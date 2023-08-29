Рецепт: Сок из яблока сорта Райка — Отличный , ароматный сок в зиму.

Ингредиенты:

яблоко сорта райка. — 3 кг;

сахар — 1 ст.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Яблоко сорта Райка мелкое и суховатое, казалось, кокой может быть из него сок.

Но, это яблочко очень ароматное, с лёгкой кислинкой и как раз сок из него изумительный. Нужно только приготовить его правильно.

Работа не трудоемкая .

Сначала хорошо промываю яблочки.

Перебираю. что бы не попались яблочки с гнилью.

Яблок насыпаю почти полную кастрюлю.

Наливаю воду. что бы яблоки были покрыты водой. Воду использую очищенную.

Кипячу на медленном огне, пока яблоки не сварятся и не станут мягкими.

Можно раздавить, можно блендером разбить.

Раздавленные ещё кипячу час или около того.

Затем перекидываю на ткань или марлю в несколько слоёв и на дуршлаг. Я откинула на ночь, утром уже могла начать выжимать .

Руками отжимаю гущу почти до сухого жмыха.

Жмых должен легко отходить от ткани.

Жмых выбрасываю.

Сок кипячу, если кисловат, добавляю сахар.

Кипящий сок заливаю в бутылки. Закрываю .

Сок стоит у меня в квартире. Хранится отлично .

Очень ароматный и вкусный.

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 20 руб.