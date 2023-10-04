Рецепт из прошлого. Молочные коржики за 7 копеек

Коржики знакомы многим детям, которые жили в 1990 и 1980 годы. В основном, этот незамысловатый вид выпечки готовили в столовых при детских садах и школах. Считалось, что коржики — это безвредный десерт, который при этом помогает детям получить должную дозу глюкозы для работы мозга.

В 2000 годах коржики стало сложнее найти в детских образовательных заведениях. Эпоха сладких миниатюрных тортиков прошла.

Сейчас можно самостоятельно приготовить ароматные коржики.

Ингредиенты для коржиков:

молоко — 80 мл;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

мука — 400 г;

разрыхлитель — ч. л.

Приготовление коржиков:

В сотейник выливаем молоко, ставим на огонь. Высыпаем в молоко сахарный песок и нагреваем до растворения песчинок.

Снимаем молоко с огня, добавляем в него сливочное масло.

Как только масло растает в молоке, тщательно перемешиваем компоненты. Высыпаем соль и ванилин в смесь, разбиваем яйцо и взбиваем до однородности.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в молочную смесь. Замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около см.

Делим пласт при помощи формы для печенья или стаканом на небольшие кружочки. Перекладываем кружочки на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем коржики яичным желтком, на поверхности вилкой делаем ромбовидный узор.

Выпекаем коржики при 190 градусах до румяной корочки.

Получаются мягкие ароматные коржики. Этот рецепт — хороший способ окунуться в детство и вспомнить вкусную выпеч

ку.