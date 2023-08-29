Рецепт находка: кабачки с овсянкой вкуснее мяса. Сытное и полезное блюдо

О пользе кабачка говорят довольно мало. Но, не стоит забывать о том, как этот овощ может положительно влиять на физическое состояние человека. В кабачках содержится много витаминов и минералов, без которых наш организм не способен функционировать.
Например, в кабачках ярко выражен витамин С. Также в кабачках есть витамин В, аскорбиновая кислота. Ее в кабачках содержится 17% от дневной нормы для человека.
Чтобы не упускать насыщение этими витаминами, рекомендуется включать кабачки в свой рацион. Расскажем, как приготовить кабачковые котлеты.
Ингредиенты для кабачковых котлет:
- кабачок — 350 г;
- морковь — шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- петрушка — пучок;
- картофель — шт.;
- чеснок — зубчик;
- соль — ½ ч. л.;
- черный перец — щепотка;
- прованские травы — ч. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- овсяные хлопья — 4 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — ст. л.;
- укроп — пучок;
- сушеный чеснок — ч. л.;
- молотая копченая паприка — ч. л.
Приготовление кабачковых котлет:
Удаляем у кабачка плодоножку и натираем на крупной терке. Посыпаем кабачковую массу солью, через дуршлаг отжимаем жидкость.
Натираем на мелкой терке морковь, на крупной терке измельчаем сыр. К кабачковой массе разбиваем яйца, выкладываем сыр и морковь. Шинкуем мелко петрушку, натираем на крупных резцах терки очищенный картофель.
Картофельную массу и петрушку кладем в миску с кабачковой смесью. Добавляем в смесь также зубчик чеснока, пропущенного через пресс, соль, черный перец, прованские травы и паприку.
В блендере измельчаем до состояния крошки овсяные хлопья. Высыпаем в кабачковую смесь овсяную крошку, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
В сковороде разогреваем растительное масло, формируем из полученной овощной смеси небольшие котлеты. Обваливаем котлеты в муке, обжариваем в сковороде по 4-5 минут с каждой стороны.
Для приготовления соуса шинкуем укроп, смешиваем его с майонезом и сметаной. Высыпаем в соус сушеный чеснок и молотую копченую паприку, смешиваем.
В итоге получаются аппетитные котлеты из кабачков. Их можно сочетать с любым гарниром, так как блюдо весьма универсальное.