Рецепт находка: кабачки с овсянкой вкуснее мяса. Сытное и полезное блюдо

О пользе кабачка говорят довольно мало. Но, не стоит забывать о том, как этот овощ может положительно влиять на физическое состояние человека. В кабачках содержится много витаминов и минералов, без которых наш организм не способен функционировать.

Например, в кабачках ярко выражен витамин С. Также в кабачках есть витамин В, аскорбиновая кислота. Ее в кабачках содержится 17% от дневной нормы для человека.

Чтобы не упускать насыщение этими витаминами, рекомендуется включать кабачки в свой рацион. Расскажем, как приготовить кабачковые котлеты.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

кабачок — 350 г;

морковь — шт.;

яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

петрушка — пучок;

картофель — шт.;

чеснок — зубчик;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — щепотка;

прованские травы — ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

овсяные хлопья — 4 ст. л.;

мука — 2 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — ст. л.;

укроп — пучок;

сушеный чеснок — ч. л.;

молотая копченая паприка — ч. л.

Приготовление кабачковых котлет:

Удаляем у кабачка плодоножку и натираем на крупной терке. Посыпаем кабачковую массу солью, через дуршлаг отжимаем жидкость.

Натираем на мелкой терке морковь, на крупной терке измельчаем сыр. К кабачковой массе разбиваем яйца, выкладываем сыр и морковь. Шинкуем мелко петрушку, натираем на крупных резцах терки очищенный картофель.

Картофельную массу и петрушку кладем в миску с кабачковой смесью. Добавляем в смесь также зубчик чеснока, пропущенного через пресс, соль, черный перец, прованские травы и паприку.

В блендере измельчаем до состояния крошки овсяные хлопья. Высыпаем в кабачковую смесь овсяную крошку, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

В сковороде разогреваем растительное масло, формируем из полученной овощной смеси небольшие котлеты. Обваливаем котлеты в муке, обжариваем в сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.

Для приготовления соуса шинкуем укроп, смешиваем его с майонезом и сметаной. Высыпаем в соус сушеный чеснок и молотую копченую паприку, смешиваем.

В итоге получаются аппетитные котлеты из кабачков. Их можно сочетать с любым гарниром, так как блюдо весьма универсальное.