте на 3-4 часа при комнатной температуре. Опара должна подняться вдвое.

Для теста растворите мед в теплой воде. Муку просейте через решето. В опару добавьте масло, половину муки, соль и разведенный в воде мед, перемешайте. По желанию также добавьте отруби, любые семена или пряности.

Добавьте в тесто закваску и вторую половину муки. Замесите тесто лопаткой или руками — оно получается достаточно липким. Выложите тесто в смазанную форму для хлеба. Накройте тесто в форме полотенцем и оставьте на 1,5-2 часа — за это время оно увеличится в 2 раза.

Выпекайте хлеб в духовке от 45 минут (пшеничный хлеб) до 80 минут (ржаной). Первые 20 минут выпекания установите температуру 210 градусов, затем снизьте ее до 190 градусов. Готовый хлеб может быть немного жидковатым, но через 12 часов мякиш уплотняется.

Хлеб в мультиварке

А еще его можно приготовить дома, в мультиварке. А убедились мы в этом, попробовав такой рецепт. Действительно просто и вкусно. Кстати, хлеб, выпеченный в мультиварке, практически не требует вашего внимания во время выпечки. Это еще один плюс.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

мука пшеничная — 400 г;

соль — 1 ч. л. (без горки);

сахар — 1 ч. л;

дрожжи сухие — 1 ч. л;

масло подсолнечное нерафинированное — 2 ст. л.

Слегка нагрейте в микроволновой печи молоко, распустите в нем дрожжи до однородности. Добавить соль и сахар.

Когда дрожжи начнут работу и на поверхности появятся пузырьки воздуха, добавьте к ним масло. Перемешайте и добавьте пшеничную муку, но обязательно просейте ее через сито. Таким образом вы разобьете комочки, уберете ненужные вкрапления и сделаете тесто еще более легким и воздушным. Вымешивайте тесто сначала кулинарным венчиком, а заканчивать замес лучше на поверхности стола или большой доске.

Даем тесту отдохнуть и подойти в теплом месте около 30 мин. Осадите тесто и сформируйте лепешку.

Положите в смазанную маслом чашу мультиварки, включите режим «Подогрев» на 10 мин. Затем выключите его, оставьте подойти будущий хлеб еще на 20 мин. После этого, когда хлеб снова поднялся, включите режим «Выпечка» на 150 градусов на 50 мин. Через 30 мин., когда корочка хлеба сверху стала плотной и не продавливается при нажатии, переверните буханку с помощью чаши для пароварки на другую сторону, чтобы хлеб был румяным со всех сторон.

По окончании режима выпечки достаньте хлеб из мультиварки на чашу пароварки и оставьте до полного остывания.

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