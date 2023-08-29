Творожный пирог «Жираф»: золотой рецепт

Не знаете, как привить детишкам любовь к творогу? Сделать это очень просто. Испеките творожный пирог «Жираф», и малыши оценят этот кисломолочный продукт по достоинству. Ведь он будет входить в состав их нового любимого десерта.

Приготовление такого пирога невероятно легкое. Вам нужно сделать нежную начинку из творога, на что понадобится 5 минут, и замесить шоколадное тесто за 15 минут. Затем формируете пирог, делаете «пятнышки жирафа» и отправляете лакомство в духовку.

Как приготовить творожный пирог «Жираф»

Нужно отметить, что шоколадное тесто достаточно хрупкое. Чтобы вам было легче выложить его в форму для выпекания, используйте скалку. Намотайте на нее раскатанное тесто. Затем поместите его в форму. С помощью этого трюка вы снизите вероятность того, что тесто порвется.

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Яйцо6 шт. Разрыхлитель8 г Сахар380 г Соль1 щеп. Ванильный сахар8 г Творог600 г Сливочное масло180 г Крахмал50 г Какао-порошок50 г Сметана300 г

Приготовление

Соединяем в глубокой емкости размягченное сливочное масло со 180 г сахара. Взбиваем всё до пышной светлой массы. Вводим 2 яйца. Снова тщательно взбиваем до однородности.Всыпаем какао и разрыхлитель. Перемешиваем все ингредиенты. Добавляем пшеничную муку. Замешиваем однородное тесто, что не липнет к рукам. Разминаем шоколадное тесто в лепешку. Заворачиваем ее в пленку. Убираем тесто на 30–40 минут в холодильник.Присыпаем рабочую поверхность мукой. Обминаем на ней охлажденное тесто. Отрезаем от него небольшую часть. Больший кусок раскатываем по размеру формы. Застилаем емкость для выпекания фольгой.Выкладываем тесто в форму для выпекания. Формируем высокие бортики. Удаляем остатки теста. Отправляем тесто на 1 час в холодильник. Меньшую часть теста и его обрезки накрываем пищевой пленкой. Также убираем их в холодильник. Готовим начинку. В глубокую емкость всыпаем творог. Добавляем к нему сметану и оставшийся сахар. Вбиваем 4 яйца. Всыпаем соль и ванильный сахар. Пробиваем всё погружным блендером. Всыпаем к творожной начинке крахмал. Перемешиваем всё до однородной массы.В форму с бортиками выливаем творожную начинку. Берем обрезки шоколадного теста. Вырезаем из него кусочки, напоминающие пятна жирафа. Оставшееся тесто измельчаем. Мелкие кусочки погружаем в творожную начинку, вдавливая их ложкой. Импровизированные пятна жирафа выкладываем сверху на творог. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

Оставьте пирог на решетке, чтобы он немного остыл. Затем подавайте его к столу, заварив чай или кофе. Только предупреждаем, что за чашечкой своего любимого горячего напитка можно даже не заметить, как опустеет форма с творожным десертом. А произойдет это очень быстро.