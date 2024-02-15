Картофельные профитроли с начинкой из ветчины

На прошлой неделе с избытком готовила картофельное пюре. Как ни пыталась простимулировать мужа расправиться с ним, так ничего и не вышло. Пришлось подойти к проблеме с фантазией (не выбрасывать же хороший продукт!). Покопавшись в Сети, наткнулась на интересную идею и в тот же вечер подала на закуску картофельные профитроли с небанальной начинкой. Муж сразу же реабилитировался.

Похвастаюсь, готовить классические профитроли на заварном тесте я умею. Тем не менее это та еще морока. С закуской, о которой я вам сегодня расскажу, обещаю, проблем не возникнет. Подготовьте сотейник с толстым дном и приступайте!

Как приготовить картофельные профитроли

Как и для классических профитролей, здесь вам понадобится кусочек сливочного масла и мука. Последней нужно будет совсем немного. Ведь основным ингредиентом послужит вчерашнее картофельное пюре.

Ингредиенты

Картофельное пюре200 г Вода0,5 стак. Сливочное масло50 г Пшеничная мука0,5 стак. Яйцо2 шт. Ветчина100 г Твердый сыр50 г Лук0,5 шт. Майонез2 ст. л. Соль по вкусу

Приготовление

В сотейник перелейте воду и переложите сливочное масло. Доведите всё до кипения. Далее добавьте соль, пересыпьте муку и заваривайте тесто на медленном огне, быстро мешая его силиконовой лопаткой. Процесс будет длиться до тех пор, пока тесто не начнет легко отставать от стенок емкости. Затем слегка охладите его и соедините с картофельным пюре. Вбейте в сотейник яйца. Слегка взбейте ингредиенты блендером. Готовую картофельную массу выложите на противень, выстеленный пергаментом, чайной ложкой. Заготовки должны иметь форму небольших шариков. Выпекайте профитроли в разогретой до 220 градусов духовке 20 минут. За это время приготовьте начинку. Ветчину и лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте их на растительном масле и охладите. Сыр натрите на средней терке. Соедините ингредиенты, посолите и заправьте майонезом. Перемешайте. В охлажденных профитролях сделайте кармашки. Заполните их начинкой.

Закуска готова! По желанию украсьте ее укропом и подавайте к столу сразу же после приготовления. Не держите начиненные профитроли в холодильнике долго, поскольку они могут размякнуть и станут не такими вкусными. А вот пустыми они хранятся в холодильнике отлично. Поэтому смело готовьте большую партию!