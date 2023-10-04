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Рецепт из прошлого. Молочные коржики за 7 копеек

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Рецепт из прошлого. Молочные коржики за 7 копеек

Коржики знакомы многим детям, которые жили в 1990 и 1980 годы. В основном, этот незамысловатый вид выпечки готовили в столовых при детских садах и школах. Считалось, что коржики — это безвредный десерт, который при этом помогает детям получить должную дозу глюкозы для работы мозга.

В 2000 годах коржики стало сложнее найти в детских образовательных заведениях. Эпоха сладких миниатюрных тортиков прошла.

Сейчас можно самостоятельно приготовить ароматные коржики.

Ингредиенты для коржиков:

  • молоко — 80 мл;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйцо — шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • мука — 400 г;
  • разрыхлитель — ч. л.

Приготовление коржиков:

В сотейник выливаем молоко, ставим на огонь. Высыпаем в молоко сахарный песок и нагреваем до растворения песчинок.

Снимаем молоко с огня, добавляем в него сливочное масло.

Как только масло растает в молоке, тщательно перемешиваем компоненты. Высыпаем соль и ванилин в смесь, разбиваем яйцо и взбиваем до однородности.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в молочную смесь. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около см.

Делим пласт при помощи формы для печенья или стаканом на небольшие кружочки. Перекладываем кружочки на противень, застеленный пергаментом.

Рецепт из прошлого. Молочные коржики за 7 копеек

Смазываем коржики яичным желтком, на поверхности вилкой делаем ромбовидный узор.

Рецепт из прошлого. Молочные коржики за 7 копеек

Выпекаем коржики при 190 градусах до румяной корочки.

Рецепт из прошлого. Молочные коржики за 7 копеек

Получаются мягкие ароматные коржики. Этот рецепт — хороший способ окунуться в детство и вспомнить вкусную выпеч

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